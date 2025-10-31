'Blue Moon' de Richard Linklater abrirá un FICX presentado por Arturo Valls

Inés Barea Gijón Viernes, 31 de octubre 2025, 13:58 | Actualizado 14:27h. Comenta Compartir

Apenas faltan dos semanas para que se alce el telón y ya se han desvelado todos los secretos de la 63 edición del Festival Internacional de Cine de Gijón. La programación está completa y también se conocen ya los nombres de los galardonados de este año en el que el FICX rendirá homenaje a la cineasta japonesa Naomi Kawase, que recogerá el Premio Gijón Plató, y reconocerá a Lisandro Alonso con el Premio de Honor, a Massiel con el Premio Isaac del Rivero, a Vicky Peña con el Premio Comadre de Cine y a Pilar Palomero con el Premio Especial Retueyos.

Serán nueve días dedicados al mejor cine que arrancan con una gala en la que Arturo Valls, como maestro de ceremonias, introducirá 'Blue Moon', la última joya del director Richard Linklater, Oso de Plata en la Berlinale y protagonizada por Margaret Qalley y Andrew Scott. Quedaban otros dos títulos por anunciar, ambos integrantes de la sección Albar: 'Anemone', de Ronan Day-Lewis, un «puntazo», en palabras de Tito Rodríguez, director de programación del festival, al tratarse de la vuelta a las pantallas del legendario Daniel Day-Lewis. Y la última película, precisamente la que cierre el ciclo el próximo 22 de noviembre, será 'El gran arco', de Stéphane Demoustier, que compitió el pasado mayo en Cannes.

Se presenta esta edición bajo el lema 'El cine auténticamente independiente' y su director asegura que «no cambiaría la programación por la de ningún otro festival de España». La componen 197 películas de las cuales 110 están dirigidas o codirigidas por mujeres, algo que ha ocurrido «de forma orgánica», contó Rodríguez, pues las voces femeninas ya no hay que salir a buscarlas con esfuerzo. 75 de esos títulos son producciones o coproducciones españolas –30 largometrajes y 45 cortos– y de ellas, 39 asturianas. Si el año pasado, que se presentaron 32, ya se hablaba de un sabor asturiano de récord, este año se vuelve a batir proyectando hasta 10 largos y 29 cortos.

El jurado

Se conocen también ya los jurados encargados de evaluar las películas de las secciones competitivas. La Mejor Película de Albar la elegirán Sophy Romvari, que tendrá un foco propio en el festival; Scott Macaulay, editor jefe de Filmmaker Magazine, cofundador de Forensic Films y galardonado con un Independent Spirit Award; Eva Llorach, ganadora del Goya a Mejor Actriz Revelación por 'Quién te cantará'; Alexis Juncosa, director artístico del Luxembourg City Film Festival, y Carlos Marqués-Marcet, Goya a la Mejor Dirección Novel por '10.000 km' en 2014.

El jurado de la crítica internacional Fipresci estará formado por el periodista y crítico Joan Pons, el periodista y documentalista francés Julien Camy y el crítico y autor alemán Holger Heiland. Quienes se encarguen de valorar los cortos serán la artista visual, programadora y guionista María Abenia; el actor, productor y director de festivales italianos Mateo Pianezzi, y la actriz, escritora y cineasta Nikki Bohm.

En FICX Premiere, competitiva por primera vez este año, presidirá el jurado el Premio de Honor de la edición, Lisandro Alonso. Le acompañarán la cineasta Monica Stan y Liza Linardou, gestora cultural en el Ministerio de Cultura de Grecia. Del cine español se encargarán Lilia Scenna, conocida por su trabajo en producciones como 'La sociedad de la nieve' (2023), Nila Núñez, ganadora en 2017 del Premio a Mejor Película Española en este festival y la cineasta, guionista y profesora universitaria Iratxe Fresneda. El Premio CIMA a la Mejor Cineasta lo otorgarán la actriz, directora, guionista y productora Irene Menéndez Palomino; la actriz, creadora y coordinadora de intimidad Tábata Cerezo, y la productora ejecutiva y directora de producción Nati Juncal Portas. Por último, formarán el jurado de 'La noche del cine español' la gestora cultural Carmen Chávez, la directora y documentalista Marta Codesio y la directora, documentalista y guionista asturiana Alicia Moncholí Lueje.

Tendrán sus propios focos la directora canadiense Sophy Romvari, Laure Prouvost y Eleena Duque y el festival homenajeará a Isaac del Rivero, el recientemente fallecido hijo del fundador, y también a Fran Gayo, que tendrá un apartado en el programa de mano llamado 'Les de Fran' con comentarios que él mismo dejó sobre algunas de las películas participantes.

