«Hacer una historia de empatía en EE UU hoy es hacer política»

Curtido en el mundo de la publicidad y los cortometrajes, Cole Webley tiene cuatro hijos y para dar el salto al largo quiso reflexionar sobre la paternidad. 'Omaha' es el título del drama familiar que compite en la sección oficial Albar y que con solo tres personajes y un perro conmueve y emociona. «Hacer una historia que tiene que ver con la empatía en EE UU en este momento es hacer política, porque tenemos una administración que no tiene ninguna empatía y eso me hace sentirme especialmente orgulloso de la película hoy en día».

Se estrenó en Sundance esta 'road movie' que transita hacia una ciudad del estado de Nebraska en un coche ocupado por dos niños y su padre. Un viaje que no se sabe muy bien hacia donde va pero que se alimenta de la sensibilidad, del amor, de la inocencia de esos críos que quieren jugar y juegan, que viven felices sin las preocupaciones que atormentan a su padre. Habla español el director estadounidense que ha viajado a Gijón para presentar la cinta, que parte del guion de otro director, su amigo Robert Machoian. «Me pasó el guion y me dejó una huella profunda, me parecía que tenía una gran carga emocional y quería tratar los temas de la paternidad y del duelo», apuntó para explicar el porqué elegir para su primer largo esta historia. «Me parecía que era meterme en un mundo sencillo pero emocionalmente profundo», concretó.

Cierto es lo que dice un director que sabía que era fundamental el casting de los niños. Y muy especialmente el personaje de Ella, la hija mayor, a la que da vida Molly Belle Wright, con una inmensa carga dramática, mayor que la del niño pequeño, de solo seis años, que encarna Wyatt Solis. «Quería que el enfoque fuera el de ver el mundo a través de los ojos de ella», explica el director. Pero los tres personajes son claves, y en ellos debía buscar y hallar «la armonía» para dar vida a ese relato. A los niños les dejó hacer. Debían ser niños, no niños actuando. «No era posible dirigir a Wyatt para que hiciera algo tan bello», dice sobre el menor de los actores, que se come la cámara de principio a fin con una naturalidad que emociona y apabulla.

También fue clave dar con un John Magaro que debía asumir el reto del papel de un padre «al que todo el mundo iba a odiar». Fueron 27 días de rodaje con una exención en medio de la huelga de guionistas y actores y algunos con una gran intensidad que no era fácil de afrontar en el set con los menores. El pequeño apenas sabía nada del argumento que remite al abandono; la mayor, sí. Lo que no sabía tampoco cuando filmó el propio director era cómo iba a ser el EE UU de hoy: «No podía haber imaginado al rodar lo que en la actualidad está pasando en el país, cómo se está separando a las familias inmigrantes, por eso ahora es más importante la película».

