Tres maneras de reivindicar la comedia «para ver el mundo» Los realizadores Ana Katz, Paco León y Javier Ruiz Caldera dialogaron sobre la vigencia del humor en el lenguaje cinematográfico Beatriz Martínez, Paco León, Javier Ruiz Caldera y Ana Katz, durante el debate. P. A. MARÍN ESTRADA Domingo, 22 noviembre 2020, 01:54

Fiel a su vocación de romper tabúes, el certamen que dirige Alejandro Díaz Castaño, abordaba ayer en su Aula Ficx el espacio de la comedia contemporánea y su re-legitimación dando la palabra a tres realizadores que han frecuentado el género desde diversas ópticas: la argentina Ana Katz, junto a los españoles Paco León y Javier Ruíz Caldera, moderados por la periodista Beatriz Martínez.

«A mí me hace gracia que sea una especie de consejo de sabios los que tienen que legitimar la comedia, que es más antigua que la humanidad», expresó León para abrir y Ruiz Caldera que «los que hacemos comedia en lo último que pensamos es en su estigma. Hay festivales que sí empiezan a valorar cierto humor que ellos consideran más autoral, pero es un espejismo, la comedia siempre ha estado ahí». Katz ahondó en la idea de «la dificultad de la llegada a circuitos más 'intelectuales', pero quien no considere el humor una manera compleja de ver la vida es más superficial que la comedia más superficial». El actor y autor de 'Carmina o revienta' suscribió a su compañera: «Estoy de acuerdo en que no hay nada con cierta inteligencia que no lleve unas dosis de humor». Y acerca de sus referentes fue aún más claro: «Cuando hago películas son siempre la realidad y en ella hay comedia. Para mí es una manera de ver el mundo y yo lo veo desde ahí», apuntó.

Los tres cineastas valoraron la oportunidad que ofrecen las plataformas digitales o los canales de televisión para realizar sus trabajos, pero como primeros espectadores del género señalaron también sus carencias: «De ver una comedia en casa a verla en el cine, se pierde lo que tiene de comunión con los demás que están riendo en una sala», opinó Javier Ruiz Caldera. Para Ana Platz «es como ir a una fiesta y bailar sola, que está bueno, pero mejor con gente, ¿no?». Paco León habló de su experiencia rodando 'Aída' con público y «cómo éste va calentando el diafragma y si no hay risa es que algo va muy mal». Por último, defendió la utilidad del humor «como azúcar o vaselina para normalizar ciertas cosas, como hizo Berlanga en el franquismo. Me crea conflicto que alguien pueda pensar que tratar un tema como comedia es frivolizar», zanjó.