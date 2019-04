Diez aperitivos saludables que se pueden comprar envasados Alimentos envasados. / E.C. Las prisas y el poco tiempo explican en ocasiones nuestra mala alimentación, pero hay aperitivos saludables que se pueden comprar envasados. No ocupan mucho espacio y están riquísimos CARLA COALLA Domingo, 28 abril 2019, 17:25

1. Encurtidos. Pepinillos, aceitunas, todos están permitidos siempre que sean al natural y que no contengan la dosis excesiva de sal que está presente en muchos de ellos. Como siempre, las etiquetas en las que figuran los ingredientes son siempre la mejor referencia para asegurarse de que sean saludables o que, por el contrario, haya que desterrarlos de la dieta.

Encurtidos. / E.C.

2. Frutos secos. Nueces, anacardos, pistachos, almendras...todos están permitidos siempre que sean naturales, y no fritos o tostados. Los frutos secos también se pueden encontrar mezclados en lo que podría considerarse un aperitivo rico y nutricionalmente ideal.

Cocktail de frutos secos. / E.C.

3. Hummus. Teniendo presente que se trata de una crema de garbanzos cuyo contenido puede ser, simplemente, garbanzos, aceite de oliva y sal, aunque en ocasiones se le añade pimentón. Se trata de un aperitivo muy saludable y que está buenísimo, además de que supone un buen aporte nutricional, incluso un chute de energía considerable.

Hummus. / E.C.

4. Guacamole. Aunque hay de muchas clases, ya se vende guacamole envasado natural, que si bien no aguanta fresco tanto tiempo, sí garantiza que se trate de un aperitivo saludable. Aguacate, cebolla, pimiento, verdura, aceite y sal, a lo que se añade en ocasiones la dosis de picante al gusto, que puede llegar gracias a pimientos picantes o cayena. Muy importante mirar las etiquetas para asegurarnos de que los ingredientes sean lo más naturales posible.

Guacamole. / E.C.

5. Palitos de zanahoria. Se venden envasados en muchos comercios y combinan genial con otros aperitivos saludables, como el humus o el guacamole. Esta verdura, que contiene muchas propiedades, es ideal tanto cocinada como cruda, pero además cuando está sin cocer es un aperitivo ideal y muy entretenido.

Zanahoria. / E.C.

6. Frambuesas. Extremadamente deliciosas. Así son tanto las frambuesas como el resto de frutos rojos o del bosque, entre las que también se encuentran las grosellas, las moras o los arándanos. Se pueden tomar a cualquier hora y hacen las veces de golosinas saludables. Además, nada mejor para acompañar el yogurt que un buen puñado de estos frutos.

Frutos variados. / E.C.

7. Fruta cortada. Piña, sandía o melón son los más habituales pero la lista es larga. Cada vez es más normal encontrar un stand en la nevera de las frutas y verduras con pequeños envases que contienen fruta fresca cortada de manera que sea el aperitivo ideal para saciar el hambre entre horas, además de la comodidad que representa no tener que preparar la fruta, ¡solo devorarla!

Sandía. / E.C.

8. Rabanitos. Son ideales para añadir a las ensaladas, incluso se convierten en un buen aperitivo. Es cierto que casi no tienen sabor por sí solos, pero son refrescantes, entretenidos y alivian la sensación de hambre (además de que se trata de una hortaliza con muchas propiedades).

Rabanitos. / E.C.

9. Fruta seca. Otra opción para disfrutar de un aperitivo dulce que venga preparado para comer es la fruta seca. Tiene muchas ventajas, como que dura bastante y que su sabor es extremadamente dulce. Eso sí, hay que tomar conciencia de su consumo es preferiblemente ocasional y que es mejor apostar por fruta fresca, cuyo valor nutricional es notablemente superior.

Orejones de albaricoque. / E.C.

10. Queso. No todos, por supuesto, y para niños y mujeres embarazadas, mejor con leche pasteurizada. Eso sí, los quesos puros, y no aquellos que están procesados con harinas, mantequillas y demás ingredientes que no debe contener el queso, son un buen aperitivo. Además, algunos quesos sin sal parecen los idóneos, sobre todo en el formato en el que se presentan cortados y que son un cómodo 'snack' saludable.