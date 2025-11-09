Diez pelis y un bonus track para vivir el FICX

Por Alejandro Díaz Castaño Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Sección Oficial Albar 'As liñas descontinuas'Anxos Fazáns

«La sensibilidad y el ingenio del nuevo cine gallego encuentran en Anxos Fazáns una de sus voces más libres y estimulantes. En 'As liñas descontinuas', Fazáns nos propone un encuentro tan inesperado como revelador entre dos generaciones, dos soledades y dos formas de mirar el mundo. La película avanza con el ritmo orgánico de la vida real, sin imposturas, permitiéndonos descubrir, casi en silencio, la belleza de lo incierto. Su protagonista, interpretada de forma deslumbrante por Mara Sánchez, nos invita a escuchar esas grietas que a menudo negamos. Una película que transcurre en un in crescendo de emoción con la que Fazáns confirma que estamos ante una autora mayor, capaz de transformar la intimidad en una conmovedora experiencia compartida».

Sección Oficial Retueyos 'Stereo girls'Caroline Deruas Peano

«Pocas veces una ópera tan fresca y emocional logra capturar con tanta verdad el instante exacto en el que la adolescencia se rompe para siempre. 'Stereo girls', que tuvo el honor de inaugurar la Semana de la Crítica de Venecia, nos transporta a los años 90 para hablar del presente, del deseo de escapar, de la rabia y del poder transformador del pop. Caroline Deruas Peano dirige a unas chispeantes Léna Garrel (su propia hija) y Louiza Aura con una libertad creadora que contagia al espectador, y se apoya en secundarios de lujo como la gran Emmanuelle Béart para entregar una película vibrante, luminosa y valiente, que celebra el impulso vital de la juventud sin caer en el cliché y atreviéndose a mirar de frente sus zonas de oscuridad».

Sección Oficial Retueyos 'Plaza Mayor'Marcos M. Merino

«Tras una trayectoria que le ha llevado a cosechar reconocimientos en festivales como los de Buenos Aires –BAFICI–, Nantes o Sevilla, el gijonés Marcos M. Merino construye en 'Plaza Mayor' un autorretrato colectivo y poliédrico de nuestra ciudad, en el que lo lírico y lo costumbrista conviven con lo antropológico y lo sociopolítico. Una mirada que entrelaza, siempre de forma abierta y polisémica, archivos familiares, historia industrial y memoria viva, para plantear cuestiones cruciales sobre la transformación del espacio público y sus diferentes usos. Una película sobre Gijón (¿sobre los distintos Gijones?) y su paisanaje pasado y presente, cuyas distintas líneas de fuga terminan por confluir finalmente en un implacable vórtice cíclico al que ayuda el montaje firmado por el también cineasta Fon Cortizo junto a Laura Piñeiro».

Sección Oficial Albar 'The girl in the snow'Louise Hémon

«Este enigmático y fascinante thriller folk, ganador del prestigioso Premio Jean Vigo después de ser invitado al FICX, nos cautivó en Cannes desde su primera escena. Con una puesta en escena de una belleza hipnótica, Louise Hémon enfrenta tradición y modernidad en una aldea perdida entre la nieve donde lo que se calla dice tanto como las palabras. La interpretación de Galatea Bellugi —muy querida por el público del FICX tras protagonizar 'Gloria!' el año pasado— sostiene un relato que transita de lo personal a lo comunitario y de ahí a lo desconocido. No es solo una de las mejores óperas primas del año; es una película que nos recuerda que el cine puede seguir siendo el gran arte del temblor y del asombro».

Sección Oficial Albar 'Así chegou a noite' Ángel Santos Touza

«De la mano de uno de los directores más delicados del actual panorama europeo, llega 'Así chegou a noite', en la que Ángel Santos Touza continúa la senda melancólica y humanista que caracteriza su obra, esta vez explorando los fantasmas del pasado a través de un escultor que decide aislarse del mundo mientras intenta resituar y resituarse ante su pasado sentimental. Como en el cine de Antonioni, cada gesto y situación encierra una pequeña gran revelación sobre la evidencia de los tiempos que preconizaba Roland Barthes en un trabajo que termina por calar hondo y nos recuerda que el cine no solo cuenta historias: también cura heridas, abre ventanas y nos reconcilia (o no) con nuestras propias sombras».

Sección Oficial FICX Premiere 'Paul'Denis Côté

«Tras triunfar en la Sección Oficial Albar en 2020, la visita de Denis Côté a Gijón viene a saldar una vieja deuda del FICX con este brillante cineasta canadiense. 'Paul', presentada en la Berlinale y aclamada en festivales internacionales, es quizá su película más íntima y conmovedora. Con una sinceridad desarmante, Côté nos acerca a un joven que busca su lugar en el mundo mientras limpia casas para mujeres dominantes. Lo que podría parecer una premisa provocadora se transforma en un retrato muy humano sobre la fragilidad, el deseo de pertenencia y la dignidad. Una de las miradas más libres y necesarias del cine actual en una obra que, como muchas otras que se presentarán en el FICX, aún no ha conseguido asegurar su distribución comercial en España, por lo que conviene no dejarla escapar».

