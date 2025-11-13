Doscientos títulos para diez días de cine El FICX alza este viernes el telón con Arturo Valls guiando una gala inaugural que premia a Massiel y Naomi Kawase y que proyecta la cinta 'Blue Moon' de Richard Linklater

M. F. Antuña Gijón Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:57

Casi doscientos títulos para nueve días de cine que son diez en realidad. El FICX que este viernes arranca con una gala en el Jovellanos presentada por Arturo Valls programa películas para públicos diversos, con historias que son pura realidad y pura ficción, con la animación siempre presente, descubriendo nuevas formas de contar, de mirar al mundo con un cierto humanismo como hilo comunicante del cine independiente que nos ocupa.

Esta edición número 63 tiene, al margen de FICX Premiere que asciende este año a sección oficial con doce títulos, otras dos competiciones oficiales veteranas, Albar, que es la que aporta el premio gordo del certamen, y Retueyos, con una perspectiva más rompedora, valiente e innovadora. Y son una treintena de títulos las que las conforman ambas, incluida 'Blue Moon', la película inaugural que hoy se proyecta en el Jovellanos y que llega con el aval de Richard Linklater, el maestro mayúsculo del cine independiente americano. Quienes este viernes vean y escuchen atentos a Ethan Hawke y Margaret Qualley, sus protagonistas, muy probablemente hayan sido testigos antes de cómo Massiel recoge su Premio Isaac del Rivero, y Naomi Kawase hace lo propio con su galardón de honor. Hay otro más de honor, el que recibirá el director argentino Lisandro Alonso el domingo. Vicky Peña y Pilar Palomero recogerán ya el sábado próximo, en la clausura, los Premios Comadre de Cine y Especial Retueyos. Palomero, además, ofrecerá una clase magistral.

Para llegar a ese sábado –y al domingo que hace el día diez del festival con la proyección de las películas ganadoras en el Jovellanos– habrá que pasar por múltiples salas y descubrir múltiples peripecias en pantalla grande. El festival se despliega por toda la ciudad. De la Escuela de Comercio a la Laboral, de allí a Gijón Sur, de los Yelmo a los Ocimax, sin dejar de lado el Antiguo Instituto, la sala Astragal o el Toma 3, escenario siempre fiel.

Porque además de las secciones oficiales, habrá pases especiales y secciones como Esbilla y Enfants Terribles, que propicia que cientos de escolares acudan al cine y tengan la oportunidad de disfrutarlo en versión original.

También está Generación Mutante, sección que programa una decena de títulos de los géneros clásicos; también está el cruce de caminos que se propicia con el Festival Internacional de Cine de San Sebastián que permite llegar títulos allí programados... Sin olvidar que el FICX dedica foros específicos a Sophy Romvari, Laure Prouvost y Elena Duque.

Lo dicho sin dejar de lado el universo de los cortometrajes, con su propia sección oficial y con su singular hueco para el cine asturiano, que además de contar con su propia competición en esas películas de metraje limitado, se revela de manera transversal en toda la programación cada vez con más fuerza, cada vez con más calidad.

Se multiplican estos días las propuestas culturales. No solo filmadas. Hay mesas redondas, conciertos, instalaciones, presentaciones de libros y, como ya es habitual, se pone en marcha el Semilleru, jornadas dedicadas a los profesionales del audiovisual que, como su propio nombre indica, plantan para cosechar buen cine.

Hay hasta FICX fuera del área geográfica de esa X –que es aquí más revelación que incógnita– para proyectar el mejor cine independiente y de autor de Langreo a Villaviciosa y de Colunga a Avilés pasando por Cangas de Onís. Un peliculón largo e intenso está por llegar.

Temas

Festival Internacional de Cine de Gijón