FICX 2025: películas de la Sección Oficial
Consulta las películas de la Sección Oficial que puedes ver en sus tres ciclos a concurso Albar, Retueyos y cortometrajes
Gijón
Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:18
SECCIÓN ALBAR
Richard Linklater | Estados Unidos y Irlanda | 2025
BLUE MOON
El maestro por antonomasia del cine independiente USA firma un delicioso trabajo premiado con el Oso de Plata en Berlín y trufado de inteligentes diálogos con múltiples capas, servidos con savoir faire por Ethan Hawke, Margaret Qualley (La sustancia) y Andrew Scott (Fleabag, Ripley). La noche del 31 de marzo de 1943, el legendario letrista Lorenz Hart se enfrenta a sus propios fantasmas mientras su antiguo colaborador Richard Rodgers celebra el exitoso estreno de un musical. Una soberbia película, concebida como un mecanismo de virtuosa relojería y finísima sutileza.
Stéphane Demoustier | Francia | 2025
EL GRAN ARCO
El 63 FICX culmina de manera monumental con este acercamiento a algunos de los secretos de la construcción del famoso Gran Arco de La Défense de París. Situado en el tono justo entre la comedia y el drama biográfico en la estela de The Brutalist, Demoustier traza un brioso guion sin fisuras para enmarcar el pulso entre las distintas fuerzas implicadas en el proyecto: el arte, las finanzas y la política. Un cóctel sin duda explosivo para el arquitecto protagonista, encarnado por un enorme Claes Bang (The Square), sólidamente secundado por Sidse Babett Knudsen (Borgen) o el mismísimo Xavier Dolan.
Ronan Day-Lewis | Reino Unido | 2025
ANÉMONA
Anemone marca el esperado regreso a la actuación del legendario Daniel Day-Lewis, el único actor con tres premios Óscar a Mejor Actor Protagonista. Este drama es el debut cinematográfico de su hijo, Ronan Day-Lewis. Ambientada en la bruma de Yorkshire a finales de los 80, este intenso drama psicológico explora el trauma generacional y los lazos familiares fracturados. Day-Lewis encarna a Ray, un ermitaño aislado por un pasado paramilitar en Irlanda del Norte. Cuando su hermano (Sean Bean) aparece buscando reconciliación, la película se convierte en una reflexión sobria y conmovedora sobre las heridas que deja el legado de la violencia en padres e hijos.
Frédéric Hambalek | Alemania | 2025
WHAT MARIELLE KNOWS
Nada hay más terrorífico para unos padres que sus hijos conozcan sus secretos más íntimos. Hambalek sitúa esta premisa en el corazón de su segundo largometraje (distinguido con una mención especial en Berlín), una comedia decididamente divertida, original y ligeramente perversa. En él, la familia protagonista emergerá con todas sus miserias, contradicciones, infidelidades, hipocresías y engaños ante los ojos de su hija, conformando una afilada reflexión sobre la hipocresía en las relaciones familiares y las frágiles verdades que sostienen nuestro día a día.
Hong Sangsoo | República de Corea | 2025
WHAT DOES THAT NATURE SAY TO YOU
Sangsoo, ganador del Premio a la Mejor Película del FICX por partida triple, explora en su nuevo trabajo las tensiones latentes en un encuentro familiar en el que Donghwa, un joven poeta, conoce por primera vez a los padres de su novia durante un día aparentemente apacible. A través de conversaciones cruzadas y pequeños gestos, en un ejercicio de depuración magistral, el cineasta surcoreano construye un retrato mordaz sobre la precariedad del artista, las apariencias sociales y la sinceridad en las relaciones. Estrenada en la Berlinale y ganadora del Tarkovsky Film Festival.
