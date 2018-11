Rodrigo Cuevas entona el 'Resistiré' en una gala con Almodóvar en pantalla Ramón Lluís Bande recibió el premio especial del jurado. El director manchego y su hermano Agustín aplaudieron el premio Mujer de Cine a Esther García, que Isabel Coixet le entregó en el escenario M. F. A. GIJÓN. Domingo, 25 noviembre 2018, 05:12

Rodrigo Cuevas volvió a liarla. Se arrancó con el 'You are the one that I want' de Grease y acabó poniendo a todo el público cantar el 'Resistiré' del Dúo Dinámico en modo karaoke. Entre medias, la historia de Eloína y Jacobina, el 'Piensa en mí' que le cantó a Esther García, el premio Mujer de Cine, y mucho humor. Con Arantxa Nieto presentando la sucesión de premios, la despedida se escribió con dedicatorias, agradecimientos y con algún que otro premiado en vídeo desde lugares lejanos, y sobre todo con la presencia en escena de la directora de producción Esther García, que recibió su premio Mujer de Cine de manos de Isabel Coixet y alentó a otras mujeres a seguir el ejemplo de quienes les han allanado el camino en el séptimo arte. Ella, absolutamente adorable, sonriente, agradecida, no solo escuchó aplausos y palabras bonitas del escenario y el público, también le llegó un mensaje muy especial desde la pantalla. Pedro y Agustín Almodóvar se sumaron, con humor, al reconocimiento a su trabajo y la invitaron a salir de fiesta a lo loco por Gijón: «A tumba abierta», la animó el director manchego, con quien ha trabajado en su próxima película.

Fueron muchas otras las palabras que resonaron en una gala en la que una silla vacía sobre el escenario sirvió para recordar que el FICX también batalla contra la violencia hacia las mujeres.

Con especial presencia en el palmarés de asturianos, Ramón Lluís Bande agradeció al jurado el premio especial para 'Cantares de una revolución' apelando a la identidad, recordando a Belarmino Tomás y advirtiendo ante la llegada de la extrema derecha. Luis Trapiello, que recogió el premio al mejor largometraje asturiano, anunció que el próximo año 'Enterrados' se podrá ver en las salas. «Me siento un poco profeta en mi tierra», dijo.

La chilena Dominga Sotomayor fue también protagonista al recoger dos premios, uno para su directora de fotografía, y otro para ella misma por su dirección. «Siento que este festival está dentro de mis favoritos», bromeó.

No estaba en Gijón para recoger su premio el gran triunfador de la noche, el coreano Hong Sang-soo. A falta de sus palabras quedó la broma del jurado Javier Porta Fouz proponiendo a la prensa el titular del día en aras de recordar que es ya la segunda vez que se lleva el premio gordo del FICX: «Les propongo que titulen Gi-Hong».