La llegada de Arturo Valls marca el inicio de una semana de cine en Gijón

El FICX arranca su 63 edición con Massiel como estrella en la gala de inauguración y más de doscientos títulos que se podrán ver durante los próximos días

E. C.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:45

El FICX alza el telón con Arturo Valls guiando una gala inaugural que premia a Massiel y Naomi Kawase y que proyecta la cinta 'Blue Moon' de Richard Linklater.

Casi doscientos títulos para nueve días de cine que son diez en realidad, y que incluyen películas para públicos diversos, con historias que son pura realidad y pura ficción, con la animación siempre presente, descubriendo nuevas formas de contar, de mirar al mundo con un cierto humanismo como hilo comunicante del cine independiente que nos ocupa.

En actualización

Los periodistas de EL COMERCIO están trabajando en ampliar esta información

