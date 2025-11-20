Asturias está en la carrera hacia el premio Cocinero Revelación Iñaki Gómez y Lola Palacio, del restaurante Alenda de Villaviciosa, son dos de los 17 finalistas del popular concurso de Madrid Fusión

Jessica M. Puga Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:38 Comenta Compartir

El premio Cocinero Revelación de Madrid Fusión vuelve a tener candidatura asturiana. Entre las 17 promesas recién anunciadas por la organización están los nombres de Iñaki Gómez y Lola Palacio, que juntos son el motor del restaurante Alenda, ubicado en Castiello de Selorio, concejo de Villaviciosa.

Igual que en ediciones anteriores, el equipo de Madrid Fusión ha vuelto a recorrer el país en busca del nuevo talento en la cocina española. Un trabajo minucioso de rastreo gastronómico que pone el foco en jóvenes promesas: cocineras y cocineros cuya destreza técnica, pasión por el oficio y capacidad para interpretar el futuro de la gastronomía los sitúan como figuras emergentes de enorme proyección. Estos profesionales representan el patrimonio humano que sostiene la cocina contemporánea española, considerada hoy una de las más influyentes del mundo. Y aunque el nivel general es cada vez más alto, solo uno de ellos pasará a integrar la lista de los 23 galardonados en las ediciones anteriores.

Asturias volverá a tener representación en uno de los concursos más populares del certamen madrileño, que celebrará una nueva edición del 26 al 28 de enero. Iñaki Gómez y Lola Palacio, que consiguieron la Caldereta de Don Calixto a la Proyección 2024, recogen el restigo de Alejandro Villa, el cocinero de El Pandora de Avilés, que el año pasado aspiró al premio Cocinero Revelación en el mismo escenario. Se trata de un título al que recientemente también aspiraron Adrián San Julián (2022), Lara Roguez (2021) y Xune Andrade (2019).

Destacan de los candidatos asturianos de esta edición que «se encuentran en su mejor momento. Iñaki ha mejorado de forma notable en el transcurso del último año y sorprende con armonías inéditas y propuestas creativas. Lola se desvive en cada servicio para atender a 12 comensales mientras Iñaki compone platos de cercanía, en los que se atisba el paisaje, el mar y las montañas que los rodean. Una fotografía gastronómica de Asturias con una peculiar interpretación de los productos. Todo ello con el respaldo de su huerta, espacio contiguo que les proporciona tesoros de temporada, como los guisantes lágrima Príncipe Alberto. Postres cuidados que superan las expectativas«.

El equipo de Alenda se enfrentará el próximo 28 de enero al resto de aspirantes, que son: Javier Ochoa y Garikoitz Arruabarrena Masta, de Taberna (Zarautz, Guipúzcoa); Kiko Rocher y Loli Sambal, de Terra (Cullera, Valencia); Mauro Rivas, Armando Vidal y Clara Campoamor, de Post (Formentera); Alejandro Ibález, de Bodega Barahonda (Yecla, Murcia); Borja Piñeiro y Elia Pereira, de Restaurante Lado (Muiños, Orense); Rubén Suarez y Aarón Berenguer, de Orma (Alicante); José María Borrás, de Aquiara en Morvedra Nou (Menorca), y Marc Pérez y Tània Doblas, de Restaurante La Sosenga (Barcelona).

La distinción Cocinero Revelación, creada en 2003, ha servido para impulsar en sus inicios a figuras que hoy son referentes absolutos de nuestra gastronomía. En la galería de premiados aparecen nombres como Dabiz Muñoz, Ricard Camarena, Rodrigo de la Calle, Javi Estévez, Javier Sanz y Juan Sahuquillo o Pedro Aguilera, todos ellos actualmente poseedores de estrellas Michelin y responsables de algunos de los proyectos más influyentes de la cocina española.