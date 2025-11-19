Dos miradas que atraviesan el cine

Inés Barea Gijón Miércoles, 19 de noviembre 2025, 21:26 Comenta Compartir

Son las dos caras de una misma moneda, la de la creación audiovisual desde el presente, aunque imprimen a sus películas una mirada propia y auténtica que parte de la necesidad irrefrenable de experimentar en sus trabajos. La voz aguerrida de Rita Azevedo Gomes (Lisboa, 1952) y la frescura de Ana G. Argüelles (Gijón, 2001) se entrecruzan para perfilar el audiovisual que se hace hoy y lo hacen desde el FICX, donde ambas compiten, representando a dos generaciones que enfrentan el cine desde territorios no tan diversos.

La gran dama del celuloide portugués tiene una mirada directa y afilada y esa misma claridad es la que atraviesa toda su creación. Está en Gijón presentando 'Fuck the Polis' (FICX Premiere), una cinta que se alzó con el Grand Prix en FID-Marseille y que cuenta la historia de Irma, una mujer que regresa a Grecia acompañada de tres jóvenes. Juntos recorren islas y comparten lecturas, música, y reflexiones grabadas entre Super 8 y vídeo digital y de manera colectiva, con cámaras que pasan de mano en mano, para incidir en la idea de comunidad.

Por su parte, Ana G. Argüelles presentará el documental 'Viena. Gijón' en Asturies Curtiumetraxes. En un vuelo entre ambas ciudades, reflexiona sobre su impacto ambiental y «hace una crítica a las grandes compañías desde un punto de vista ecológico», avanza la autora. Su formación en Bellas Artes condiciona su trabajo y el cine es una más de las formas de expresión que utiliza, pues trabaja habitualmente la fotografía y el textil.

Ambas se han sentado con EL COMERCIO para compartir su forma de ver el sector, pues son mujeres en una industria que «ha cambiado mucho», y de eso bien sabe Azevedo Gomes, que rodó su primera película en 1990. «Es evidente que, siendo mujer, sobre todo hace unos años, no era fácil entrar», cuenta, «pero gracias a Dios eso está cambiando», y ahora a nadie le sorprende ver a mujeres jóvenes en la dirección, los guiones o la producción. Y sentada a su lado está la prueba. «Yo veo personas, no veo hombres y mujeres», asegura la más veterana, y así es como debe ser. En un festival, «los filmes no son buenos porque haya un 49% de mujeres», afirma; «si son buenos, quiere decir que la directora sabe, sea mujer o no». Lo dice convencida y confesando haber sufrido en primera persona el paternalismo de la industria durante sus primeros años en Portugal. «Yo hice el primer filme y en diez años nadie me dejó hacer nada más», bromea. Ana G. Argüelles la escucha hablar con atención y con la mirada de quien no hace tanto tiempo que cogió la cámara, aunque ha entrado en el audiovisual con pasos firmes y sólidos. «Es muy difícil proyectarse hacia el futuro», confiesa. «En mi caso, la creación está muy relacionada con poder abrir espacios para que la gente piense o pueda reflexionar sobre cosas», explica. «Yo no me veo a mí misma como el centro del mundo. Lo que yo pienso y lo que yo reflexiono, hay otras personas que también lo viven, lo piensan o lo sienten. Hacer una película sobre algo que yo estoy pensando crea un lugar en el que otros se pueden también sentir reflejados».

Pensar, crear, seguir explorando. ¿Siempre le quedan ganas de experimentar? Preguntamos a la directora portuguesa. «Sí, sí, sí», responde efusiva. «La creatividad es un animal que se alimenta a sí mismo. Tienes que entrenar, practicar, desarrollar», sostiene. «Durante años no conseguía hacer un filme, tenía serias dudas. Pero había una intención, tenía ganas de experimentar otra vez, y esas ganas se mantuvieron. Siempre tengo que seguir experimentando y, sobre todo, no repetirme, hacer cosas nuevas». Y viniendo de ella, quizá es un consejo que vale la pena tener en cuenta.

Ambas directoras se escuchan, se dan la mano e intercambian sus teléfonos: ahora tienen aún más ganas de sumergirse en el cine de la otra. Al final, un festival se trata de eso. De descubrir, explorar, abrir la mirada y experimentar. Siempre experimentar.