Sven Bresser | Bélgica y Países Bajos | 2025
REEDLAND
En el primer largo de Sven Bresser (estrenado en Cannes y candidato holandés para los Oscar), el retrato observacional de un veterano cortador de juncos se transforma en un enigmático y perturbador thriller rural cuando el protagonista descubre el cuerpo sin vida de una joven en sus tierras. A partir de ahí, Bresser teje una atmósfera enrarecida e inquietante que coquetea con el terror folk y el misterio metafísico a lo Twin Peaks. Un filme ambiguo y visualmente impactante sobre la culpa, la paranoia y la maldad latente que anida en los lugares más insospechados.
Cole Webley | Estados Unidos | 2024
OMAHA
Una de las sensaciones del pasado Sundance, premiada en Deauville, Munich, Miami y Dallas. Protagonizada por un inmenso John Magaro (First Cow, Vidas pasadas), el sobrecogedor primer largo de Cole Webley es una emotiva e impactante road movie que sigue a un padre y sus dos hijos en un viaje a través del país tras sufrir una tragedia familiar y perder su hogar. Un retrato profundamente compasivo y humano, que contrapone la intimidad del drama con la vastedad de los paisajes americanos, en un viaje con un destino tan misterioso como desgarrador.
Anna Cazenave Cambet | Francia | 2025
LOVE ME TENDER
Vicky Krieps, inolvidable co-protagonista de El hilo invisible, ganadora de un Premio EFA y galardonada en Cannes, brilla fulgurante en el corazón del primer largo de Anna Cazenave, una de las cinco obras elegidas para competir por el prestigioso Premio del Público LUX que el Parlamento Europeo y la European Film Academy otorgarán en 2026. Estrenada en Cannes, narra la historia real de una mujer que, tras abandonar a su marido, es acusada por éste y pierde la custodia de su hijo, empezando de este modo una implacable batalla judicial para recuperar sus derechos.
Laura Wandel | Bélgica y Francia | 2025
L'INTÉRÊT D'ADAM
El esperado segundo trabajo de Laura Wandel después de triunfar con Un pequeño mundo, ganador entre otros del Premio FIPRESCI en Cannes, es un intenso y conmovedor drama hospitalario que sigue a Lucy (Léa Drucker), una enfermera que intenta ayudar a un niño de cuatro años ingresado por malnutrición y a su joven y angustiada madre. Todo un pulso emocional, rodado con un estilo hiperrealista y con la cámara pegada a los cuerpos (no en vano cuenta con los hermanos Dardenne como co-productores) para capturar la tensión, la empatía y la impotencia en un sistema al límite.
Ali Asgari | Alemania, Francia, Irán, Italia y Turquía | 2025
DIVINE COMEDY
Aplaudida unánimemente en Venecia, llega a Gijón una afilada sátira en la vena de los mejores Woody Allen o Nanni Moretti, que aborda la burocracia y el sistema de censura en Irán a través de la odisea de un director en pos de proyectar su última película prohibida. La propuesta de Asgari trasciende la ficción al contar con figuras reales que han sufrido la censura interpretándose a sí mismos, como la actriz Sadaf Asgari (a quien se le prohibió trabajar en su país). Un valiente ejercicio de cine meta-textual, donde el humor se convierte en una herramienta de resistencia.
Léonor Serraille | Bélgica y Francia | 2025
ARI
Con solo tres películas, Serraille se erige como una de las voces clave del cine europeo actual. Protagonizada por un estupendo Andranic Manet, Ari es el delicado y emotivo retrato de un joven maestro en plena crisis existencial. Tras derrumbarse en el trabajo y ser expulsado de casa, Ari deambula por la ciudad obligándose a despertar de su propio letargo. Con una puesta en escena sutil y una cámara profundamente íntima, Serraille captura la deriva de una generación marcada por la incertidumbre en un relato de aprendizaje tan sencillo en su forma como complejo en su resonancia emocional.
