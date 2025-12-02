Cocina tradicional para saborear el puente de diciembre

Isabel Gómez Gijón Martes, 2 de diciembre 2025, 12:54 Comenta Compartir

Aunque parezca difícil de creer, hay planes más allá de la Navidad. Por ejemplo, la agenda del primer de semana de diciembre, que coincide con el puente de la Constitución, incluye un buen número de propuestas gastronómicas por toda Asturias. Aquí destacamos siete de ellas (y un bonus).

1 5 - 14 de diciembre La Felguera (Langreo) A los pies de Su Excelencia La Fabada

Marcos Morán, chef de Casa Gerardo (una estrella Michelin), pregonará este viernes la fiesta gastronómica Su Excelencia La Fabada en La Felguera, una cita de Interés Turístico regional que se celebrará del 5 al 14 de diciembre.

La oferta de fabada que servirán 16 establecimientos se completará con diversas actividades que animarán La Felguera durante casi diez días; destacan un mercado de productos agroalimentarios y artesanos (días 6, 7 y 8, de 11 a 15 horas en el parque Dolores F. Duro), visitas teatralizadas por La Felguera (días 7 y 8, 12 horas), un concurso de fabada y varios espectáculos musicales.

La fiesta se aprovechará también para presentar la Cofradía Gastronómica 'Su Excelencia La Fabada'. Será el sábado día 13 en el salón de actos de la Sociedad de Festejos San Pedro, encargada de organizar la semana.

2 5 - 8 de diciembre Colunga Les fabes reinan también en Colunga

También fabes servirán en Colunga. Diez restaurantes del concejo participarán del 5 al 8 de diciembre en la XXXIV Semana de Les Fabes, que incluye una variada programación cultural y de ocio. En la plaza cubierta se ofrecerán degustaciones de fabada (día 5, 19 horas), sidra (día 6, 12.30 horas) y castañas (día 6, 18.30 horas); habrá visitas guiadas al casco histórico de Colunga y el puerto de Lastres, además de actuaciones musicales y un concurso de escanciadores. Un mercado de productos agroalimentarios y de artesanía que abrirá los días 6 y 7 es otra de las actividades previstas.

Los establecimientos participantes en la Semana de Les Fabes de Colunga son Sidrería Restaurante Casa Laureano, Hotel Restaurante Las Vegas, Hotel Restaurante Entreviñes, Restaurante Vistalegre, Sidrería Restaurante Avenida, La Botica de Lastres, Casa Eutimio, La Rula de Lastres, Hotel Palacio de Libardón y Restaurante Tella.

3 5 - 8 de diciembre Blimea (San Martín del Rey Aurelio) La tradición de los pimientos rellenos

Blimea, en el concejo de San Martín del Rey Aurelio, dedica el puente de diciembre a disfrutar de los pimientos rellenos. Restaurantes de la localidad servirán entre los días 5 y 8 menús o raciones en los que serán protagonistas los pimientos asados o al horno rellenos de carne o bonito.

La oferta gastronómica se completará con diversas actividades para todos los públicos, entre las que destacan el concurso de pimientos rellenos, un mercadillo navideño y actuaciones musicales a partir de las 23 horas.

4 6 - 8 de diciembre Felechosa (Aller) La matanza, en todas sus formas

En la cocina del concejo de Aller mandarán estos días los productos de la matanza. Cuatro restaurantes (Punto de Encuentro by Peñapandos, Casa El Rápido, De Torres y Molín d'Eloy) participarán del 6 al 8 de diciembre en las XXXII Jornadas Gastronómicas de la Matanza de Felechosa.

Servirán menús compuestos por pote asturiano con compango casero, picadillo, lomo casero y panchón, postre típico allerano que se elabora con pan de escanda, manteca y azúcar.

5 Hasta el 8 de diciembre Turón (Mieres) Turón sigue presumiendo de pote

Nueve establecimientos participan en las XXXIV Jornadas del Pote del Valle de Turón, una cita de Interés Turístico Regional que se celebra hasta el lunes 8.

El tradicional pote asturiano es el protagonista de menús que se sirven a un precio de 30 euros en Casa Ita, Casa Migio, Casa Nando, Centro de Mayores de Turón, Coimbra, La Caleyuca, La Gotera de Jorge, Mesón de Carlos y Vatur.

6 5 - 8 de diciembre Calles Gascona (Oviedo) Gascona, escaparate ecológico

La calle Gascona de Oviedo será escenario este puente de diciembre de las primeras jornadas de la producción ecológica de Asturias. Los restaurantes del Bulevar de la Sidra elaborarán platos con productos ecológicos que se servirán con sidra ecológica. Además, habrá un mercado de productos ecológicos y otras actividades para todos los públicos.

Otra referencia para encontrar productos ecológicos estos días es el Mercado Artesano y Ecológico de Gijón, que entre los días 6 y 8 volverá a la plaza Mayor.

7 5 - 7 de diciembre Pravia Días de cerveza artesana y música

Coincidiendo con el inicio de la programación navideña, Pravia celebra del 5 al 7 de diciembre el Pravia Beer & Music Fest, en el que la degustación de cerveza artesana se animará con música en directo.

El festival se desarrollará en la carpa instalada en la plaza del Ayuntamiento, que abrirá desde las 19 horas hasta medianoche.

Bonus 6 de diciembre Noreña A correr por callos

Noreña celebra su particular homenaje a la gastronomía local y a uno de sus productos estrella, los callos. Lo hará con la Carrera de los Callos, que tendrá lugar el día 6.

El deporte, la gastronomía y la diversión se alían en esta cita en la que cada participante recibirá una lata de callos y quienes ganen las categorías absolutas se llevarán su peso en productos cárnicos.