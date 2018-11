Hong Sang-soo vuelve a conquistar el FICX 01:26 Rodrigo Cuevas entona el 'Resistiré' mientras se compone la foto de familia que cerró el Festival. / FOTOS: JORGE PETEIRO La película asturiana 'Cantares de una revolución' se hace con el premio especial del jurado 'Hotel by the river' se erige mejor largo y obtiene premios al guion e interpretación masculina MARIFÉ ANTUÑA GIJÓN. Domingo, 25 noviembre 2018, 05:08

Hong Sang-soo vuelve a triunfar en el FICX. Apenas tres años después de llevarse el Premio Principado de Asturias de la Sección Oficial por 'Wright now, wrong then', repite galardón con 'Hotel by the River', una historia en blanco y negro de encuentros y desencuentros familiares en un entorno poético que conquistó al jurado internacional por ser capaz de tratar lo profundo «sin imposturas ni gravedades», por mostrar en pantalla «la poesía de la vida humana». Porque es -dicen- una película en la que el realizador coreano revela su prolífica creatividad y su «estado de gracia». No solo hubo unanimidad en el jurado sino que además la cinta se hizo con otros dos premios de calibre: el de mejor guion, para el propio Han Sang-soo, y el de mejor actor, para Ki Joobong.

Ha sido, pues, 'Hotel by the river', ganadora incuestionada de un FICX que ha querido repartir entre Europa y América el premio a la mejor dirección. Se ha ido ex aequo para la chilena Dominga Sotomayor, por 'Tarde para morir joven', una película que recrea el estado de ánimo colectivo de todo un país, Chile, al finalizar la dictadura de Pinochet desde la metáfora de la adolescencia, y para el rumano Radu Jude, por 'I do not care if we go down in history as barbarians', un filme que indaga en el negacionismo del pueblo rumano en torno a la masacre de judíos en Odesa en 1941. Estas dos obras atesoran ambas otros dos galardones. Inti Briones obtiene para la cinta chilena el premio a la mejor dirección de fotografía por una aventura rodada fundamentalmente en exteriores y con notable protagonismo de los paisajes. La rumana se lleva el Gil Parrondo a la mejor dirección artística para Iuliana Vilsan.

La interpretación femenina tenía una clara acreedora desde la gala inaugural. Olivia Colman, cuyo nombre ya empieza a sonar para el Oscar, se lleva el galardón por 'La favorita', de Yorgos Lanthimos, película de la Fox condenada a quedarse fuera del palmarés en un festival consagrado a un cine alejado del 'mainstream' y las grandes productoras.

El jurado internacional ha querido en este 2018 otorgar un premio especial para 'Cantares de una revolución', la película asturiana de la Sección Oficial que bajo la dirección de Ramón Lluís Bande, colaborador de este periódico, saca a escena a Nacho Vegas rememorando canciones de la revuelta de Asturias de 1934. Bande, pese al éxito en la Sección Oficial, no pudo hacerse con el premio a la mejor película asturiana, galardón transversal a todas las secciones del Festival, que fue a parar a manos de 'Enterrados', de Luis Trapiello.

El mejor cortometraje de la Sección Oficial fue para 'Imperial valley', de Lukas Marxt. Se dedicó un premio específico a las cintas realizadas en el Arco Atlántico que distinguió el trabajo de Natalia Marín en 'La casa de Julio Iglesias'. Fue precisamente a ese corto al que el jurado joven eligió como el mejor, mientras, de los filmes de la Sección Oficial, los jóvenes de entre 17 y 25 años prefieron 'Mug', una fábula dramática con la Polonia católica al fondo no exenta de humor que firma Malgorzata Szumowska.

El jurado Fipresci eligió como mejor largo de la sección Rellumes 'Winter flies', de Olmo Omerzu, una comedia franca que dibuja un viaje de descubrimientos. El galardón a la mejor dirección fue a parar a manos de Marie Losier por 'Cassandro The Exotico!'.

Enfants Terribles, la sección dedicada a la infancia y la juventud que patrocina EL COMERCIO y cuyo premio eligen los espectadores con sus votos, dio el galardón a 'Un corazón extraordinario', cinta alemana dirigida por Marc Rothemund.

La audiencia del FICX, con sus puntuaciones en todas las sesiones del festival, otorga el gran premio del público, que ha ido a parar al documental 'À l'école des philosophes', del suizo de origen español Fernand Melgar.

El año pasado se estrenó en el palmarés el premio a la mejor película española, que ha sido para 'Hamada', de Eloy Domínguez Serén. También es él el mejor director, mientras el premio Alma al mejor guion de película nacional fue para Natalia Cabral y Oriol Estrada por 'Miriam miente'.

La mejor película dirigida por una mujer recibe el premio Cima, que ha sido para Alina Skzeszewska por 'Game girls', una mirada compleja sobre la vida de dos mujeres afroamericanas en un entorno marginal.

Los premios de la sección Día d'Asturies, además de premiar a 'Enterrados' como mejor largo, otorgaron una mención de honor a Diego Llorente por 'Entrialgo'. En los cortometrajes fue Manuel García Postigo quien por 'Returbiu. La güeria San Juan' se llevó el gato al agua y Fernando Lorenzana obtuvo una mención de honor por 'La distancia'.