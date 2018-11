Lola Dueñas: «Compuse este personaje como quien hace un puzle, con cosas chiquititas»

Celia Rico Clavellino encontró en casa la inspiración para 'Viaje al cuarto de una madre', una de las óperas primas más destacadas del año en España que ha sido objeto de un pase especial en el FICX. La directora y la actriz Lola Dueñas (su hija en la ficción es Anna Castillo) han estado en Gijón para presentar una obra delicada, minuciosa, que hace arte con los silencios, con lo sencillo, con lo cotidiano.

Narra Celia Rico la relación de una madre y una hija que tiene mucho de la suya propia. La protagonista, como Gloria, su madre, es costurera, y a ella recurrió Lola Dueñas para aprender a coser y para darle forma a un personaje que la enamoró desde el primer minuto. «Cuando leí el guion me pareció precioso, pero lo veía bastante lejos de mí, le dije 'es tan bonito, no lo estrepees conmigo'; pero ella no quiso y se lo agradezco», afirma la actriz. Se puso manos a la obra y «como quien hace un puzle», «con las cosas chiquititas», «indagando en mí misma para encontrar las emociones», fue armando un rol que se acopla como un guante al que realiza Anna Castillo. Subraya Dueñas el acierto de ponerlas cara a cara, porque, ahora saben que ambas se parecen y su forma de trabajar en los rodajes es muy similar. Hubo química y trasciende la pantalla.

Tras el exitoso debut, Celia Rico no tiene por el momento más proyecto que seguir promocionando la cinta mientras Lola Dueñas continúa trabajando en Francia y rodará también en Argentina. «Y tengo muchas ganas de seguir acompañando a este peli, la quiero muchísimo».