Valérie Donzelli | Francia | 2025
À PIED D'OEUVRE
Galardonada con el Premio al mejor Guion en Venecia, À pied d'œuvre es la nueva obra de Valérie Donzelli (Mejor Película y Actriz en el FICX 2011 con Declaración de guerra) tras ganar el César al Mejor Guion en 2024. Aquí la cineasta gala reflexiona sobre el trabajo del artista, su individualismo y su (o)posición en el mundo y para ello se decanta por la sencillez y el humor en su exploración del «voto de pobreza» en la era de la precariedad y la economía colaborativa. Bastien Bouillon (El Conde de Montecristo) encabeza un extraordinario reparto en el que también destaca la presencia de Virginie Ledoyen.
David Bim | Cuba y España | 2025
AL OESTE, EN ZAPATA
El de David Bim es sin duda uno de los debuts más sonados del año, merecedor de la Mención Especial del Jurado y del Premio FIPRESCI en Visions du Réel (entre otros galardones). Una historia dotada de una contundencia visual que remite al cine de Béla Tarr, contada con escrupulosa dignidad, y un esmeradísimo tratamiento estético. Un film de rabiosa emoción y descarnado humanismo, focalizado en una pareja que reside en un paraje selvático, casi aislados de todo, y que lucha desaforadamente por su supervivencia y la de su hijo.
Anxos Fazáns | España | 2025
AS LIÑAS DESCONTINUAS
En estos tiempos repletos de cambios y reseteos, la vida deja de ser un continuo avanzar. La realidad se fragmenta y se recompone, al mismo tiempo que los individuos, abrazando nuevos horizontes con la ternura y el amor como baluartes. Todo esto late en el emocionante nuevo trabajo de Fazáns (A estación violenta, Habitar), que narra el inesperado encuentro entre Bea (Mara Sánchez), una mujer de cincuenta años en plena crisis vital, y Denís (Adam Prieto), un joven que se cuela en su casa tras una noche de marcha. Con una cuidadísima banda sonora que bebe de grupos como Triángulo de amor bizarro o The Rapants y artistas como Pálida y Russ.
Ángel Santos | España | 2025
ASÍ CHEGOU A NOITE
Algo tienen de fantasmales los personajes centrales del tercer largometraje de Ángel Santos (autor de Las altas presiones, estrenada en Busan y premiada en Sevilla), que continúa la tradición del mejor cine europeo de autor y que tendrá su estreno mundial en Gijón. Protagonizado por unos Denís Gómez, Violeta Gil y Mikel Insúa en estado de gracia, Santos vuelve de nuevo la mirada hacia el existencialismo y las crisis vitales para narrar, con gran sensibilidad y atención al detalle, la historia de un escultor que se aísla voluntariamente en la costa gallega mientras intenta exorcizar su pasado sentimental.
Javier Marco | Bégica y España | 2025
A LA CARA
Javier Marco retoma aquí uno de sus cortos más exitosos (ganador del Goya en 2021) y a su poderosa pareja protagonista (Sonia Almarcha y Manolo Solo), desarrollando de forma impecable una historia que versa sobre un asunto de triste actualidad: La impunidad para el insulto que ofrecen las redes sociales. Almarcha y Solo, junto a un gran Roberto Álamo, deslumbran en un imponente duelo interpretativo que pone de relieve las contradicciones que a veces anidan en el ser humano. Estreno mundial del segundo largometraje de un cineasta cuya ópera prima, Josefina, fue triplemente nominada al Goya.
Lluís Miñarro | España | 2025
EMERGENCY EXIT
Emergency Exit es la última película de la inolvidable Marisa Paredes y el regreso a la dirección de un cineasta inquieto y siempre sorprendente, Lluis Miñarro (productor de Béla Tarr, Guerín o Apichatpong, ganador de la Palma de Oro de Cannes). Dotado de un personalísimo realismo mágico con ribetes buñuelianos, este film nos embarca en un viaje por territorios desconocidos y sugerentes, acompañados por Emma Suárez, Aida Folch, Albert Pla o Naomi Kawase, a bordo de un bus espectral que nos conduce a nuestros más profundos sueños y secretos.
