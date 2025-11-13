'Mi nombre es John Ford' o el espejo en el que mirar atrás

Dos butacas del Jovellanos, un par de bancos y en el centro de la sala, una radio antigua llegada de Bimenes. Dos pantallas emiten imágenes ... del Hollywood de los años cincuenta y los altavoces lanzan en bucle la ficción sonora de Alfonso S. Suárez 'Mi nombre es John Ford', reinventada en el FICX para hacerse instalación, experiencia inmersiva, para oír, ver, entender y pensar.

La sala 3 del Centro de Cultura Antiguo Instituto acoge esta propuesta artística de Suárez, que ha viajado en el espacio y en el tiempo hasta la Caza de Brujas de EE UU para recrear lo acontecido el 22 de octubre de 1950 en el Crystal Room del Hotel Beverly Hills de Los Ángeles, donde se produjo una reunión tan importante como desconocida, tan alejada en estos setenta y cinco años atrás como cercana en todo lo que plantea.

Durante varias horas, los mejores directores americanos del momento debaten sobre si deben o no firmar un juramento de lealtad propuesto por Cecil B. DeMille. Eso ocurrió y Suárez ha tenido acceso a documentos de la época para recrearlo y darle forma de ficción. Hay, pues, toda la realidad del mundo en ese documento sonoro que se sirve del trabajo de los grandes intérpretes del doblaje español, como Mario Gas, Camilo García, Ricardo Solans, María Luisa Solá, Ramón Langa y un largo etcétera.

Todos ponen voz a quienes hablan de patriotismo, de listas negras, de traidores, de libertad... «Es traer el pasado al presente, es como mirarse en el espejo», afirma Alfonso S. Suárez, que asegura que este debate está hoy absolutamente vigente. «Ojalá nos ayude a ver esos patriotismos y esas libertades mal entendidas», subrayó el realizador asturiano que se siente en el FICX en una «casa» que pisa desde los 18 años.

En la inauguración de la instalación, que podrá visitarse hasta el 23 de noviembre con entrada libre (de lunes a sábado de 12 a 14 y de 15 a 20.30 y domingos de 12 a 14), Alejandro Díaz Castaño, el director del FICX, destacaba la apuesta del certamen por una propuesta analógica que permite una inmersión en el pasado. «Aquí no hay voces robóticas, aquí están los mejores actores de doblaje para traer a colación la Caza de Brujas», anotó. Aitor Martínez, director de la Fundación Municipal de Cultura de Gijón, por su parte, destacó la colaboración siempre fructífera con el Festival Internacional de Cine de Gijón.