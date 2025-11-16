El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La película-concierto, en el teatro de la Laboral. Paloma Ucha

La Filarmónica se va al cine

El Trío Arbós pone música en directo a la divertida película de Buster Keaton 'El maquinista de la General'

Ramón Avello

Ramón Avello

Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:55

'El maquinista de La General' es una de las películas más famosas de Buster Keaton, nuestro entrañable 'Pamplinas' o 'Cara palo', llamado así por su rostro inexpresivo. Rodada en 1928, Buster Keaton interpreta al maquinista sureño Jony Gray, y las peripecias que vive durante la Guerra de Secesión con su chica y su máquina, 'La General'. Como ocurrió con otras películas mudas, la banda musical se rehizo y se compuso en diferentes ocasiones. Desde la original, exclusivamente para piano, de William Perry a posteriores recreaciones escritas para acompañar la cinta, entre ellas la realizada en el 2023 por Stephen Prutshman, que hemos visto ayer en el Teatro de la Laboral en un concierto de la Sociedad Filarmónica de Gijón en colaboración con el FICX. Al compás del filme, fue interpretada por el Trío Arbós (Juan Carlos Garvayo, piano; Ferdinando Trematore, violín, y José Miguel Gómez, violonchelo) junto con Paul Cortesse (viola) y Martina Alonso (violín).

Stephen Prutsman fue primeramente pianista, con premios tan destacados como el Chaikossky. Entre sus aficiones estaba el tocar música de películas con piano y cuarteto de cuerdas, lo que con el tiempo llegó a ser uno de sus trabajos compositivos más valorados, como la obra que escuchamos y vimos ayer en La Laboral.

Prutsman crea una partitura en la que combina los gag con una continuidad de varias secciones, algunas de ellas reiterativas, como por ejemplo, un ragtime que se asocia con el traqueteo de la locomotora o el tema del amor, anunciado siempre por el primer violín. Además, la partitura sintetiza rasgos de música contemporánea, como cluster (notas arracimadas) o glissandos, con el fox trot y el ragtime propio del cine mudo.

La sonorización en directo de una película es casi un género interpretativo. Requiere sobre sincronización con la imagen, pero también cercanía, claridad en los temas y fantasía. Y esta fantasía es de la que hizo gala el Trío Arbós, con una compenetración absoluta y una fluidez que hacía gracia. El público, muy numeroso, se rió e, indudablemente, disfrutó con estas representaciones de la música en directo, en las que el sonido refuerza el sentido de la imagen.

Te puede interesar

