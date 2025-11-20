Estos son todos los premiados en el Semilleru Lab del FICX

E. C. Jueves, 20 de noviembre 2025, 21:31 Comenta Compartir

El Festival Internacional de Cine de Gijón comienza a entregar sus premios. Lo hace con los galardones Semilleru Lab. El de Desarrollo, para llevar a cabo un proyecto seleccionado por un importe bruto de 2.000 euros, se otorga a un proyecto que abre la oportunidad de explorar miradas diversas, no solo íntimas y personales, sino también colectivas y políticas: 'Préstame tus ojos', de la directora Natalia Grande y la productora Andrea Mateu (Aire de Cinema – Tambo Film)

El Premio Impulso ECAM, consistente en un asesoramiento personalizado al proyecto ganador en función de sus necesidades específicas de manos de un profesional del sector vinculado a la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM), se otorga a un proyecto con una temática con apariencia superficial, que en realidad revela la necesidad profunda del individuo de ser reconocido dentro de la sociedad: '/fame/', dirigido por Rodrigo Agüeria.

El Premio Incoproduction, consistente en una Suscripción Pro a la plataforma de matchmaking audiovisual Incoproduction durante un año con el objetivo de facilitar la búsqueda de socios para la financiación, desarrollo, producción y distribución del proyecto ganador, así como de otros proyectos de su representante, se otorga a un proyecto que aprovecha los códigos del cine de género para alimentar una metáfora sobre el duelo y la pérdida de la memoria, 'A tu manera', dirigido por Paula Costa y producido por Aquí y Allí FIlms.

En la modalidad Post-producción, el Premio SEMILLERU Lab para la post-producción de un proyecto seleccionado por un importe bruto de 2.000 € va para un proyecto que refleja el mundo cosmopolita y multicultural en el que vivimos y la búsqueda de las coordenadas y las raíces que nos identifican: 'Chapuzón', de Juan Pedro Somodi con producción de Juan Pedro Somodi, Chacha Huang, Paola Álvarez, Manuel Escorihuela (Juan Pedro Somodi, Paola Á. Filmproduktion, 6866 Films).

El Premio Subtitulam, consistente en la traducción (al inglés o francés o italiano, siempre partiendo de un original o traducción en español) + subtitulado y creación de un DCP con esos subtítulos al proyecto, se entrega a un proyecto ambicioso, con potencial internacional, que desafía al espectador confiando en códigos lejanos a la narración tradicional: 'Lecho de Pasto', por Carmela Román, producido por Rami García y con montaje de Luis Soto Muñoz.

El Premio WELAW, consistente en 10 horas de asesoramiento legal, cuyo ganador ha sido seleccionado por Fran Menéndez, encargado de WELAW, y recae en 'Lecho de pasto', dirigido por Carmela Román, producido por Rami García y con montaje de Luis Soto Muñoz.

