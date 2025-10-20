El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Queso Gamonéu. G. F. B.

Benia de Onís celebra el 45 Certamen del Queso Gamonéu

Rodrigo Cuevas pregonará esta edición del Certamen del Queso Gamonéu, que pondrá a la venta mil kilos de producto

I. G. / S. P.

Lunes, 20 de octubre 2025, 09:16

Comenta

Más de mil kilos de queso Gamonéu se pondrán a la venta el domingo 26 de octubre en Benia de Onís. Será en el marco del 45 Certamen del Queso Gamonéu, en el que, además de la exposición y venta de productos, habrá exhibiciones de cocina, catas y música.

La cita, que se desarrollará en la pista polideportiva cubierta, comenzará a las 10 horas con la apertura del mercado y el arranque del concurso nacional de oveya xalda, que se disputará en el recinto Vallín.

A las 10.30 horas comenzará la cata de los quesos presentados a concurso por parte del jurado que elegirá los mejores quesos del Puertu y del Valle, dos productos que serán subastados a las 13.30 horas. La recaudación obtenida con su venta irá destinada a la Asociación Emburria, que trabaja con personas con diversidad funcional y en favor de una comunidad inclusiva.

Actuaciones folclóricas y juegos infantiles, una showcooking y cata-maridaje de queso Gaomonéu y Vino DO Cangas (prevista para las 12.30 horas, requiere inscripción a través del correo electrónico actividadesgamoneu@gmail.com ) animarán la mañana hasta el pregón, que este año corre a cargo del artista Rodrigo Cuevas (13 horas).

La entrega de premios y la subasta de los quesos ganadores del certamen pondrán el broche a una jornada para la que el sábado se abrirá boca con la actuación del grupo Blus Probes en la Cuevona de Avín (18.30 horas).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 68 años la docente Victoria Zaragozí, que fue profesora en el IES Universidad Laboral y Padre Feijoo
  2. 2 Tensión en la previa del partido entre el Valladolid y el Sporting de Gijón
  3. 3 Robo en el museo Louvre: siete minutos de expolio, huida en scooter y el olvido de uno de los diamantes más caros del mundo
  4. 4 Roban dinero, atún y jamón en el local de Avilés que sufrió otro asalto y los detienen al volver a por la comida que escondieron
  5. 5 El tridente de ases del Sporting vuelve a brillar
  6. 6 Furor por los tangas de pelo de Kim Kardashian: cuestan 42 euros y están agotados
  7. 7

    El Louvre intenta recuperar la normalidad tras un robo que evidencia importantes fallos de seguridad
  8. 8 Condenada una gijonesa por estafar a un hermano discapacitado intelectual
  9. 9 Conoce a los galardonados de los Premios Princesa de Asturias
  10. 10 «Algo que no pintaba bien», pero «se cogió muy a tiempo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Benia de Onís celebra el 45 Certamen del Queso Gamonéu

Benia de Onís celebra el 45 Certamen del Queso Gamonéu