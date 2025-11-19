David Bim: «El cine va sobre la verdad y eso tiene que ver con la intimidad que acoge»

M. F. Antuña Gijón Miércoles, 19 de noviembre 2025, 08:40 Comenta Compartir

Es la película de David Bim a competición en Albar una historia de resistencia, de lucha, de batalla por vivir y sobrevivir entre el amor como empuje y gasolina y un cierto dolor, pesar y penar como trasfondo. Y es también así la propia peripecia de este director español afincado en Cuba que recorre su territorio y apunta detalles de su hoy en 'Al oeste, en Zapata', la que es su ópera prima.

Es un artista, un filósofo, un rebelde este joven realizador que se confiesa feliz de poder llegar con su cine al FICX, un festival al que se siente especialmente cercano. «Pienso que el arte tiene que ser heterodoxo y diverso y el FICX es una contratecla en el piano, siempre me gustó mucho ese sonido y nunca pensé poder estar acá», asegura el director, amante de la literatura, que alimenta con soledad su creatividad.

En un viaje en soledad acompañado por un libro surgió esta primera historia llevada al cine. Halló en su camino a Mercedes, la mujer protagonista de la película, que en una Cuba de muchas carencias le obsequió con un café. A partir de ahí surgió una relación que le hizo conocer a Landi, su marido, y a su hijo Deinis, que sufre un autismo severo. «Se generó una química muy rápida, éramos dos personas adultas con ganas de hablar», cuenta.

De conocer su continua espera al retorno de su marido, que está en los pantanos ganando el sustento de su familia, surgió la historia. «Ella sufría como yo no había visto nunca a un adulto sufrir, y al final era porque el marido nunca llegaba y me tomé el atrevimiento de cuando llegó Landi de contarle lo que estaba pasando», señala.

Pronto él le invitó a conocer su mundo, esos días y noches de lluvia interminable en los pantanos jugándose el pellejo cazando cocodrilos, un universo visual que era desconocido para ella hasta que vio la película. Él le invitó a acompañarle y así se sembró la simiente del filme. «En 2021, con la pandemia, la gente se tira a la calle y grita 'libertad' y cayeron una de palos que aquello fue un punto de no retorno, pues dieron tres opciones: 'O te callas, a la cárcel o te exilias', y el problema se acabó, pero la juventud también se acabó», explicó el director, que enlaza lo acontecido con la historia que nos ocupa. «Cuando ves a dos personas que dan todo el uno por el otro, me da esperanza. Por eso es bueno hacer películas y seguir ahí a pesar del esfuerzo que supone; para mí el arte es un lugar de esperanza, me hace creer».

Esos dos personajes son fe en la vida y el ser humano. Por eso decidió llevarlos al cine. «En mes y medio filmamos, yo les dije todavía no soy un director, no he filmado nada que tenga valor para mí, ustedes no son actores, pero hemos estado el tiempo suficiente juntos para que yo sepa dónde quiero poner el punto de vista, creo que lo tengo», anota el director.

Su planteamiento fue el del escultor, quitar de la realidad lo no esencial. Fue para él una experiencia por la dureza del propio entorno, pero buscó ante todo «la rebeldía de trascender» sin postureos. «El cine va sobre la verdad y esa tiene que ver con la intimidad que se acoge». Y eso es la película en cierta forma. «La vida tiene esos momentos de no tener que entender todo, pero compartir, sentir, estar, alimentar otros sentidos». Esa es su búsqueda.

