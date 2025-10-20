Benia de Onís celebra el 45 Certamen del Queso Gamonéu Rodrigo Cuevas pregonará esta edición del Certamen del Queso Gamonéu, que pondrá a la venta mil kilos de producto

Más de mil kilos de queso Gamonéu se pondrán a la venta el domingo 26 de octubre en Benia de Onís. Será en el marco del 45 Certamen del Queso Gamonéu, en el que, además de la exposición y venta de productos, habrá exhibiciones de cocina, catas y música.

La cita, que se desarrollará en la pista polideportiva cubierta, comenzará a las 10 horas con la apertura del mercado y el arranque del concurso nacional de oveya xalda, que se disputará en el recinto Vallín.

A las 10.30 horas comenzará la cata de los quesos presentados a concurso por parte del jurado que elegirá los mejores quesos del Puertu y del Valle, dos productos que serán subastados a las 13.30 horas. La recaudación obtenida con su venta irá destinada a la Asociación Emburria, que trabaja con personas con diversidad funcional y en favor de una comunidad inclusiva.

Actuaciones folclóricas y juegos infantiles, una showcooking y cata-maridaje de queso Gaomonéu y Vino DO Cangas (prevista para las 12.30 horas, requiere inscripción a través del correo electrónico actividadesgamoneu@gmail.com ) animarán la mañana hasta el pregón, que este año corre a cargo del artista Rodrigo Cuevas (13 horas).

La entrega de premios y la subasta de los quesos ganadores del certamen pondrán el broche a una jornada para la que el sábado se abrirá boca con la actuación del grupo Blus Probes en la Cuevona de Avín (18.30 horas).