Radu Jude | Rumanía | 2025
KONTINENTAL '25
Junto a Sangsoo, otro director fetiche del FICX (Mejor Película en el FICX 2023 con No esperes demasiado del fin del mundo) está de vuelta con una de sus mejores obras (Mejor Guion en Berlín). Con un ojo puesto en Rossellini y otro en Berlanga, esta cinta transita a través de diversos registros (desde la comedia al drama) ahondando en los sentimientos de culpa y los deseos de redención de una alguacil (magnífica Eszter Tompa) que se siente responsable del suicido de un vagabundo al que contribuyó a desahuciar. Un retrato lúcido, poliédrico y mordaz de la Europa actual.
Ira Sachs | Alemania y Estados Unidos | 2025
UN DÍA CON PETER HUJAR
Premiado en Sundance y Berlinale, Sachs es sin duda uno de los grandes del cine indie contemporáneo. Aquí se apoya en unos estupendos Ben Wishaw (Langosta, Skyfall) y Rebecca Hall (Iron Man 3, El truco final) para reconstruir el encuentro entre la periodista Linda Rosenkrantz y el famoso fotógrafo Peter Hujar. Una entrevista en la que, al modo de Funes el Memorioso, Hujar reconstruye todo lo que hizo el día anterior, logrando ofrecer un certero retrato de la personalidad y del momento vital que atravesaba. Una nueva gema del genio firmante de triunfos como Verano en Brooklyn o El amor es extraño.
Louise Hémon | Francia | 2025
THE GIRL IN THE SNOW (L'ENGLOUTIE)
Los contrastes son la esencia de este magnético e imprevisible thriller folk incluido en la Quincena de los Cineastas de Cannes y ganador del prestigioso Premio Jean Vigo. Contraste entre los paisajes nevados y la oscuridad de sus protagonistas; entre superstición y razón; entre juventud y vejez… Con sutileza y brillantez formal, Hémon nos reta a averiguar de qué parte está la razón en el enfrentamiento entre una joven maestra (Galatea Bellugi, protagonista de ¡Gloria!, película inaugural del FICX el pasado año) y los habitantes de una aldea occitana perdida en el siglo XIX. Una de las óperas primas del año.
SECCIÓN RETUEYOS
Stefan Djordjević | Croacia, Eslovenia y Serbia | 2025
WIND, TALK TO ME
Mejor Película en Sarajevo, Guanajuato y Bolzano, tras pasar por la oficial de Róterdam, lo último de Stefan Djordjević (recordado por su exitoso corto The Last Image of Father) ahonda en el intimismo más natural, desde donde el cineasta trata de terminar un documental sobre su madre recientemente fallecida. Realidad y ficción se dan la mano para lograr un resultado bello y emotivo sobre los lazos familiares y la interacción entre los ciclos humanos y los de la naturaleza. Un tierno y honesto recordatorio del poder que tienen el cine y la memoria para mantener a nuestros seres queridos entre nosotros.
Elsa Kremser y Levin Peter | Austria | 2025
WHITE SNAIL
Ganadora del Premio Especial del Jurado y del de Mejor Interpretación para su pareja protagonista en Locarno (y también galardonada en el Festival de Sarajevo), y ambientada en una Bielorrusia que funciona como un personaje más, narra la insólita y frágil historia de amor entre una traslúcida aspirante a modelo y un solitario pintor que trabaja de noche en un depósito de cadáveres. Basado en el caso real de sus protagonistas, se trata de un filme visualmente cautivador y melancólico sobre la belleza, la mortalidad y dos almas solitarias que encuentran en el otro un inesperado refugio.
