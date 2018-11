Imi este indifferent daca in istorie vom intra ca barbari

Título internacional I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians

Nacionalidad Rumanía, Rep. Checa, Francia, Bulgaria, Alemania

Año 2018

Duración 140 min.

Idioma original Rumano

Dirección Radu Jude

Guión Radu Jude

Montaje Carla Fotea, Dagmar Sperlova, Martin Bertier

Fotografía Marius Panduru

Vestuario Iuliana Vîlsan

Producción Ada Solomon

Diseño de producción Iuliana Vîlsan

Intérpretes Ioana Iacob (Mariana), Alexandru Dabija (Movila), Alex Bogdan (Traian), Ilinca Manolache, Serban Pavlu, Ion Rizea, Claudia Ieremia, Bogdan Cotlet

Compañía productora Hi Film Productions

Compañía distribuidora Beta Cinema

Sinopsis

Radu Jude (Aferim!, FICX'15) triunfó en el Festival de Karlovy Vary con esta sátira sobre la celebración de cierta fecha histórica rumana datada en plena alianza con la Alemania nazi. La directora encargada de la recreación recibe un recado institucional (¿podría tal vez suavizar la verdad?) y los actores, con idearios políticos dispares, andan entre el amotinamiento y el consejo paternalista. El tiempo no acompaña porque diluvia, y ella pelea por sacar adelante una realidad de la que nadie parece querer acordarse: matanza de judíos por la gente de Ionescu en Odessa allá por los cuarenta. Candidata a los Oscars por Rumanía.