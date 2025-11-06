FICX 2025: películas de la Sección Enfants Terribles

Emma Pérez Velasco, Paula de Jesús Soto | España | 2025

El guedeyu Cenicienta

Nuria, una joven trabajadora que acepta un empleo temporal de limpieza en un banco bajo condiciones precarias. Desde el primer día, se enfrenta a la indiferencia y el desprecio de sus superiores, quienes la tratan como una pieza invisible dentro del engranaje laboral. Lo que parece otro día más tomará un giro inesperado.