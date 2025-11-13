El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Alejandro Díaz Castaño, Aitor Martínez y Alfonso S. Suárez, en la instalación 'Mi nombre es John Ford'. José Simal

'Mi nombre es John Ford' o el espejo en el que mirar atrás

El Antiguo Instituto inaugura la instalación de Alfonso S. Suárez, que nos traslada con voces e imágenes al Hollywood de la Caza de Brujas

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:58

Comenta

Dos butacas del Jovellanos, un par de bancos y en el centro de la sala, una radio antigua llegada de Bimenes. Dos pantallas emiten imágenes ... del Hollywood de los años cincuenta y los altavoces lanzan en bucle la ficción sonora de Alfonso S. Suárez 'Mi nombre es John Ford', reinventada en el FICX para hacerse instalación, experiencia inmersiva, para oír, ver, entender y pensar.

