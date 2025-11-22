'Así chegou a noite' es la película de Ángel Santos, realizador gallego que se ha hecho con el premio al mejor director de la ... sección oficial Albar del FICX. Es una mirada hacia el existencialismo y las crisis vitales para narrar la historia de un escultor que se aísla voluntariamente en la costa gallega.

-Un alegrón, supongo.

-Estoy así como frío, me cuesta la emoción porque me da susto. Cuando no llevas premios te preguntas por qué y cuando te lo dan, también. El premio ayuda a pensar en la película, en el proceso, en todo equipo.

-Un proceso largo.

-En mi caso, diez años. El premio sirve para darte cuenta de que interesa. Es tan difícil llegar a concretar y que se vea es difícil y hay muchos momentos de soledad.

-¿Momentos más duros, más dulces? ¿Cuáles han sido?

-Hay muchos altibajos, incluso dentro del propio rodaje. Hay montañas rusas, hay momentos que no entiendes lo que está pasando, no encuentras el hilo del que tienes que tirar. La financiación a veces es terrible en películas tan modestas de presupuesto e independientes como esta es un proceso muy largo, incluso diría que desde que cierras hasta que estrenas hay muchísimo trabajo invisible e ingrato. Esa es la parte más dura. La bonita, el trabajo con los actores o cuando surge o plano o una reacción y piensas aquí hay algo.

-¿Proyectos?

-Siempre hay más película flotando que las que puedes hacer. Soy lento en la formulación, no soy un escritor rápido. Ahora mismo necesito un momento de pausa y poder reconfigurar un poco y ver qué película hacer y como hacerla.

-¿Cómo ve la salud del cine de autor?

-Hay un momento en que hay muchísimas películas. Cine interesante siempre hay pero es difícil que se llegue a ver. Creo que está muy bien de salud, pero es cierto que hay películas de escala más modesta que es difícil levantar, como que se busca que las cintas sean de cierto tamaño y a mí me gustan más las hormiguitas, lo subterráneo.