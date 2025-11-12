La pasada edición del festival se inmortaliza en el Espaciu Astragal La muestra 'De Asturias al cine: Protagonistas en el FICX' hace un repaso por la 62 entrega del certamen con retratos de los cineastas asturianos

La huella del Festival de Cine de Gijón se empieza a notar por toda la ciudad. La fotografía y el arte complementarán la programación cinematográfica y ayer, en el Espaciu Astragal, se inauguraba la exposición ‘De Asturias al cine: Protagonistas en el FICX’, que repasa la pasada edición a través de los retratos de los cineastas asturianos que participaron en el certamen.

Hay instantáneas del escenario, de la playa, de los premios o de los encuentros, pero el denominador común son siempre los rostros de sus protagonistas. Planos cortos, sonrisas cómplices, posados, robados y también miradas al espectador se dan cita ahora para que no caiga en el olvido una edición que mañana mismo cede el relevo a la siguiente.

Comisariada por Sandra Rodríguez, coordinadora de Actividades Complementarias del Festival, la muestra recupera a los cineastas asturianos que participaron en el certamen y pretende «mostrar sus rostros», pero también los espacios físicos que se crean durante los días en los que Gijón se convierte en la capital del cine, «como ese photocall playero», explicaba. Lo hacen, además, en colaboración con el Conseyu de Mocedá de Xixón y con alumnos en prácticas del Centro de Imagen y Sonido de Langreo (Cislan), que se meten en la piel de auténticos fotoperiodistas durante unos días. Una iniciativa que les saca del papel de público y hace que el alumno «se sienta protagonista y se sienta profesional», compartió Maribel Lugilde, directora del Cislan.

Uno de los alumnos que participó con su cámara y que ahora muestra aquí su trabajo, Adrián Conde, reconocía que fue un mundo «fascinante» en el que involucrarse, pues les permitió ver de cerca «cómo es el fotoperiodismo» y también «poner en práctica todo lo que aprendemos» durante la formación.

La exposición combina su trabajo y el de tres más de sus compañeros con el de profesionales asentados en el sector y permitirá al espectador asomarse a una edición del FICX que, de momento, no cae en el olvido.