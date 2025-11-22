El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ángel Santos, en el FICX Efe

Ángel Santos

Ganador premio al mejor director del FICX
«Un premio sirve para darte cuenta de que lo que haces interesa»

Diez años de trabajo hay tras 'Así chegou a noite'

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Sábado, 22 de noviembre 2025, 17:00

Comenta

'Así chegou a noite' es la película de Ángel Santos, realizador gallego que se ha hecho con el premio al mejor director de la ... sección oficial Albar del FICX. Es una mirada hacia el existencialismo y las crisis vitales para narrar la historia de un escultor que se aísla voluntariamente en la costa gallega.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

