FICX 2025: películas de la Sección Enfants Terribles

Enrique Casas
Gijón
Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:47
SECCIÓN ENFANTS TERRIBLES
Laura Guobadia Aimufua | España | 2025
GIRO DE TORNAS
Un grupo de alumnas de un instituto descubre que unos compañeros han tomado y difundido fotos privadas suyas sin su consentimiento, acompañadas de comentarios denigrantes y clasificaciones sexistas. ¿Qué sucederá con ellos? ¿Y con ellas?
Emma Pérez Velasco, Paula de Jesús Soto | España | 2025
El guedeyu Cenicienta
Nuria, una joven trabajadora que acepta un empleo temporal de limpieza en un banco bajo condiciones precarias. Desde el primer día, se enfrenta a la indiferencia y el desprecio de sus superiores, quienes la tratan como una pieza invisible dentro del engranaje laboral. Lo que parece otro día más tomará un giro inesperado.