La cineasta Pilar Palomero estuvo el pasado FICX presentando 'Los destellos' y en este ha recibido el Premio Especial Retueyos, además de impartir una masterclass sobre inspiración y escritura en la Escuela de Comercio. Nos habla de ello y de sus intereses como creadora, avalada por público y crítica.

–¿Cómo ha recibido el Premio Especial Retueyos?

–Con mucha sorpresa, porque es el primer año que se entrega, y con mucho honor, porque que nazca un premio y que piensen en mí para entregármelo, me halaga mucho. Además, me parece súper bonito y el nombre Retueyos y lo que significa: brotes, porque yo me siento muy 'retueyu' de este festival.

–Ha impartido también una masterclass. ¿Qué le gusta transmitir en estos encuentros con quienes empiezan?

–Que no hay una única forma de hacer las cosas. Yo les explico el método que a mí me ha funcionado, el que disfruto, y que estoy encantada de compartir con ellos por si les puede inspirar de algún modo, pero que al final cada uno tenemos que encontrar nuestra manera de hacerlo y que lo bonito que tiene cualquier trabajo creativo, en este caso el cine, es que se puede enfocar de muchas maneras, no hay algo correcto o incorrecto. Y que todo es mejor si lo haces con libertad.

–Aunque en el arte no hay fórmulas de éxito, en el cine es importante la mirada propia. ¿Se puede enseñar cómo buscarla?

–Creo que es algo que vamos a hacer toda la vida, intentar entender cuál es nuestra mirada sobre las cosas y qué es lo que tiene de particular, no lo que contamos, sino también cómo lo contamos. Siento que hay algo ahí de mantener la curiosidad continuamente y hay otra cosa que creo depende mucho de la intuición. Cuando estás trabajando tienes que tomar decisiones sobre las que no tienes ninguna certeza y ahí la única respuesta posible es confiar en lo que una intuye. Y la intuición no es más que experiencia acumulada. Algo que me gusta insistir también es que a veces lo que pensamos que son fallos, puede ser lo que convierta en diferente lo que hacemos a lo que hacen otros.

–Los referentes cinematográficos como guía también marcan ese camino. ¿Cuáles han sido los suyos?

–En mi caso, al menos, han sido fundamentales, porque mi primera aproximación al cine fue como espectadora y no fue de pequeña, sino ya adulta, aunque había visto muy buenas películas de niña sin saber lo que estaba viendo en los míticos programas de La 2. Esos nombres marcan mucho, pero a mí sobre todo me gusta leer sobre directores y sobre sus procesos creativos. Me encanta Bresson, pero no lo entiendo sin sus 'Notas sobre el cinematógrafo'. O cómo afrontaba Buñuel sus guiones. Este verano leí 'El viento sopla donde quiere' de Jonás Trueba, donde habla mucho de Mekas y ese amor que transmite por el oficio a mí me da ganas de coger el móvil y ponerme a grabar todo lo que tengo alrededor, me conecta con el impulso primario de hacer cine.

–En su caso, ¿siempre ha sabido lo que quería contar como mujer en sus películas?

–He escrito desde pequeñita y ha sido un ejercicio de años. Todo lo que hice con 'Las niñas', fue reflexionar sobre el pozo machista que tenía de esa sociedad de principios de los noventa. La falta de referentes era evidente. 'Las niñas' nace de ahí, quería una película sobre la entrada en la adolescencia de una niña contada por mí, porque la historia del cine siempre la han contado hombres sobre los hombres. Había ese punto de activismo y obviamente, algo intrínseco, soy mujer y eso forma parte de mi mirada.

–En sus tres películas los afectos tienen un papel relevante. ¿Va asociado a esa mirada o a sus intereses como creadora?

–Hay una frase en ese libro de Trueba, de Truffaut, que dice que todas las películas se parecen a quien las hace. Y estoy de acuerdo. A mí, no solamente en las películas, en mi vida, me interesan los afectos, tener una vida plena a nivel emocional. Me interesan las personas que tengo enfrente, quiero saber sus historias y eso, me imagino, se traslada a mis películas. Pero tampoco quiero, por ser mujer, hablar solo sobre mujeres. La sensibilidad no es cuestión de género.

–Haber recibido cuatro Goyas con su ópera prima, ¿ha condicionado su trabajo posterior, da una mayor responsabilidad ante las expectativas?

–Eso lo sentí mucho con mi segunda película, 'La maternal'. Apenas había pasado tiempo, estaba todavía con la promo de 'Las niñas' cuando empezamos a rodar, y es verdad que esa presión estaba ahí, con el típico comentario bienintencionado de :'Bueno en la siguiente, cinco Goyas'. Aunque cuando conoces la industria sabes que los premios están bien, son un impulso, pero la prioridad debe ser siempre el público.