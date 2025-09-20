El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un ciberataque causa retrasos y cancelaciones en los aeropuertos de Londres, Bruselas y Berlín
Un comino

Enseñanzas de la montaña

Benjamín Lana

Benjamín Lana

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

La cocinera de origen marroquí, criada en Barcelona y ciudadana del mundo, Zineb Hattab, es la chef del restaurante vegetariano KLE de Zurich. Ha vivido ... en Italia y Estados Unidos y ha elegido Suiza para desarrollar su carrera. Literalmente es una ciudadana del mundo. La escuchamos en el congreso Andorra Taste dedicado a las cocinas de alta montaña defender tanto las culturas, los paisajes y los productos alpinos como el labneh, el queso de yogur originario de las culturas beduinas. La custodia del territorio no tiene que ver con la ortodoxia ni con la presunta pureza. Un restaurante vegetariano no tiene por qué renunciar a los recuerdos gustativos de la infancia aunque suponga volver a los lácteos y genere una aparente contradicción con el ideario de la casa. Las fronteras más peligrosas son las mentales. Remolacha especiada y confitada en un postre, fresas de alta montaña también confitadas y una gelatina de flores hablan de la sencillez como método de conexión de culturas y belleza. Tampoco pasa nada por usar sisho si le va bien. Japón está ahí al lado y comer más vegetales siempre suele ser una buena opción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil halló el cadáver de un hombre al acudir al atropello de tren a una vaca en Gijón
  2. 2 Jorge Martínez, vocalista de Ilegales, anuncia que padece cáncer
  3. 3 Apedrean un autobús de TUA y le rompen una luna en el barrio de Buenavista
  4. 4 El otoño se adelanta y desploma las temperaturas del fin de semana en Asturias
  5. 5 Le sacan un cangrejo del oído después de un día de playa
  6. 6

    Salud prepara un gran cambio en su estructura directiva ante la fusión de áreas sanitarias
  7. 7 Juicio en Oviedo: «El perro llegó con heridas por todo el cuerpo y las orejas ensangrentadas», declara el veterinario
  8. 8 Retenciones en la A-66 en Mieres por un choque entre dos vehículos
  9. 9 Los pueblos de América iluminan el desfile de las carrozas de San Mateo
  10. 10

    Ángela Santianes se integrará en Arclin con el objetivo de hacerla crecer en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Enseñanzas de la montaña