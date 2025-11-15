El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Patricia Conde posa frente a la playa de San Lorenzo. Damián Arienza
FICX a toda máquina

El primer photocall en los Jardines del Náutico de esta edición del Festival de Cine de Gijón llamó la atención a los viandantes, que reconocieron a figuras como Patricia Conde, Carlos Chamarro, Aida Folch y Albert Pla, entre otros

Sábado, 15 de noviembre 2025, 13:31

Es sábado, no llueve y queda toda una semana por delante de buen cine. Qué más se puede pedir para el arranque de esta 63 edición del FICX, que a las doce del mediodía celebraba su primer photocall en los Jardines del Náutico, donde cada año se reúnen las figuras del séptimo arte llamadas a participar en el certamen.

Caras más y menos conocidas se fueron alternando para alimentar a los objetivos de las cámaras, que comenzaron a trabajar con la cineasta nacida en Buenos Aires pero criada en Gijón y, hoy, con residencia en Los Ángeles, Amalia Ulman, directora de 'Magic Farm'. Le tomaron el relevo María Herrera, Inés Oliveira o Diego Flórez, con camiseta de 'Mieres quema basura' y a quien acompañaron ante los flashes sus actores. Pronto llegaría el elenco de 'Emergency Exit', con su director Lluís Minarro a la cabeza y la popular actriz Aida Folch o el siempre polémico (sobre todo, a su paso por Gijón) Albert Pla, quien no dudó en encaramarse al más alto de los monolitos del photocall del FICX, acaparando todas las miradas. También se dejaron ver, entre otros muchos, Ari y Ethan Gold, tras triunfar sin bajarse del palco en la ceremonia de apertura.

Todos ellos, en amor y compaña junto a otros muchos profesionales que darán forma a esta 63 edición, en un marco que bien conoce el guionista y director asturiano Rodrigo Sopeña, quien llega a los pases especiales del festival con su miniserie 'Atasco'. La misma que trajo ayer al pie de la Escalerona a la popular actriz y presentadora de televisión Patricia Conde, que nada más pisar el Muro quiso tomarse un 'selfie' con el mar de fondo, atendió sin perder la sonrisa a admiradores humanos y caninos, y posó con sus compañeros, entre los que se encontraba el también reconocido por los viandantes Carlos Chamarro. Le costó a Conde desprenderse de sus gafas de sol, no por perder el halo de diva de Hollywood, que la planta y el pelazo los tiene, sino por la cada vez más intensa luz que la deslumbraba. No dudó en cumplir con el deseo de los fotógrafos y, una vez acabada la sesión, sentenció: «¡A comer!». Fue una orden bien acogida. Hay que coger fuerzas para lo que queda de festival, que es mucho.

