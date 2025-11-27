7 planes para disfrutar de la cuchara en Asturias este fin de semana

Isabel Gómez Gijón Jueves, 27 de noviembre 2025, 06:58 Comenta Compartir

Pote, fabada, cebollas rellenas, callos, carrilleras... La agenda gastronómica para este fin de semana en Asturias está repleta de planes en los que son protagonistas indiscutibles las recetas tradicionales para disfrutar con cuchara.

1 Hasta el 30 de noviembre Gijón Menús y tapas de guisos tradicionales

Una veintena de establecimiento de Gijón participa hasta el domingo, 30 de noviembre, en las Jornadas de la Cocina Tradicional, en las que sirven menús y tapa basados «en los guisos de toda la vida».

Entre los platos ofertados destacan los callos, las cebollas rellenas de bonito, el pote y la fabada asturiana. También hay capítulos de pescados y carnes, con recetas como pixín a la sidra y pitu guisado con patatinos y pimientos asados. Y no faltan postres tradicionales como el arroz con leche.

Los 22 locales de Gijón que participan en estas jornadas son Acicorbo, As de Picas, Bellavista, Café Central, Café Plaza, Ciudadela, Hotel Arena, Johy, La Criolla, La Solana de Somió, La Terraza de Porceyo, Los Pisones, Lunchy, Mamaguaja, Parrilla Belmonte, Sidrería Canteli, Sidrería Gijón, Sidrería La Montera Picona de Ramón, Sidrería Marisquería El Restallu, Sidrería Marisquería Poniente, Sidrería Río Astur y Vinatería La Sastrería.

2 28 de noviembre - 8 de diciembre Mieres El pote, estrella en Turón

Nueve establecimientos participan en las XXXIV Jornadas del Pote del Valle de Turón, una cita de Interés Turístico Regional que se inaugurará este viernes, 28 de noviembre, y que se prolongará hasta el 8 de diciembre.

El tradicional pote asturiano será el protagonista de menús que se servirán a un precio de 30 euros en Casa Ita, Casa Migio, Casa Nando, Centro de Mayores de Turón, Coimbra, La Caleyuca, La Gotera de Jorge, Mesón de Carlos y Vatur.

3 28 de noviembre - 1 de diciembre San Martín del Rey Aurelio El Entrego saborea sus cebolles rellenes

Otra cita imprescindible del otoño gastronómico asturiano es la Fiesta de Les Cebolles Rellenes de El Entrego, también declarada de Interés Turístico Regional.

La degustación de cebollas rellenas de bonito, callos y casadielles en los restaurantes, bares y sidrerías participantes estará amenizada por música, teatro, deporte y otras propuestas que se sucederán durante la tarde del viernes 28 y el sábado 29.

4 28 - 30 de noviembre Lena 'Sabores de otoño' para disfrutar

La hostelería de Lena amplía la oferta gastronómica de este último fin de semana de noviembre con las I Jornadas Gastronómicas 'Sabores de Otoño', que se celebrarán entre los días 28 y 30.

Un total de seis establecimientos del concejo ofrecerán menús de precio variable en los que se pueden encontrar platos elaborados con productos de temporada como pote de castañas, carrilleras, guiso de jabalí y setas.

5 28 - 30 de noviembre Bimenes Cuatro formas de saborear el gochu

Bimenes, por su parte, dedica este último fin de semana de noviembre a las Xornaes del Gochu, que alcanzan su vigésimo octava edición. Cuatro restaurantes (La Campa San Juan, Albergue De Fayacava, La Vega y Palaciu Marqués de Casa Estrada) ofrecerán menús y tapas elaborados con productos derivados de la matanza.

Además, habrá varias actividades complementarias, como el I Concursu Internacional d'Arroz Futiao (viernes, 19 hoas), en el que podrán cenar todas aquellas personas que lleven un cacho de pan. El sábado, entre otras actividades, Borja Alcázar y David Castañón, del restaurante Abrelatas y Les Farture, ofrecerán una showcooking (18.30 horas) y el domingo a las 10 horas se inaugurará la XX Feria Agroalimentaria y d'Artesanía.

6 29 de noviembre Valdés Callos por Santa Catalina en Luarca

Los callos serán protagonistas el sábado en Luarca, donde se celebra la tradicional Feria de Santa Catalina. Las raciones serán ofrecidas por el Luarca CF, que colabora con una festividad que incluirá un mercado gastronómico y de artesanía.

Los puestos se instalarán en la céntrica plaza de Alfonso X El Sabio a partir de mediodía.

7 Hasta el día 30 Gozón y Carreño Últimos días de las jornadas del pulpo

Las II Jornadas del Pulpo de Gozón y Carreño continúan hasta el domingo, día 30. Menús, tapas, pinchos o tostas son algunas de las propuestas gastronómicas que sirven ocho establecimientos de ambos concejos, todas ellas protagonizadas por el pulpo.

La organización de estas jornadas invita a «recorrer los establecimientos participantes de ambos concejos y redescubrir las múltiples formas de preparación de este cefalópodo, desde las recetas más tradicionales hasta las propuestas más innovadoras».