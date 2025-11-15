El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Cole Webley posa ante la Escuela de Comercio. Damián Arienza

«Hacer una historia de empatía en EE UU hoy es hacer política»

Cole Webley compite en Albar con 'Omaha', una road movie hacia el dolor rebosante de sensibilidad protagonizada por un padre y sus dos hijos

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:58

Comenta

Curtido en el mundo de la publicidad y los cortometrajes, Cole Webley tiene cuatro hijos y para dar el salto al largo quiso reflexionar sobre la paternidad. 'Omaha' es el título del drama familiar que compite en la sección oficial Albar y que con solo tres personajes y un perro conmueve y emociona. «Hacer una historia que tiene que ver con la empatía en EE UU en este momento es hacer política, porque tenemos una administración que no tiene ninguna empatía y eso me hace sentirme especialmente orgulloso de la película hoy en día».

Se estrenó en Sundance esta 'road movie' que transita hacia una ciudad del estado de Nebraska en un coche ocupado por dos niños y su padre. Un viaje que no se sabe muy bien hacia donde va pero que se alimenta de la sensibilidad, del amor, de la inocencia de esos críos que quieren jugar y juegan, que viven felices sin las preocupaciones que atormentan a su padre. Habla español el director estadounidense que ha viajado a Gijón para presentar la cinta, que parte del guion de otro director, su amigo Robert Machoian. «Me pasó el guion y me dejó una huella profunda, me parecía que tenía una gran carga emocional y quería tratar los temas de la paternidad y del duelo», apuntó para explicar el porqué elegir para su primer largo esta historia. «Me parecía que era meterme en un mundo sencillo pero emocionalmente profundo», concretó.

Cierto es lo que dice un director que sabía que era fundamental el casting de los niños. Y muy especialmente el personaje de Ella, la hija mayor, a la que da vida Molly Belle Wright, con una inmensa carga dramática, mayor que la del niño pequeño, de solo seis años, que encarna Wyatt Solis. «Quería que el enfoque fuera el de ver el mundo a través de los ojos de ella», explica el director. Pero los tres personajes son claves, y en ellos debía buscar y hallar «la armonía» para dar vida a ese relato. A los niños les dejó hacer. Debían ser niños, no niños actuando. «No era posible dirigir a Wyatt para que hiciera algo tan bello», dice sobre el menor de los actores, que se come la cámara de principio a fin con una naturalidad que emociona y apabulla.

También fue clave dar con un John Magaro que debía asumir el reto del papel de un padre «al que todo el mundo iba a odiar». Fueron 27 días de rodaje con una exención en medio de la huelga de guionistas y actores y algunos con una gran intensidad que no era fácil de afrontar en el set con los menores. El pequeño apenas sabía nada del argumento que remite al abandono; la mayor, sí. Lo que no sabía tampoco cuando filmó el propio director era cómo iba a ser el EE UU de hoy: «No podía haber imaginado al rodar lo que en la actualidad está pasando en el país, cómo se está separando a las familias inmigrantes, por eso ahora es más importante la película».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Candamo en presencia de su familia
  2. 2 Susto en Gijón: evacúan a una joven de la playa de San Lorenzo tras sufrir una grave indisposición
  3. 3 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  4. 4 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  5. 5 Le requisan el perro a un hombre que estaba drogado en Gijón
  6. 6 Vega-Arango: «Guardo con cariño ser el único jugador del Sporting que no recibió pagos»
  7. 7 Fallece a los 95 años Machi Felgueroso, socia fundadora del Club de Golf de Castiello en Gijón
  8. 8 La Guardia Civil investiga los robos en cuatro casas de La Camocha
  9. 9 La hostelería que cambió hasta la pauta de la ciudad
  10. 10 La gripe aviar golpea la producción en Asturias: «El mayor problema no es el confinamiento, sino el miedo de la gente de consumir carne de pollo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Hacer una historia de empatía en EE UU hoy es hacer política»

«Hacer una historia de empatía en EE UU hoy es hacer política»