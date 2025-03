Festival de Cine de Gijón | Once cortos compiten por ser el mejor hecho en Asturias

A. FERNÁNDEZ Viernes, 15 de noviembre 2019, 01:07 | Actualizado 04:15h. Comenta Compartir

El cine hecho en Asturias siempre tiene hueco en el FICX, que este 2011 cuenta con once cortometrajes compitiendo para llevarse premio.

Historias dispares que se adentran en universos que van del alzhéimer a las relaciones personales, el funcionamiento de la mente humana y el paso del tiempo. Incluso la imagen y el lenguaje de la pornografía encuentran hueco en las historias contadas por los cineastas asturianos.

José F. Rivero presenta 'Matilde', una cinta de seis minutos de duración que se adentra en la peripecia de una mujer que ha perdido la memoria por la devastadora acción del alzhéimer. 'Plan Eva', de Asur Fuentes, cuenta en 20 minutos la existencia de una mujer que vive encerrada en un sótano y solo sale por las noches. En 'And in shallow waters, then I learned not to swim but to lie' Almudena González busca desentrañar en 18 minutos cuál es el funcionamiento de nuestra cabeza cuando recuerda. 'Desaparecer', de Diego Lorente, analiza el fin de la relación de una pareja en 13 minutos. 'El Greco', de Kiko Prada, ahonda en el periplo de Jesús López Pozuelo 'El Greco', un hombre nacido a finales de los 40 que empezó con inquietudes taurinas y a la mitad de su vida dedició dedicarse al audiovisual.

'Beyond the Glacier' es otro de los títulos que busca premio. Lo dirige David Rodríguez y aborda el conflicto del agua en Asia central. 'Un coche cualquiera', de David P. Sañudo, cuenta la historia de Manuel, que cuando quiere entrar en su vehículo tres macarras se lo impiden y la cosa se pose mucho más que fea. 'Hay dos mil imágenes pendientes de ser almacenadas en mi memoria y no hay hueco', de Álvaro de Vicente Blanco, oculta en sus seis minutos de duración un proceso de trece años, puesto que es una recopilación de imágenes con las que reflexiona sobre el paso del tiempo.

'Llaberintu' es el título de la cinta que dirige Pablo Casanueva y la más corta de las obras a competición. Son dos minutos que se anuncian así: «Un llaberintu entre les pieles, les testures y les marques del tiempu». 'Gniele baila' lleva la firma de Ana Izarzugaza y se presenta como un relato sobre mujeres, migraciones y pueblos abandonados, sostenidos por una tenaz bailarina. Esta obra fue la que resultó ganadora del Premio Nuevos Realizadores del Principado de Asturias del pasado año. Por último, 'Diysex', de Juno Álvarez, Yaiza de Lamo, María Lorente y Mariona Vázquez ofrece en 24 minutos una reflexión sobre la utilización de la imagen y el lenguaje en la pornografía 'mainstream' y se pregunta hasta dónde se pueden trascender esos usos a la hora de hacer una película porno.

Las proyecciones serán el lunes y el martes próximo (20 horas) en el Teatro de la Laboral.

