FICX 2025: películas de la Sección Oficial

Elsa Kremser y Levin Peter | Austria | 2025

WHITE SNAIL

Ganadora del Premio Especial del Jurado y del de Mejor Interpretación para su pareja protagonista en Locarno (y también galardonada en el Festival de Sarajevo), y ambientada en una Bielorrusia que funciona como un personaje más, narra la insólita y frágil historia de amor entre una traslúcida aspirante a modelo y un solitario pintor que trabaja de noche en un depósito de cadáveres. Basado en el caso real de sus protagonistas, se trata de un filme visualmente cautivador y melancólico sobre la belleza, la mortalidad y dos almas solitarias que encuentran en el otro un inesperado refugio.