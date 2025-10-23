Fin de semana gastronómico en Asturias: seis planes para disfrutar de la cocina y los productos de otoño

Callos, queso Gamonéu y jabalí con patatas son algunas de las recomendaciones gastronómicas para disfrutar este fin de semana en Asturias.

Isabel Gómez Gijón Jueves, 23 de octubre 2025, 06:38 | Actualizado 07:04h. Comenta Compartir

La cocina asturiana da para mucho. Como muestra, las numerosas propuestas gastronómicas que pueblan la agenda de ocio para este fin de semana en el Principado. Todas ellas son una invitación a disfrutar de recetas y productos propios del otoño.

1 23 - 26 de octubre Langreo Fiesta de los Callos de Ciaño

Ciaño celebrará entre los días 23 y 26 una nueva edición (y ya van 46) de la Fiesta de los Callos. El plato será protagonista de menús y raciones que servirán diversos locales durante esos días y también del concurso que, como gran antesala de esta cita histórica, se disputará el día 22, a partir de las 18 horas, en la Casa de los Alberti.

Por segundo año, este certamen se abre la participación de todos los hosteleros del concejo de Langreo, a fin de «promocionar un plato tan tradicional como son los callos, manteniendo la esencia de tiempos pasados, dando protagonismo a Ciañu como lugar de referencia, de la presentación y del concurso, pero permitiendo participar a hosteleros de otras zonas del concejo», explica la organización. De este modo, de ese concurso saldrán, de un lado, los mejores callos de Ciaño; de otro, los mejores del concejo.

2 24 - 26 de octubre Castrillón Jornadas Gastromicológicas

Las Jornadas Gastromicológicas de Castrillón animarán la hostelería local entre los días 24 y 26, cuando se celebrará el III Concurso gastronómico de tapas de setas. Además, tanto el sábado como el domingo se podrá visitar una exposición micológica en el local juvenil de Piedras Blancas, que será guiada por el micólogo Javier Marcos el día 25 a las 12 horas; a las 18 horas también habrá una charla sobre setas.

Para el domingo a mediodía se reserva una demostración del chef Cefe, que elaborará recetas con setas. Será también en el local juvenil.

3 25 - 26 de octubre Proaza Jornadas Gastronómicas La Seronda

Pote de castañas, jabalí con patatinos, compota de manzana y pan de escanda son los ingredientes de los menús que ofrecerán cuatro restaurantes de Proaza durante las jornadas gastronómicas la Seronda, que tendrán lugar este fin de semana. El menú tienen un precio de 25 euros y se podrá desgustar en Sidrería Benjamín-Casa Clemente, Restaurante La Senderuela, Restaurante El Manantial y Hotel Torrepalacio-Restaurante Traslavilla.

La celebración de estas jornadas coincide con el XXII Mercáu de l'Alcordanza, en el que habrá exposición y venta de artesanía, muestras de oficios y actuaciones de música y bailes tradicionales, tanto el sábado como el domingo.

4 25 de octubre El Franco October Party en La Caridad

La Caridad celebra este sábado la October Party, una cita que, además de la I Prueba de Orientación Nocturna de la capital franquina, incluye una degustación de castañas (19 horas) y una espicha (22 horas) a cargo de la charanga A Trangayada.

Los vales para disfrutar de la espicha tienen un precio de 12 euros y se podrán adquirir hasta el jueves 23 en el Bar España y la librería Alfonso Rodríguez. Durante el día festivo también habrá servicio de bar y food truck.

5 26 de octubre Onís Certamen del Queso Gamonéu en Benia

Una de las grandes citas gastronómicas del fin de semana es el Certamen del Queso Gamonéu, que tendrá lugar el domingo 26 en Benia. La exposición y venta de queso se completará con catas, exhibiciones de cocina y, por supuesto, la elección de los mejores quesos del Puertu y el Valle, que serán subastados al final de la mañana.

La recaudación obtenida con la subasta irá destinada a la Asociación Emburria, que trabaja con personas con diversidad funcional y en favor de una comunidad inclusiva.

6 26 de octubre Llanera Mercado del Paraíso Natural en Posada

El Mercado del Paraíso Natural que tuvo lugar el pasado fin de semana en Ribera de Arriba, se traslada este domingo 26 al parque Cuno Corquera de Posada de Llanera. Además de un mercado en el que participarán una treintena de productores ecológicos y artesanos de Asturias, de 11 a 19 horas habrá actuaciones musicales y talleres para niños y mayores.

Durante la mañana se impartirán un taller de cestería y, para los más pequeños, otro de elaboración de robots de madera. Para participar en ambos es preciso inscribirse en el teléfono 628 200 520.

Bonus Hasta el 26 de octubre Oviedo y Cangas de Onís Últimos menús del Desarme y del Queso y la Miel

A todos esos planes gastronómicos anunciados para este fin de semana, se suman el Desarme de Oviedo y las IV jornadas gastronómicas del Queso y la Miel de Cangas de Onís, que el domingo 26 servirán sus últimos menús.

Hasta entonces, sin olvidar el Gran Capítulo que la Cofradía del Desarme celebrará el sabádo, 19 establecimientos de la capital asturiana continuarán sirviendo bocados del Desarme y otros setenta, los tradicionales menús compuestos por garbanzos con bacalao y espinacas, callos y arroz con leche.

En el concejo oriental, por su parte, 16 restaurantes rematarán con el cierre de las jornadas gatronómicas el programa de actividades desarrolladas este mes en torno a los quesos de los Picos de Europa y la miel.