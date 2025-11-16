El FICX brinda al cielo y celebra en la tierra

Pablo A. Marín Estrada Gijón Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:55 Comenta Compartir

El Festival de Cine de Xixón (FICX) inyecta un estimulante cóctel de luz y vitalidad a una ciudad que sin él sería mucho más gris en otoño. Hay vida en las pantallas aguardando a que cada espectador se sorprenda, emocione o remueva conectando con ella y también en las calles, animando las colas de quienes esperan el momento de entrar a las proyecciones o empujando amistosamente a quienes corren de una sala a otra para no perderse el siguiente pase. Esa banda sonora de saludos, conversaciones cómplices e intercambio de impresiones entre los asiduos al 'festi' por antonomasia, para la mayoría de ellos, se veía en la tarde del domingo orquestada con los sonidos y ritmos del viejo jazz de Nueva Orleans. Desde el corazón de su Frechmen Street, el conjunto The Silver Linings Serenaders , en formato de trío, lideraba un alegre y bullicioso pasacalles con salida en el Antiguo Instituto y llegada en La Buena Vida. Los seguía bailando y acompañando a las palmas una troupe formada por asistentes al Swing a Esgaya Fest, que iba sumando nuevos adeptos a medida que avanzaba la música por la calle Corrida y el paseo de Fomento. Una auténtica escena de película que solo podía cobrar realidad en una mañana de FICX.

Ampliar El pasacalles salió del Antiguo Instituto. Arnaldo García

Y mientras el trío de Nueva Orleans seguía su marcha, emulando al Flautista de Hamelin, en otro de los epicentros del festival, el café librería Toma 3, se recordaba a Fran Gayo, el inolvidable genio que dio identidad propia al festival en cada edición y al que se le ha dedicado esta en su memoria. Una auténtica multitud de amigos, solo una mínima porción de los que fue cosechando a lo largo de la vida, se sumó al brindis en su honor del director del FICX, Alejandro Díaz Castaño y quien ha recogido su relevo como programador, Tito Rodríguez.

Dentro y fuera del café, incontables rostros conocidos del festival y de la cultura asturiana. Cineastas como Lisandro Alonso, Ramón Lluis Bande, Tito Montero, Celia Viada Caso o Diego Flórez, políticos como el consejero de Fomento, Alejandro Calvo o la escritora Ángeles Caso, entre muchos otros. Con la emoción quebrándole la voz, Díaz Castaño confesó que «no acabo de interiorizar que esté pasando esto. Fran es la persona que he conocido en esta vida de la cual recuerdo más frases, las sigo diciendo sobre muchísimas cosas en la vida. Nunca me había pasado con nadie, pero es que más gente me dice que cree que no se ha ido del todo. Tengo esa sensación, no puedo creer que no esté» y afirmó que «Fran es historia viva del FICX, pero sobre todo es una persona que nos ha marcado a muchísima gente y que nunca le vamos a olvidar». Igual de emocionado, Rodríguez rememoró que «el año pasado, Fran hizo el esfuerzo de venir aquí para de alguna manera poder despedirse. Y yo creo que su generosidad trasciende de lo que es este festival, de lo que es esta ciudad, y todo el mundo la siente. Hay que acordarnos de eso, de ser generosos con los demás, en el cariño, en el compartir y estar juntos y querernos mucho, porque son dos días los que estamos aquí». Otro amigo, desde su infancia, Silver BG, técnico de sonido y creador de contenidos digitales, resumió el sentir general con la franqueza que le habría gustado a Gayo: «Lo estáis diciendo mal: él es el puto Fran, que lo llevamos aquí siempre, y el puto Fran que es cine».

Tito Rodríguez leyó el mensaje que había enviado para la ocasión, el primer director del FICX, José Luis Cienfuegos, ausente en el homenaje por un percance de salud. En él evocacaba que «fueron más de una docena de años de un ejercicio de cómplice-resistencia donde nada era previsible, construyendo una manera diferente de programar un festival de cine, desde el estudio, el conocimiento y la diversión, a la contra a veces de la industria, de la prensa o de algunas fuerzas vivas de la ciudad, hoy felizmente caducas y olvidadas», para finalizar expresando, en un tono más personal que «así de tenaces y tercos, lo sabíamos todo el uno del otro, sin filtros y ni falta que hacía. Decía Fran que nuestro reencuentro el año pasado, aquí, tuvo ecos fordianos. Y con esa imagen me quedo, como el comienzo de 'Dos cabalgan juntos', dos amigos que han vivido mucho, sentados a la ribera del río riendo y riñendo, toda la vez, evocando batallas pasadas e imaginando ese futuro dolorosamente truncado».

La vida seguía y también la música, con el pase especial en la tarde de 'Savoy, 35 años y una noche' de José Riveiro, otro de los proyectos culturales que dan vitaminas de felicidad y orgullo propio a una ciudad que sacaba su FICX a la calle.

Temas

Festival Internacional de Cine de Gijón