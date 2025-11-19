Esztel Tompa: «Esta película se rodó en once días y sin ningún presupuesto»

M. F. Antuña Gijón Miércoles, 19 de noviembre 2025, 08:41 Comenta Compartir

EL Teatro Jovellanos acogió el estreno español de 'Kontinental '25', la película del director rumano Radu Jude que protagoniza Esztel Tompa. Ella, que habla español, detalló algunos aspectos sobre esta cinta, una de las dos que el realizador ha firmado este año y que compite en en la sección oficial Albar del FICX. «La rodamos en once días en Transilvania sin ningún presupuesto previo, luego sí que hubo para la postproducción, es una película muy importante para mí personalmente, porque además es la primera vez que un rumano hace una película con un personaje protagonista húngaro», contó ella. Narró también que el 12 de diciembre llegará a las salas de cine y lanzó una broma que provocó una carcajada del público: «Si no os parece bien, os calláis».

Ha ganado el premio de interpretación femenina en Chicago recientemente esta actriz que estuvo arropada en el Jovellanos por Tito Rodríguez, programador del FICX. Fue él quien aportó más datos sobre el cine de Jude, que volverá a verse en el FICX con 'Drácula', que se proyectará el viernes. «Es una película muy diferente a esta pero hecha desde ese impulso creativo comprometido con el arte y esquivo de las reglas del sistema, hecho más con el afán de hacer que el de esperar, ese tirarse a la piscina», reflexionó.

Esta cinta se rodó con un teléfono móvil. «Radu siempre se está apoyando en la historia del cine y aquí se apoyó sobre los hermanos Lumière y una manera primitiva observacional de hacer cine y de estar muy cerca de lo que pasa, no había maquillaje, el vestuario lo hemos elegido los actores, pero el texto sí está preparado, no se ha cambiado una sola palabra del guion», contó.

Gabriel Spahiu, Adonis Tanta, Serban Pavlu, Mardare Oana, Ilinca Manolache, Annamária Biluska, Adrian Sitaru, Marius Damian completan un reparto coral en que el todos importan para componer el relato.

Es un «cine de autor de guerrilla, comprometido y con rigor», el de Jude, en palabras de Tito Rodríguez, que recordó que hace un par de años el rumano ganó el premio al mejor largo por 'No esperes demasiado del fin del mundo', y que también se le ha dedicado una retrospectiva.

