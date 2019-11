Once conciertos y sesiones de dj's pondrán música al Festival de Cine Ladilla Rusa actuarán el sábado 16 en la Sala Acapulco. / E. C. Ladilla Rusa, el sábado 16 en la Sala Acapulco, encabeza un programa con actuaciones en El Patio de la Favorita, el Savoy, La Plaza y el Albéniz MIGUEL ROJO GIJÓN. Miércoles, 6 noviembre 2019, 02:54

Nueve noches de fiesta, con alguna que otra sesión vermú, para rematar entre el viernes 15 de noviembre y el sábado 23 las tardes de cine que propone este año el FICX. A las más de 200 proyecciones que se sucederán esos días, se suman un total de once fiestas o conciertos entre los que destaca el del grupo de electropop Ladilla Rusa, una formación que nació en 2017 como una broma de dos amigos de toda la vida, los periodistas Tania Lozano y Víctor F. Clares, que desde entonces, y siempre con el humor y la fiesta por bandera, han popularizado canciones como 'Bebo (de bar en peor)', 'Criando Malvas', 'Princesas' o la que es ya casi un himno de verbena, 'Macaulay Culkin'. Serán el plato fuerte de la fiesta bautizada como 'La Bizarrería', el sábado 16 en la Sala Acapulco, a partir de las 00.30 horas (15 euros). Este exitoso grupo electropop estará acompañado por Las hijas de Chimo Bayo, Amparo Dj y Carmelo Soho. En 2019, Ladilla Rusa ha tocado en algunos de los principales festivales de música como Sonorama Ribera, Arenal Sound o Palencia Sonora. Llegarán a Gijón de la mano de su último éxito, 'KITT', en el que inspirados por los sonidos de las tecno-rumbas de Tijeritas, Camela o Los Chichos, le cantan al coche fantástico de la serie de los 80.

Habrá más, y menos underground. Para eso, habrá actuaciones, además de en la Acapulco, el Club Savoy, la Sala Albéniz , El Patio de la Favorita y el Bar La Plaza. En este último local de Cimavilla será donde empiece a sonar la música el viernes 15, día de la inauguración, con una sesión de Dj Eva Rivera, a las dos de la madrugada y con entrada libre. Al día siguiente, sábado 16, actuará Mute Swimmer, el proyecto del británico Guy Dale: post folk y spoken word, a las 14 horas en sesión vermú gratuita.

El domingo 17, a las 13.30 horas, actuarán en el Savoy Seven Monkeys, que interpretan temas de la saga de James Bond (gratis). Esa noche, a las 23 horas, será la primera noche de dj's en El Patio de la Favorita, que se repetirá lunes y martes. Después llegarán los platos fuertes del Savoy: el miércoles 20, La Mafia del Baile, rock and roll, punk y fiesta asegurada, y los Breakin Bones, una banda de rock and roll gallega; el jueves, Ágata y los Money Makers, rythm & blues y soul con potente voz femenina, y el viernes, los Comodoros, trío de country rock americano -el rock, que no el trío, que es de sello asturiano-.

El sábado 23 concluirá la movida post festivalera con fiesta en el Albéniz: 'Bárbaro Chico Club meets FICX', con Jazzheadchronic, Señor Varo y Félix A. Limaña.