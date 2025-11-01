El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un comino

Gastromotiva y la esperanza en las favelas

Benjamín Lana

Benjamín Lana

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

Muchas personas piensan que los profesionales de este ramo gastronómico nos pasamos el día y la noche disfrutando como gorrinos. No piensen que vengo con ... la queja. Solo puntualizo que no siempre tenemos la suerte inmensa de que nos pasen cosas buenas y, como todo hijo de vecino, nos tenemos que tragar a diario muchos sapos sin cocinar. Es verdad que a cambio, a veces, podemos levitar degustando una comida excelsa, visitando un mercado mágico en un alejado rincón del mundo o compartiendo una de esas botellas que el tiempo vuelve celestial aquí en la tierra. Lo bueno también puede ser no ingerible, como me ha ocurrido esta semana, conociendo a unas de esas personas que si Bertolt Brecht volviera a la vida, las incluiría entre las imprescindibles.