Sección Oficial Albar 'Emergency exit'Lluís Miñarro

«Recibir a Lluís Miñarro con el estreno mundial de 'Emergency exit' es celebrar la vuelta de un maestro inclasificable que ha marcado la historia del cine europeo (co)produciendo a varios de sus grandes maestros y ganando la Palma de Oro de Cannes en 2010. Esta película, además de contener el último papel de Marisa Paredes, nos lleva en un viaje surrealista y profundamente revelador a través de un autobús fantasmagórico tripulado por almas que buscan su verdad. Con ecos de Luis Buñuel y una libertad creativa que solo Miñarro y contadísimas voces poseen en el cine estatal actual, 'Emergency exit' se convierte en una experiencia hipnótica que también cuenta en el reparto con Emma Suárez, Aida Folch o la cineasta Naomi Kawase. Una obra de arte que transforma el misterio y el deseo en pura emoción cinematográfica».

Sección Oficial Albar 'Reedland'Sven Bresser

«Confieso que pocas óperas primas me han impresionado tanto en 2025 como 'Reedland'. Desde su premiere en la Semana de la Crítica en Cannes y su selección para la Caméra d'Or, la película de Sven Bresser ha generado un entusiasmo que la ha llevado a convertirse en la candidata holandesa a los Oscars. Lo que comienza como una observación tranquila y visualmente imponente del trabajo en los campos de juncos se convierte en un inquietante descenso a lo desconocido, en un tono que evoca al 'Twin Peaks' del añorado maestro Lynch. Bresser logra un equilibrio magistral entre thriller, cine metafísico y drama rural, y el resultado es una película que atrapa, inquieta y fascina a partes iguales».

Sección Oficial Retueyos 'Brother verses brother'Ari & Ethan Gold

«Hay películas que son pura energía, pura vida capturada en estado de gracia. 'Brother verses brother', presentada en SXSW con el respaldo artístico del maestro Francis Ford Coppola, es una de esas joyas que desafían toda clasificación. Ari Gold, cineasta de culto, se lanza junto a su hermano y su padre –el poeta beat Herbert Gold– a una aventura filmada en un único plano secuencia musical tan vibrante como impredecible. El resultado es una celebración irreverente del cine y de la vida como juego y como catarsis. Una película que confirma que el cine independiente norteamericano sigue rebosante de imaginación y libertad, y que cuenta con estrellas invitadas como el mismísimo Brial Bell de Weezer».

Sección Oficial Retueyos 'Six weeks on'Jacqueline Jansen

«Con una elegancia emocional poco común, 'Six weeks on' nos sitúa en ese territorio íntimo donde el duelo se mezcla ineludiblemente con la necesidad de seguir viviendo. Ganadora absoluta en el Festival de Múnich, donde obtuvo tres premios, la película de Jacqueline Jansen irradia una sensibilidad única, equilibrando el drama con una delicada comicidad contenida que aporta mucha verdad a cada escena. La protagonista, interpretada magistralmente por Magdalena Laubisch, se enfrenta al fallecimiento de su madre en los primeros días de la pandemia, en un momento en que el mundo entero parecía tambalearse. Lo que comienza como un relato sobre la pérdida y las múltiples gestiones que acarrea, se transforma en una profunda reflexión sobre la identidad y la reconstrucción personal: un viaje de despedida, sí, pero también el comienzo de un renacimiento».

Sección Oficial Internacional de Cortometrajes + Pases Especiales Bonus tracks: 'Tolos fueos el fueu' + 'El día que tal' + 'Cuartu 207'

«El cine asturiano vive una era de crecimiento en cuanto a número de voces que transitan los caminos del audiovisual más rompedor y comprometido con su tiempo, y también en lo tocante a la calidad y alcance de las obras que surgen en nuestra tierra. Este año Asturias vuelve a estar representada por partida doble en la Sección Oficial Internacional por Diego Flórez (con el contundente 'Tolos fueos el fueu') y Pablo Casanueva (con el audaz 'El día que tal'), y ambos cineastas intervienen asimismo ante la cámara en el 'Cuartu 207' de Tito Montero, secuela del 'Hotel Asturies' que firmase Ramón Lluís Bande en 2019 y que, como aquella, ofrece interesantísimos y necesariamente variopintos elementos para la reflexión sobre la identidad asturiana contemporánea en general, y sobre la del cine hecho en Asturias y/o por asturianos en particular».

