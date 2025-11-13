El otoño se sienta a la mesa

Jessica M. Puga Gijón Jueves, 13 de noviembre 2025, 21:00 Comenta Compartir

El otoño asturiano sabe bien, y mucho. Por eso la agenda gastronómica de Asturias de los próximos días aprovecha los ingredientes típicos de la temporada, los cocina y los lleva a la mesa por toda la región. Hay pitu y setas en Grado, menús con picadillo y pote en Teverga, magosto en Figueras y vino en Vegadeo. Y las jornadas Las Carnes de Viña Pedrosa que recorren 18 concejos asturianos acaban el domingo.

Jornadas Gastronómicas del Pitu y las Setas, en Grado

La villa de Grado celebra, de jueves a domingo, una nueva edición de las Jornadas Gastronómicas del Pitu y las Setas, una cita ya consolidada en el calendario otoñal que invita a disfrutar de los sabores tradicionales y de los productos de temporada. Son ocho restaurantes los que participan elaborando pinchos, platos y menús elaborados con setas y pitu. Las propuestas culinarias y los precios están disponibles en la fachada de cada establecimiento. Son: Pulpería Grao (menú completo), Linde (menú completo), Guggen (pincho), Cafetería Expres (tapa), Feudo Real (varios platos a elegir), Rincón de Fufo (plato), Sidrería Pepe el Bueno (dos platos a elegir) y El Manantial (plato).

Maridaje perfecto entre carne y vino en toda Asturias

Asturias vuelve a convertirse en escenario de una de las citas gastronómicas más esperadas del otoño: Las Carnes de Viña Pedrosa. Estas jornadas, que se celebran hasta el 16 de noviembre, rinden homenaje a la carne, uno de los productos estrella de la cocina asturiana, en sus múltiples formas, acompañada del que es su compañero de mesa ideal, el vino. En concreto, el vino elegido para acompañar los menús es Viña Pedrosa Crianza, un tinto emblemático de la Ribera del Duero. Organizadas por Distribuciones Disceas y Bodegas Hnos. Pérez Pascuas, las jornadas alcanzan este año su décima edición participando restaurantes de 18 localidades asturianas.

Teverga saborea el otoño

El sábado y el domingo se celebran las XXXVII Jornadas Gastronómicas de Otoño con un menú compuesto por picadillo, pote tevergano, callos, arroz con leche o borrachinos, pan de escanda, vino o agua. Los restaurantes participantes son: Aladino, Casa Manolo, La Chabola y Laureano.

Sonido, sabor y saber en el Pozo Sotón

El viernes, de 18.30 a 20.30 horas, se celebra la segunda edición de 'Sonido, sabor y saber'. Esta actividad reúne sensaciones tradicionales asturianas tan importantes como la música, la gastronomía y la historia de la cultura minera. El encuentro tendrá lugar en el Centro de Experiencias y Memoria Pozo Sotón y en él participarán Anabel Santiago, el grupo de música tradicional Asturias Compañeras y el cocinero mierense Marcos Cienfuegos. Precio: 20 euros.

II Feria del Vino en Vegadeo

El Ayuntamiento de Vegadeo organiza el sábado 15 de noviembre la II Feria del Vino, una jornada abierta al público que reunirá a bodegas, distribuidores y amantes del vino en el pabellón del recinto ferial, en horario ininterrumpido de 12 a 23 horas, con entrada libre y gratuita. Tiene como objetivo promocionar la cultura del vino y apoyar a los productores, ofreciendo un espacio para la promoción, venta directa y presentación de productos en un ambiente festivo y acogedor. Durante la jornada, los visitantes podrán disfrutar de una amplia oferta de vinos de diferentes zonas, acompañados de puestos de alimentación y animación musical. Las bodegas participantes también dispondrán de un espacio de presentación, entre las 16 y 19 horas, en el que podrán dar a conocer su historia, filosofía y vinos mediante catas comentadas o charlas breves. Esta segunda edición cuenta con la colaboración de CAR Alimentación y la Asociación de Comerciantes de Vegadeo (Ascove).

Magosto en Figueras, Castropol

La propuesta que hacen en Figueras incluye castañas y sidra dulce gratis para celebrar el magosto tradicional. La actividad tendrá lugar de 18 a 21.30 horas, aproximadamente en la plaza de San Feliz y, en caso de lluvia, se trasladará al patio del colegio.

