Las migraciones en clave botánica Paco Cao acerca al FICX 'Injertos Roma', un documental fruto de un ambicioso proyecto artístico que se adentra en la integración de los inmigrantes

M. F. A. Gijón Miércoles, 19 de noviembre 2025, 21:26 Comenta Compartir

Antropológico, ensayístico, etnobotánico, experimental, histórico artístico, observacional y patrimonial. A todos esos lugares conduce el documental 'Injertos Roma', que el multifacético artista asturiano Paco Cao presenta en el FICX, y que nace de un proyecto creativo ya largo en el tiempo que se sirve del injerto botánico como metáfora de las migraciones humanas.

Es también el injerto un símbolo de adaptación y con esa lectura ha querido jugar también Cao, que se sirvió de tres especies foráneas de los países de las principales comunidades migrantes asentadas en Roma para injertarlas en otras plantas que son pura identidad de la ciudad. Se busca de esta forma hacer un paralelismo botánico demográfico que conduce básicamente a la integración social.

Con testimonios, con análisis también sociocónomicos y referencias a la historia el arte, se acerca a quien mira, un público interesado en el arte contemporáneo y en todos esos aspectos que se abordan, para ofrecerle una reflexión ética, poética y estética. Son treinta minutos en los que salen en pantalla personajes como Oana Bosca-Malin, directora adjunta de la Academia de Rumanía en Roma; Charito Basa, fundadora de la Asociación de Mujeres Filipinas de la capital itliana, Safiquor Rahman, cocinero bangladeshí, y de su mano se narran las dificultades de adaptación al territorio de acogida. Son, pues, los desafíos de la emigración los que se narran con las plantas como aliadas.

El proyecto, que nacio de la mano de la Galleria Nazionale d'Arte Moderno e Contemornaneo de Roma y el apoyo de otras instituciones italianas acaba por llegar a Gijón y eso está también presente en el documental, que concluye precisamente aquí. Se explora así la emigración y el legado patrimonial en diferentes geografía,

El FICX mostrará la cinta que atestigua todo lo vivido en estos años, pero no acaba aquí. Este es su solo un primer capítulo. La idea es que continúa expandiéndose.

El documental se proyectará este jueves a las 19.30 horas, en el salón de actos del Centro de Cultura Antiguo Instituto, con entrada libre.

Temas

Gijón