Isabella Brunäcker | Austria | 2025
SUGARLAND
Enraizado dentro del género de las road movies, con una mirada cercana a la trilogía Antes del… de Linklater y reminiscencias del Kaurismäki de Lights in the Dusk, el debut de Isabella Brunäcker (Premio Kodak en Diagonale) se erige sobre el casual encuentro de dos desconocidos en medio de una huida de sí mismos a través de las brumosas carreteras de Europa sin rumbo definido. Dos almas heridas y sumidas en el desconcierto entre las que aflora una mútua atracción a la que se resisten, hasta desembocar en un sutil e indudablemente hermoso clímax lleno por igual de certezas e incertidumbres.
Jacqueline Jansen | Alemania | 2025
SIX WEEKS ON
Gran triunfadora en Múnich (Premio de la Crítica Internacional, Mejor Producción y Mejor Actriz), es un emotivo drama con toques de sutil comedia lacónica (potenciado por la impresionante interpretación de su actriz principal, Magdalena Laubisch), sobre la gestión burocrática y emocional del duelo tras la muerte de la madre. Esto le sucede a nuestra protagonista, de la que apenas se conoce su pasado, en los caóticos primeros momentos de la pandemia. Asistimos así a su emotivo segundo nacimiento, a un reinicio vital en el que toca decidir qué conservar del pasado y qué lastre desalojar.
Alice Douard | Francia | 2025
LOVE LETTERS
Reciente ganadora del César al Mejor Cortometraje, la cineasta Alice Douard firma su esperadísima ópera prima, que tuvo su estreno mundial en la Semana de la Crítica de Cannes, donde también compitió por la Cámara de Oro, y acaba de ganar el premio del público en Hamburgo. Protagonizada por un brillante dúo de actrices —Ella Rumpf y Monia Chokri—, se trata de una luminosa y tierna comedia dramática sobre la maternidad y la familia en el siglo XXI, en la que Douard construye un relato inteligente y sensible sobre el proceso burocrático que debe seguir la protagonista para adoptar legalmente a la hija que gesta su esposa.
Eric K. Boulianne | Canadá | 2025
FOLLIES
Conocido como uno de los guionistas más reputados de Canadá, Boulianne protagoniza su (tronchante y sensible al mismo tiempo) ópera prima como director, que obtuvo una Mención Especial en Locarno y ha sido descrita como «la película más hilarante del año». Una comedia desenfrenada y cálida sobre una pareja que, tras años de matrimonio, decide abrir su relación. Lejos de cualquier juicio moral, Boulianne firma una farsa tan explícita como generosa con sus personajes, una reflexión inteligente y rabiosamente divertida sobre el (poli)amor, el compromiso y la honestidad en las relaciones contemporáneas.
Ari Gold | Estados Unidos | 2025
BROTHERS VERSES BROTHER
Con el aval de Francis Ford Coppola como productor artístico nos llega la hipnótica y adictiva nueva película de un Ari Gold que comienza ya a desbordar su categoría de cineasta de culto. El director, su hermano gemelo y su padre (el célebre poeta beat Herbert Gold), acompañados de estrellas invitadas como Lara Louise o Brian Bell (Weezer), se zambullen desprejuiciados dentro de un único plano-secuencia rebosante de musicalidad, ritmo y desenfado que recoge la alocada y divertidísima walk movie por las calles de San Francisco. Seleccionada en SXSW, Munich y Galway.
Lauri-Matti Parppei | Finlandia y Noriega | 2025
A LIGHT THAT NEVER GOES OUT
Aclamada por crítica y público tras su estreno en Cannes, A Light That Never Goes Out es sin duda una de las grandes sorpresas cinematográficas del cine europeo en 2025. Luminosa y positiva, teñida de un cálido realismo mágico, y con su atemporal referencia a The Smiths, aboga por los poderes sanadores de la música y de la comunión social. Parppei narra con pulso firme la historia de un flautista clásico que, tras sufrir una depresión, regresa a casa para reencontrarse con la jovial y algo caótica Iiris, y recuperar la ilusión de vivir al integrarse en una excéntrica banda de música experimental.
