El FICX recupera su ciclo más transgresor Géneros Mutantes vuelve al Festival de Cine de Gijón con once películas rescatadas de otras secciones para los espectadores más inquietos MIGUEL ROJO Gijón Miércoles, 24 octubre 2018, 12:27

Uno de los objetivos de la 56ª edición del Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón es la transversalidad, con la que se aboga por romper barreras dentro de la programación, permitiendo que espectadores con intereses dispares converjan y que las obras lleguen a ser conocidas por un amplio espectro del público y de los medios de comunicación. Así, el FICX recupera Géneros mutantes como sello transversal que homenajea a las películas de género en su sentido más amplio (género fantástico, cine negro, terror, ciencia ficción, bélico, western, etc.), haciendo un recorrido por las principales secciones del FICX en las que podremos encontrar algunos de los once filmes seleccionados.

Estas son las películas que se integran en el sello Géneros Mutantes:

Les confins du monde (Guillaume Nicloux, 2018). Sección Oficial. La Guerra de Indochina es el escenario en el que tiene lugar este contundente relato bélico en el que la venganza es el leit motiv que mueve al soldado protagonista de esta historia, al que da vida un Gaspard Ulliel asombroso que firma otro gran papel tras Juste la fin du monde, de Xavier Dolan, por el que ganó se segundo César en 2017. Y junto a él, un enorme Gérard Depardieu metido en la piel de un enigmático escritor. Estreno en España.

Relaxer (Joel Potrykus, 2018). Competición Internacional Rellumes. El irreverente Potrykus nos lleva hasta la cuenta atrás del efecto 2000 y allí convierte a un gamer buscador de glitches (fallos digitales) en un Sísifo contemporáneo, el protagonista de una fábula claustrofóbica y surrealista que entrecruza con irreverencia los imaginarios de Franz Kafka y Edgar Allan Poe. Una historia hilarante, cautivadora y con un punto nerd, en la que el cineasta de culto vuelve a sorprender, como ya hizo con Ape (2012), Buzzard (2014) y The Alchemist Cookbook (2016). Estreno en España.

Winter Flies (Olmo Omerzu, 2018). Reminiscencias de los 80 en el tercer largometraje del director esloveno Olmo Omerzu, por el que fue premiado como mejor director en Karlovy Vary. Dos menores, uno fabulador de gamberrismo rebelde y de hazañas sexuales y otro de doce años muy crédulos, se lanzan a recorrer mundo en un Audi cochambroso, pero acaban recogiendo a una chica preciosa que hacía dedo. Estreno en España.

The Dead and the Others (João Salaviza, Renée Nader Messora, 2018). Esbilla. Premio Especial del Jurado de Un Certain Regard en Cannes, esta película nos plantea un misterioso viaje sensorial, entre lo místico y lo antropológico, que nos adentra en la selva amazónica para conocer algo más sobre la chamanería y los rituales de magia en Brasil. Estreno en España.

Land (Babak Jalali, 2018). Esbilla. En este post-western sobre nativos americanos, el director iraní nos narra, en clave de ficción, cómo es la vida de la comunidad indígena en Estados Unidos. El abuso del alcohol y el maltrato continuado por parte del hombre blanco y el sistema, son algunos de los asuntos con los que esta comunidad debe lidiar cada día. Jalali compitió en la Sección Oficial del FICX en 2009 con Frontier Blues y conquistó Rotterdam con Radio Dreams en 2016. Estreno en España en colaboración con la Sociedad Cultural Gijonesa.

High Life (Claire Denis, 2018). Crossroads - Zinemaldia | FICX. Con esta película la reputada directora francesa, a la que el FICX dedicó en 2005 la primera retrospectiva que se hizo en territorio español, se mete de lleno en el género de la ciencia ficción. Una auténtica odisea espacial, protagonizada por Robert Pattinson y Juliette Binoche que nos muestra un futuro pesimista y descarnado, un futuro más presente de lo que creemos. Premio de la Crítica Internacional en San Sebastián.

Lo que esconde Silver Lake (David Robert Mitchell, 2018). Pase Especial en colaboración con el Festival de Sitges. Mitchell estrenó su último trabajo en Cannes y logró una mención de la crítica en Sitges. Tras conocer a una atractiva joven, el protagonista de esta delirante comedia policiaca recorre Los Ángeles para encontrarla. Una nueva ocasión de disfrutar en Gijón/Xixón con el cine del creador de It Follows (2014), película que fue proyectada en el 52 FICX.

El Ángel (Luis Ortega, 2018). Pase Especial. Estrenada con gran éxito en el Festival de Cannes y protagonizada por Chino Darín y Lorenzo Ferro, nos cuenta la historia, basada en hechos reales, de Carlos Robledo Puch, un joven argentino de diecisiete años quien desde muy niño tuvo clara su verdadera vocación: el hampa. Sus rizos rubios, cara de niño eterno y tendencia al crimen, le valieron el apodo de Ángel de la muerte. Cine negro de autor y con el sello de El Deseo, cuya productora Esther García recibirá en el 56 FICX el Premio Mujer de Cine.

Tiempo después (José Luis Cuerda, 2018). Pase Especial. Basada en el libro homónimo de José Luis Cuerda, Tiempo después es una distopía futurista made in Spain. Una comedia que nos presenta un mundo devastado en el que un único edificio se mantiene en pie. Cuerda, que estará en el FICX para presentar la película, regresa así a la comedia surrealista de la aclamada Amanece que no es poco.

Ana de día (Andrea Jaurrieta, 2018). Pase Especial. Ópera prima de esta joven directora, que fue estrenada en la Sección Oficial de Málaga y en Raindance. Jaurrieta, que además es guionista y productora, dedicó ocho años en desarrollar la película, que retrata la personalidad femenina con ribetes fantásticos. La película, que rinde un homenaje a Belle de jour, tiene como protagonista a una duplicada Ingrid García Jonsson. La película logró una mención en la última edición de Toulouse España y en el Festival de Alejandría se llevó los premios a la mejor película y mejor actriz protagonista.

In Fabric (Peter Strickland, 2018). Crossroads - Zinemaldia | FICX. En su nuevo largometraje tras la excepcional The Duke of Burgundy, Strickland aplica una estética setentera para su particular homenaje al giallo italiano. Buena parte de la película transcurre en unos grandes almacenes en donde conoceremos a un grupo de personajes conectados por el submundo del ocultismo y la brujería. Sección Oficial en el Festival de San Sebastián.

Además, el sello Géneros Mutantes se extiende a La Noche Innombrable, el ya clásico espacio del FICX dedicado al cine de género, programado y presentado por el crítico y escritor Jesús Palacios.