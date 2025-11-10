Arturo Valls: «A menos que seas un director consagrado, tienes que renunciar a grandes presupuestos para tener libertad» El presentador, actor y productor hará de maestro de ceremonias en la edición del Festival Internacional de Cine de Gijón que arranca este viernes

Arturo Valls (Valencia, 1975) casi no necesita carta de presentación. Actor, productor y presentador, combina desde hace años el humor con una mirada curiosa hacia el cine de autor y los proyectos que se salen del molde. Este viernes estará en Gijón presentando la gala inaugural del Festival Internacional de Cine de Gijón, que arranca su 63 edición con un inigualable maestro de ceremonias. Entre rodajes, guiones y su faceta televisiva, Valls reflexiona sobre el cine, la comedia y la libertad creativa.

–¿Qué tiene el cine independiente que no suela verse en la gran industria?

–Lo que a mí más me interesa es que son historias más personales, más intimistas, de realidades que conviene que lleguen a la gente porque siempre tienen más alma. Son historias más pequeñas, con más autoría y que, en este momento de inteligencias artificiales, de megafórmulas y de productos muy mainstream, de repente muestran cosas más honestas, con más verdad. Está muy bien darles visibilidad y apoyarlas, porque cuando empatizas, cuando conectas con una historia así, la sensación es buenísima.

–Como actor y productor ha apoyado algunos proyectos pequeños que luego han tenido un largo recorrido. ¿Qué es lo que tiene que tener una historia para que apueste por ella?

–Sobre todo, que haya verdad, que haya alma, que haya una intención, una mirada particular que a veces tiene que ver con lo local, con la identidad de una de una localidad, de una minoría. A todo lo que tenga que ver con eso me gusta darle apoyo, porque para lo demás ya están las grandes plataformas que están mirando por un cine más evasivo y de puro entretenimiento, que por otra parte también tiene que existir. Lo ideal sería que los productos más autorales y con una mirada más particular lleguen al gran público. A veces se da, con Rosalía ahora está ocurriendo, ¿no? Algo muy personal, muy autoral, de repente trasciende y conecta con muchísima gente. Eso es lo mejor. Yo intento que por lo menos las historias que me voy a producir tengan personalidad y algún factor diferenciador con el resto de ofertas.

–¿Recuerda la película o el momento que le hizo pensar 'yo quiero formar parte de esto'?

–Al ver 'ET'. Dije: yo quiero estar ahí (risas). No, formar parte de esto no era la intención, no estaba planeado. Eso que se cuenta en las entrevistas de 'yo fui al cine con mi padre, vi una secuencia de 'Marcelino Pan y Vino' y cuando tuve la oportunidad'... no fue así. Yo creo que el clic en la ficción me lo hizo el personaje de 'Camera Café'. Fue cuando dije: yo quiero dedicarme a la interpretación porque disfruto muchísimo de meterme en la piel de otra persona, del proceso de escritura, de los guiones, de ver cómo se dibujan los personajes, las tramas. Con lo que sí me pasó al verlo en la pantalla fue con el periodismo. Yo estaba viendo a Jesús Hermida y decía: cómo mola esto, tratar la actualidad desde el entretenimiento. Eso sí que me hizo querer estudiar periodismo. Pero lo de la interpretación y el audiovisual fue un poco un accidente. Y luego, la labor de producción fue por otros motivos, porque todos los personajes que me ofrecían tenían que ver con ese perfil, con esa caradura de 'Camera café'. Entonces dije: vamos a intentar producir para intentar interpretar otros perfiles de personajes, otros tonos de comedia.

–Precisamente el humor, ¿qué papel cree que tiene dentro del cine de autor o de festival, que a veces se caracteriza por un tono más serio?

–La comedia en el cine independiente a mí me flipa. La comedia dramática, o la comedia más autoral, más especial, me fascina. Fernando León de Aranoa, por ejemplo, o Alexander Payne, o quizá Billy Wilder, ¿no? Ese tipo de comedia más agria, más ácida, que disecciona al ser humano. Hasta 'Poquita fe', que es de los guionistas de 'Los del túnel', podría ser una comedia autoral de cine independiente, y eso me encanta.

–El cine independiente se suele hacer con menos recursos, pero quizá eso le hace tener más libertad.

–Absolutamente. Es una pena que el poco presupuesto vaya unido a la libertad creativa, pero es así. En cuanto una cadena o una plataforma te pone un montón de pasta, ya te va a condicionar. A no ser que seas Guillermo del Toro o autores muy consagrados que tienen las dos cosas, como les pasa a Alauda Ruiz de Alzúa y este tipo de autores que están consagrados o contrastados en la taquilla y en el público. A menos que seas eso, vas a tener que renunciar a grandes presupuestos para tener libertad. Estaba viendo el documental de Scorsese y se ve que incluso a él le costaba, después de proyectos premiados, pelear por tener libertad creativa en los estudios de Hollywood.

–Con una experiencia tan larga en televisión, en cine, en teatro, ¿cómo ve la evolución del público y la forma en la que ahora consumimos las historias?

–Pues me da mucha pena. El otro día tuve una pelea con un amigo que iba a ver 'Frankenstein' y yo le decía tío, qué pena. Que una película con ese valor de la fotografía, de los encuadres, de la artesanía, de todas las texturas, de ese trabajo que tiene en concreto Guillermo del Toro, que es un artesano... De repente verlo en una móvil o un iPad me parece un drama. Hay películas que tienen que ver más con el puro entretenimiento en las que no es tan doloroso, pero desde la producción, cuando ves a un diseñador de sonido y el trabajo tan delicado que hace para que no se aprecie porque se está viendo en la pantalla de un móvil, es bastante triste. No sé cómo va a evolucionar esto, porque el trabajo se sigue haciendo igual.

–El Festival de Cine de Gijón tiene un público apasionado y exigente. ¿Cómo se prepara uno para enfrentarse a una mirada así?

–Me encanta. Esto me gusta mucho de los festivales así, un poco más pequeños, en el buen sentido. Me gusta porque se nota un montón que las ciudades se vuelcan con los festivales. Y esto me fascina, que haya ese entusiasmo por llenar las salas. Que una señora de repente esté viendo una peli iraní independiente y salga comentándola con la amiga... me flipa. Y yo pues me lo tendré que currar, pero me gusta el público exigente.

–Para cerrar, si pudiera elegir una peli para protagonizar, ¿cuál sería?

–Sería una comedia dramática en la línea que comentaba antes, de Billy Wilder, Alexander Payne, Azcona. Me gustaría haber hecho 'El verdugo' o 'El apartamento', esa comedia agria es lo que más me gusta.

