Noviembre promete mil sabores: los planes gastronómicos de este fin de semana en Asturias

Isabel Gómez Gijón Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:39 Comenta Compartir

Noviembre comienza en Asturias con una agenda rebosante de planes; en especial, gastronómicos. Miel, chosco, mosconcia, vino y, sobre todo, castañas y sidra dulce serán protagonistas en un fin de semana lleno de jornadas, concursos y festivales que no escapan de la influencia de Halloween.

Boal 1 - 2 de noviembre Feria de la Miel

Boal celebra este fin de semana su más que consolidada Feria de la Miel. La cita comenzará el sábado a las 11 horas (el domingo abrirá a las 10) y, dos horas más tarde, el periodista Cristóbal Ruitiña leerá el pregón.

La exposición y venta de miel y otros productos derivados de la apicultura son el pilar de un programa lleno de actividades de la mañana a la noche: actuaciones musicales y verbenas, juegos y talleres infantiles y espectáculos para todos los públicos son algunas de ellas. También habrá una exhibición de cocina a cargo del cocinero de la TPA David Montes 'El Carboneru', chef ejecutivo del Restaurante La Campana (domingo, 12.30 horas), y un concurso de platos elaborados con miel, que se fallará el domingo a las 13 horas. Como complemento, la hostelería boalesa elaborará un menú especial de la Feria de la Miel.

Tineo 1 de noviembre Festival del Chosco

Tineo celebra una nueva edición del Festival del Chosco y de la Huerta. Será el sábado, a partir de las 11 horas, en el recinto ferial de Santa Teresa y, además del producto estrella de la jornada, no faltarán actividades para todos los públicos, como exhibiciones de cocina, una muestra de setas, juegos infantiles y actuaciones musicales.

También habrá una cata-maridaje de Chosco de Tineo y Vino de Cangas dirigida por el chef Marcos Cienfuegos Marqués para la que es preciso inscribirse (a través del correo electrónico comunicacion@igpchoscodetineo.com) y, a mediodía, un amagüestu con sidra dulce.

El broche a la jornada lo pondrá, a las 19 horas, Beatriz López Vidal, quien presentará su libro 'Las manos de antes, recetas del Occidente asturiano'. Durante este acto se ofrecerá la degustación de una receta de chosco recogida en la obra.

Allande 31 de octubre - 1 de noviembre Feria de otoño y encuentro de Las Polas

La XII Ruta del Pincho en la que participarán este viernes 31 varios establecimientos de Pola de Allande será la antesala de la XXVI Feria de Otoño y Encuentro Cultural de Las Polas de Asturias y León, que tendrá lugar el sábado.

Además de un mercado de agroalimentación y artesanía, se celebrarán una jornadas gastronómicas en las que los restaurantes El Casino, La Allandesa y El Lozano ofrecerán pote de berzas o castañas y ternera de Allande.

Ibias 1 de noviembre Fiesta del Vino de Cecos

Bodegas adscritas a la DO Cangas e IXP Terras do Navia participan este sábado en la Fiesta del Vino de Cecos, en el concejo de Ibias. Un mercado de productos agroalimentarios y artesanos acompañará la degustación de vino que servirán, a partir de la 13 horas, las bodegas Siluvio, Señoría de Ibias y Viña Áurea (DO Cangas) y Cancelada, Da Señora, Panchín y Sidrón (IXP Terras do Navia).

Durante la jornada habrá también una cata popular, servicio de pulpería y catering y una romería.

Noreña 1 - 8 de noviembre Jornadas del Cocido con Moscancia

Sopa y garbanzos acompañados de compango y moscancia. Es el menú que servirán, a partir de este 1 de noviembre, la docena de negocios hosteleros de Noreña que participan en estas Jornadas del Cocido con Moscancia. Se trata de una morcilla fresca, muy ligada a la zona de las cuencas mineras, Siero y Noreña, elaborada con los ingredientes de una morcilla tradicional, pero incluye sebo de vacuno y lleva menos sangre.

Estas jornadas, organizadas por la Orden del Sabadiego de Noreña, se desarrollarán hasta el día 8.

Mieres Hasta el 2 de noviembre Mieres de Pinchu y Jornadas Micológicas

Veinte locales de Mieres compiten hasta el 2 de noviembre en el concurso Mieres de Pinchu, una cita gastronómica a la que se suman este viernes las XXXIII Jornadas Micológicas del concejo.

Salidas a recolectar setas y el montaje de una exposición que podrá visitarse el domingo en la Casa de Cultura Teodoro Cuesta serán actividades principales de esta edición, que finalizará con una conferencia de Alberto Román Vargas titulada 'Setas urbanas' (domingo, 19 horas).

Lavian 30 de octubre - 2 de noviembre Concurso Gastronómico Pincho Astur

En Laviana se celebra Halloween con un amplio programa de actividades para todos los públicos que incluye el III Concurso Gastronómico Pincho Astur.

Desde el jueves 30 octubre y hasta el domingo 2 de noviembre, varios establecimientos competirán con pinchos elaborados con productos de otoño que se venderán a un precio de tres euros. Quienes los disfruten pueden participar en el sorteo de vales de 100 euros a gastar en los establecimientos participantes.

Candamo 1- 2 de noviembre Festival de la Castaña en Aces

La castaña será protagonista este fin de semana en Aces, en el concejo de Candamo, donde se celebra el XLI Festival de la Castaña. El programa comenzará el sábado, a las 13 horas, con un amagüestu y degustación de sidra del duernu y, hasta la tarde del domingo, habrá artesanía, juegos, música y un concurso-exposición de castañas (domingo, 10 horas).

Como complemento a este programa, el día 2, varios restaurantes de la zona ofrecerán un menú especial compuesto por pote de berzas, carrilleras y arroz con leche o tarta de queso a un precio de 20 euros.

Asturias 31 de octubre - 2 de noviembre Amaguëstos de Oriente a Occidente

En este intenso fin de semana gastronómico, no solo habrá castañas en Aces. De un extremo a otro de Asturias se han organizado amagüestos, en los que la degustación del popular fruto de otoño irá acompañada de sidra dulce, música tradicional y juegos y entretenimientos para todos los públicos.

A modo de ejemplo, Luanco, que de viernes a domingo celebrará las jornadas Vientu de Seronda. También el viernes habrá amagüestos en Santa Eulalia de Oscos y Bricia, en Llanes.

El sábado día 1 se organizarán en La Benéfica (Piloña), Barzana (Quirós), Murias (Aller), Mére (Llanes), Corondeño (Allande), Villabre (Yernes y Tameza) y Grandas de Salime, mientras que en Meredo (Vegadeo) se celebrará la Fiesta de las Castañas con una cena popular en la plaza de la iglesia. El domingo día 2, por su parte, las castañas se servirán en la plaza de Santullano (Oviedo).

No está mal para empezar el mes. ¿Qué le apetece?