Cecilia Verheyden | Bélgica, España, Países Bajos y Suecia | 2025
SKIFF
Para Malou, de quince años, el remo lo es todo. Viviendo en una pequeña ciudad belga junto a su madre soltera y sus dos hermanos, ha aprendido a soportar los abusos de sus compañeras de deporte, gracias a su hermano Max, que es también su mejor amigo. Pero ahora esa amistad corre peligro, cuando Malou descubre que se ha enamorado de la novia de Max, Nouria, que parece corresponderla. El mundo de Malou se tambalea, mientras se plantea no solo su identidad sexual, sino qué le deparará el futuro.
Caroline Deruas | Canadá y Francia | 2025
STEREO GIRLS
Corren los años noventa en Francia, el mejor grupo de música pop es el dúo Les Rita Mitsouko y Charlotte y Liza, dos amigas adolescentes, son sus mayores fans. Desde el pueblo costero donde viven y estudian sueñan con ir a París y triunfar con sus canciones, que componen, tocan y graban juntas. Casi todo lo hacen juntas: soñar despiertas, compartir sus amores y confidencias, estudiar… Son las mejores amigas. Pero una repentina tragedia cambiará todo para siempre. Una mirada entre realista y onírica, dura y tierna, a la vida adolescente, segundo largometraje de su directora.
Marcos M. Merino | España | 2025
PLAZA MAYOR
Retrato íntimo de una ciudad que ya no existe y de otra que todavía está en construcción. A través de las celebraciones, las protestas, los gestos cotidianos y las imágenes del pasado, la película recorre la transformación de Gijón: de ciudad industrial a destino turístico, de plaza de lucha a escenario de espectáculo.
Amalia Ulman | Argentina y Estados Unidos | 2025
MAGIC FARM
La cineasta Amalia Ulman, autora de El planeta (FICX 2021, Mejor Dirección en BAFICI), regresa a Gijón tras pasearse por Sundance, Berlín y Buenos Aires con una dislocada e irreverente sátira sobre el mundo digital, que protagonizan la propia directora y la musa indie Chloë Sevigny (Gummo, Boys Don't Cry), Simon Rex (Red Rocket) y Alex Wolff (Hereditary). Todos conforman una singularísima troupe al servicio de una historia rebosante de humor irreverente y surrealista, que sigue los pasos de un equipo de filmación varado en un remoto pueblo distinto al que pretendían ir a rodar originalmente.
Ivana Mladenović | España, Italia, Rumanía y Serbia | 205
SORELLA DI CLAUSURA
Tras su paso por la competición internacional del Festival de Locarno y ganar el Premio a la Mejor Dirección en Sarajevo, aterriza en el FICX este híbrido entre comedia grotesca, parodia y crítica social, dirigido por una de las últimas revelaciones del cine europeo y protagonizada por una colosal Katia Pascariu (Un polvo desafortunado o porno loco), que da vida a una mujer poseída por un arrebatador y delirante amour fou hacia un veterano ídolo del pop serbio. Una sorpresa rabiosamente original e impredecible auspiciada por Ada Solomon (productora habitual de Radu Jude) y coproducida, por parte española, por Boogaloo Films.
Zuzana Kirchnerová | Eslovaquia, Italia y República Checa | 2025
CARAVAN
Kirchnerová debuta con esta obra estrenada en la sección Un Certain Regard de Cannes (donde ya se alzó con el premio Cinéfondation en 2009), sabiamente influenciada por la Agnès Varda de Sin techo ni ley, e inspirada en su propia vida. En ella acompañamos a una madre soltera de 45 años y a su hijo con Síndrome de Down y autismo, en un viaje por carretera en el que uno descubrirá por primera vez el amor, y la otra intentará gestionar emocionalmente su situación, dejándose llevar a ratos por sus deseos más primarios. Lo íntimo y lo social confluyen de manera natural en un relato tan lírico y sensible como fuertemente anclado en la realidad.