«Las cestas cada vez llevan menos turrón, el consumo decae año a año»

JESSICA M. PUGA Jueves, 12 de diciembre 2019, 12:55 Comenta Compartir

La ilusión al abrir una cesta de Navidad solo es comparable a lo que sienten los más pequeños de la casa la mañana de Reyes. Lo sabe Pablo García, quien lleva dos décadas trabajando en Coalla Gourmet, la empresa dedicada a la alimentación abierta en 1955 de la que salen cada diciembre cerca de 1.500 de estos regalos gastronómicos. García es el encargado de la tienda de la calle San Antonio, de Gijón, una de las tres que Coalla tiene en Asturias. Ha preparado tantas cestas que sabe lo que se estila y lo que ha quedado anticuado, tanto en el contenido como en el continente, porque ya ni siquiera se lleva el mimbre. En Coalla preparan cestas al gusto del cliente, con producto asturiano principalmente y siempre bajo la premisa de que «sobre gustos no hay nada escrito».

-Defíname 'cesta de Navidad'.

-Una cesta de Navidad es el detalle que quieres tener con un amigo o el agradecimiento que entregas a un compromiso. Su concepto ha cambiado en los últimos años.

-¿En qué?

-Antes se metían muchísimas botellas en las cestas y, ahora, en cambio, se prefieren los surtidos. Las cestas siguen incluyendo vino, claro, pero solo una botella por lo general. El cliente prima más el detalle y prefiere meter pocas cosas, pero que las que vayan sean seleccionadas: anchoas, ventresca de bonito, foie, un buen queso... Estas preferencias no son solo de estas fiestas, nosotros hacemos cestas todo el año y es lo que se lleva.

-Vamos, que las cestas son para regalar y no para autoregalar.

-La inmensa mayoría son para regalar. Sí que hay quien aprovecha la fecha para comprarse algo especial pero no lo empaquetan, simplemente hacen la compra normal y se llevan algo que tenían ganas, sus pequeños caprichos. Pero esto no solo pasa en Navidad.

-Ha dicho que preparan cestas todo el año, pero Navidad sigue siendo la época fuerte, ¿no?

-Sí sí, sin duda. La facturación de cestas este mes triplica la que hacemos el resto del año.

-¿Cuántas hacen en estas fechas?

-Entre 1.000 y 1.500 sin problema.

-Desde la crisis, ¿ha bajado la demanda de cestas navideñas?

-Sí que en plena crisis bajó su número y que, aunque han vuelto a coger fuerza en los últimos años, aún no estamos como antes de la crisis. Si bien es cierto que las empresas no son nuestro mercado, a nosotros no nos contactan, porque quieran 1.000 cestas de 30 euros. La nuestra es la cesta más especializada, partimos de 50 euros y, de ahí, para arriba.

-¿Sus cestas son totalmente al gusto del consumidor o hay un estándar a seguir?

-Tenemos un pequeño catálogo de Navidad con modelos preparados, pero los clientes lo utilizan cada vez menos, así que hacemos más cestas a medida. El cliente va cogiendo lo que le gusta y cree que puede gustar a la otra parte y se la preparamos sobre la marcha. En cuanto a cestas no hay nada escrito: hay quien se adapta a nuestras sugerencias y solo cambia pequeños detalles, un queso por otro, por ejemplo, y quien elige todo el contenido porque quiere incluir determinados productos sí o sí o, incluso, prefiere algo original y confecciona una cesta con una selección de aceites.

-¿Cuándo empiezan los encargos?

-Este año, las solicitudes nos empezaron a llegar el fin de semana del 30 de noviembre y 1 de diciembre. Ahí empezamos la campaña, pero todavía no han parado de llegar peticiones. Las cestas tienen que estar entregadas antes de Nochebuena porque después pierden su gracia. Hay, incluso, quien la aprovecha para incluir un décimo de la lotería de Navidad.

-¿Qué debe llevar la cesta ideal?

-La cesta de Navidad perfecta es la que gusta tanto al cliente final como al que la regala, porque así la entregará con más confianza. Yo puedo recomendar productos buenos, pero estos pueden gustar o no, sobre eso no hay nada escrito. La cuestión al confeccionarla está en elegir productos que sabemos van a gustar a la otra parte y que, al tiempo, el que los compra ya conoce.

-¿Tendencias este año?

-Piden mucho queso y conservas marinas más que vegetales. Las latas de espárragos que prefería la gente mayor se están sustituyendo por las de mejillones o bonito. Y está decayendo el consumo de turrón porque la gente joven tiende a pedirlo menos. Es algo que notamos año tras año.

-¿Los tiempos en los que las cestas eran una 'bomba calórica' han quedado atrás?

-Yo creo que sí. Ha evolucionado hasta la cesta como tal: la clásica de mimbre se ha transformado en recipientes ecológicos y, sobre todo, reutilizables. Nosotros tenemos cajas de madera que luego pueden ser cajoneras o maceteros, por ejemplo, y también cajitas de cartón que se pueden reciclar fácilmente.