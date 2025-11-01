El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Alexandre Passaga, tras su cata en Conde Prendes. Juan Carlos Román

Alexandre Passaga

Importador de vinos de Burdeos
«Burdeos es la única zona que adapta los precios del vino a la bajada del consumo»

La historia es lo que hace única a esta región francesa, que está virando hacia vinos más ligeros, ácidos y elegantes para cumplir las demandas del mercado

José M. Requena

Sábado, 1 de noviembre 2025, 09:23

Comenta

Si hay una región vitivinícola mítica en el mundo, esa es, sin duda, Burdeos. Esos vinos Grand Cru, elaborados en fantásticos châteaux, llevan siglos encandilando ... a los aficionados al vino, desde los romanos que empezaron a elaborar allí hasta los ingleses, que les dieron fama y mercado. Eso lo sabe la familia Passaga, que lleva años importando sus vinos a España. Ahora es Alexandre, segunda generación, quien visitó Asturias para presentar lo mejor de su porfolio a profesionales.

