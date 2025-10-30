Las esperadas películas que podrán verse en los pases especiales del Festival de Cine de Gijón La ganadora del León de Oro en Venecia, 'Father Mother Sister Brother', y obras de los consagrados cineastas Radu Jude y Tsai Ming-liang dan forma a la programación

Un punto de encuentro único entre el público y algunas obras esenciales del cine de autor, a través del diálogo directo con sus creadores. Eso aspiran a ser los pases especiales del Festival Internacional de Cine de Gijón, que ayer anunciaron su programación. Uno de los grandes acontecimientos de la sección será la proyección de la comedia melancólica 'Father Mother Sister Brother', la nueva obra del director estadounidense Jim Jarmusch, uno de los cineastas más premiados de las últimas décadas, que con este filme se alzó con el León de Oro en Venecia.

El FICX acoge también el estreno en España de 'Back Home', la nueva obra del gran autor malasio-taiwanés Tsai Ming-liang, Oso de Oro en Berlinale 1994 gracias a 'Viva el amor, y al que Gijón ya le dedicó una retrospectiva y un libro monográfico.

Además de su participación este mismo año en Albar con 'Kontinental '25', el cineasta rumano Radu Jude, un clásico absoluto en el cartel del certamen, repetirá en la sección Pases Especiales con 'Dracula'.

Desde Cannes Premiere llega 'Magallanes', la nueva épica histórica del autor filipino más relevante de las últimas décadas, Lav Diaz, protagonizada por Gael García Bernal. Y la participación internacional se cierra con el estreno en España de 'From Hilde with Love', del cineasta alemán Andreas Dresen, con la que compitió por el Oso de Oro en la Berlinale.

Completan la programación títulos ya anunciados como el documental 'Ebullición', trabajo codirigido por Diego García-Vega y Jaime Dezcallar; también se estrenará un montaje realizado ex profeso para su paso por Gijón de la tercera temporada de la exitosa comedia televisiva 'Atasco', creada por el gijonés Rodrigo Sopeña; la pieza asturiana 'cuartu 207_' del cineasta Tito Montero, que amplía la reflexión sobre la existencia de un cine asturiano iniciada por 'Hotel Asturies' de Ramón Lluis Bande; 'Savoy, 35 años y una noche', dirigida por José Riveiro, que será complementada con la mesa redonda 'El estado de las salas de conciertos en Asturias: ¿Qué futuro le espera a la música en vivo?; 'La furia', de Gemma Blasco; 'Ariel', de Lois Patiño: 'La tierra negra', de Alberto Morais, y 'Aro berria', de Irati Gorostidi Agirretxe.

La que faltaba en Crossroads

En cuanto a Crossroads, la sección que refuerza la alianza entre el FICX y el Festival de San Sebastián , se completa con la incorporación de 'La voz de Hind', el nuevo largometraje de la directora tunecina Kaouther Ben Hania, dos veces nominada al Oscar.

Por otra parte y bajo el objetivo del FICX de generar diálogo, el artista asturiano afincado en Nueva York Paco Cao presentará su trabajo audiovisual en torno al proyecto 'Injertos: Roma'. Y la comedia muda creada por Buster Keaton y codirigida por Clyde Bruckman, 'El Maquinista de La General' cobrará nueva vida acompañada de la música en directo del Trío Arbós, en un cine-concierto que marca una nueva colaboración con la Sociedad Filarmónica de Gijón.

