Planes gastronómicos de barra en barra para un fin de semana de pleno otoño

Isabel Gómez Gijón Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:15 Comenta Compartir

La previsión de un fin de semana plenamente otoñal invita a buscar el cobijo y el calor de una buena mesa. Sin embargo, la agenda gastronómica de Asturias para estos días está repleta de planes que hacen difícil aparcar el abrigo y el paraguas, pues proponen ir de un local a otro saboreando y disfrutando diferentes propuestas gastronómicas en torno a un mismo tema.

21 - 23 de noviembre Croquetas en Gijón, Siero y Navia

La protagonista indiscutible de esas 'rutas' gastronómicas que tendrán lugar este fin de semana es la croqueta. Gijón pondrá este domingo el broche a un certamen que busca la croqueta de la ciudad, mientras que la hostelería de Siero y Navia se vuelcan desde hoy en sus propias jornadas de la croqueta.

En el primer caso serán una veintena de establecimientos de Pola de Siero, Lugones y El Berrón los que servirán sus croquetas a un precio de dos euros y sortearán entre sus clientes un lote de productos asturianos. En Navia, por su parte, serán doce bares y restaurantes los que ofrecerán sus propuestas durante todo el fin de semana.

21 - 23 de noviembre Tapas con sabores de otoño

Un recorrido por Avilés es lo que propone la hostelería local con la organización de 'Seronda de vinos y tapas'. Trece locales de la ciudad ofrecerán hasta el domingo tapas elaboradas con productos de temporada que se servirán acompañadas de vinos con denominación de origen.

También la hostelería de Boal anima a recorrer la villa visitando distintos establecimientos para disfrutar de tapas elaboradas con productos propios del otoño asturiano. En concreto, setas. Cinco locales sirven este viernes, de 20 a 24 horas, y mañana sábado, de 13 a 15 y de 20 a 24 horas, tapas de setas. Aunque se presenten de diferentes formas, todas tendrán un precio de tres euros.

Aunque no incluyen un capítulo gastronómico propiamente dicho, las setas también serán protagonistas en las actividades anunciadas para este fin de semana en el Valle del Nalón, el Centro de Interpretación del Parque de Redes (Campo de Caso) y Soto del Barco. Destacan salidas al campo, exposiciones de setas y charlas sobre micología.

21 - 30 de noviembre Platos con sabor a mar en Gozón y Carreño

Ocho restaurantes de los concejos de Gozón y Carreño inauguran este 21 de noviembre las II Jornadas del Pulpo, que se extenderán hasta el día 30. Menús, tapas, pinchos o tostas son algunas de las propuestas gastronómicas que servirán y en todas ellas el pulpo será protagonista indiscutible.

La organización de estas jornadas invita a «recorrer los establecimientos participantes de ambos concejos y redescubrir las múltiples formas de preparación de este cefalópodo, desde las recetas más tradicionales hasta las propuestas más innovadoras».

22 - 23 de noviembre Castañas para todos en todas partes

La agenda gastronómica de este fin de semana también está repleta de amagüestos. El más destacado, sin duda, el del bulevar de Gascona en Oviedo, que tendrá lugar el domingo 23 de 12 a 14.30 horas. Varios locales participarán en la venta de castañas y sidra dulce a un precio de seis euros.

Además, habrá amagüestos, acompañados de juegos y mucha diversión, en Santa Eulalia de Morcín (día 22, desde las 16.30 horas, para menores de 3 a 16 años), en Ortiguera (día 22, en la Casa de Cultura, desde las 19.30 horas), en Agones (día 22, en la pista de San Miguel, desde las 17 horas) y Soto del Barco (día 23, desde las 16 horas, en la plaza Casimiro Vega o el polideportivo y los patios cubiertos del colegio de La Arena en caso de mal tiempo).

Asimismo, Seares, en Castropol, celebrará este sábado 22 la Fiesta de las Castañas. El magosto de castañas comenzará a las 21 horas, pero habrá una animada sesión vermú a las 13.30 horas seguida de una comida popular.

22 - 23 de noviembre Caldo de rabizas y callos

En Villacondide, en el concejo de Coaña, se celebrará el domingo el XXXII Día del Caldo (14 horas), en el que se servirá caldo de rabizas con su compango y arroz con leche, además de pan, bebida y café. Los vales, a un precio de 14 euros, pueden adquirirse hasta este viernes en la Sidrería Antolín de Navia o en la Comisión de Fiestas San Cosme y San Damián, organizadora de la cita, que recuerda que hay que levar plato y cubiertos.

Por su parte, en San Juan de Prendonés, en El Franco, está prevista para este sábado la Comida de Otoño (14.30 horas), en la que los callos serán protagonistas, aunque tampoco faltarán la música y los juegos.