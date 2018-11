«Hacer cine siempre es heroico»

Parecía una simple espicha, pero, en realidad, era «una sesión de networking». Alrededor de un centenar de personas participaron ayer en el 'Asturian Film Meeting', una cita que tuvo lugar en La Hacienda de La Llorea Golf en el marco del programa FICX Industry Days y que, aunque con un formato de comida informal, era «un encuentro de trabajo», como explicaba Tito Rodríguez, programador del certamen gijonés.

«Aquí se viene a trabajar, no a comer. Es un encuentro de cineastas asturianos con productores, programadores, representantes de distribuidoras y otros participantes del FICX Industry Days nacionales e internacionales. El objetivo es que se mezclen y que hablen», explicó. En otras palabras: «Que puedan presentar sus trabajos aunque ya se hayan visto en el festival y aunque se puedan mandar los enlaces de las pelis. Se trata de hacer el contacto directo y que le puedan decir a la persona con la que están hablando: '¿Te acuerdas de mí? Nos conocimos en Gijón, en ese sitio tan bonito donde nos tomamos algo'».

Y justo eso, hablar de tú a tú, fue lo que hicieron los congregados después de que realizadores y productores asturianos tomasen la palabra para explicar sus obras seleccionadas en las distintas secciones de la edición número 56 del FICX.

Allí estaba, por ejemplo, la llanisco-gijonesa afincada en Nueva York Eliana Álvarez, que ha presentado en el FICX 'Spirit of Discovery', su multipremiado documental (hoy llega a Pola de Siero y el viernes a Cangas de Onís) sobre el oceanógrafo centenario Walter Munk, «toda una eminencia». Un hombre que «defiende que, actualmente, no nos arriesgamos nada. Sobre todo, las agencias de financiación que ayudan a sacar proyectos adelante. Como no tengas un proyecto que ellos ya sepan que va a dar resultado, nadie apuesta por ti. Él dice que es un problema de todos los ámbitos de la sociedad y, en concreto, habla de la ciencia, que es lo suyo. Pero yo creo que hay que apostar y arriesgar un poco más».

La apuesta por el cine hecho en Asturias y por asturianos ha sido, precisamente, uno de los sellos de este FICX, que lo ha incluido en sus grandes secciones, no reduciéndolo únicamente «a una sección contenedor», además de «integrar a los directores de aquí con los invitados de fuera. Esto es totalmente novedoso y bienvenido. Es una gran decisión por parte de la dirección del festival. Les felicito», concedía el estadounidense afincado en la región Mark John Ostrowski, que llega al FICX con 'Le vrai film est ailleurs' y que sostiene que «hacer cine siempre es un acto heroico, pero está al alcance de cualquier persona siempre y cuando hagas películas al alcance de tus medios».

Ocurre, sin embargo, que «los que tienen el dinero son muy conservadores», añadía el ovetense afincado en La Habana Juan Caunedo, que desembarcó en el FICX con 'Antes que llegue el ferry' y que llamó a la esperanza: «Aún así, hay productores que se mojan y buscan cosas interesantes. Ahí está el juego. En ir buscando eso y disfrutando del camino».