La periodista de este diario Jessica M. Puga. Damián Arienza

La periodista de EL COMERCIO Jessica M. Puga entra en la Academia de Gastronomía Asturiana

Nacho Manzano, Ramón Coalla y David Fernández también están entre los nueve nuevos miembros de la institución

E. C.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 06:38

Desde hace más de una década su firma es una de las imprescindibles del diario EL COMERCIO, donde hace tiempo que cada semana pone su pluma al servicio de 'Yantar', el suplemento gastronómico de este periódico. La periodista gijonesa Jessica M. Puga (1990) entra en la Academia de Gastronomía Asturiana, institución dedicada a proteger, preservar y difundir el patrimonio cultural asturiano para legar así a las nuevas generaciones las recetas más representativas de nuestra cocina, y a la que ya pertenece el también crítico de esta casa Eufrasio Sánchez.

Comienza un nuevo ciclo para la Academia de Gastronomía, que aspira a renovarse y dotarse de las herramientas necesarias para asumir los retos que enfrenta el sector culinario del Principado. Y para ello, suma nueve nuevos miembros. Además de Méndez Puga, pasan a formar parte de la academia Nacho Manzano, chef-propietario del restaurante Casa Marcial; Ramón Coalla, propietario de los establecimientos gastronómicos que llevan su nombre; David Fernández, divulgador gastronómico y director de la empresa de eventos gastronómicos Gustatio; Alberto López García-Asenjo, antiguo adjunto a la dirección de la FAO en Roma; Luis Alberto Martínez, propietario de Casa Fermín; Ana Paz Paredes, periodista y autora de diversos libros sobre hostelería rural asturiana; Abel Terente, antiguo gerente del complejo La Gruta y expropietario del Asador de Abel, y el crítico gastronómico Luis María Alonso.

