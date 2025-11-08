José M. Requena Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El auditorio El Greco, de Toledo, en pie, emocionado, aplaudiendo, abrazándose ejemplifica perfectamente el cariño que el mundo de la gastronomía le tiene a Toño Pérez y José Polo. Era el momento en el que su restaurante, Atrio, en Cáceres, obtuvo las ansiadas tres Estrellas de la Guía Michelin. Eso fue en 2022 y, desde entonces, no dejan de recibir reconocimientos, como la Caldereta de Don Calixto nacional, otorgada por este medio en 2023. Ahora Pérez vuelve a Asturias, para recibir el Cucharón del Buen Guiso Marinero de la Cofradía Gastronómica Buena Mesa de la Mar. Él, que hizo (y hace) del cerdo ibérico de bellota la más alta gastronomía, pero que también firma alguno de los «mar y montaña» más reconocidos del país.

–Enhorabuena por ese premio.

–La verdad es que nos hace muchísima ilusión. Cuando llega un reconocimiento de otras latitudes a un proyecto de vida y una labor hecha en un territorio como el extremeño nos da mucha energía y fuerza. Ya vamos estando maduritos y este tipo de cosas son preciosas.

–Habla de madurez. ¿En qué momento se encuentran Toño, José y Atrio?

–En uno francamente maravilloso. Atrio cumple 40 años, lo fundamos Jose y yo muy jovencitos, con 20 y pocos años. El otro día nos llegó una carta del Estado para ver cómo queríamos plantear la jubilación y yo le decía a Jose: «Eso será para los que han trabajado, ¿no?» (Se ríe). Yo trabajo como un bestia, me he entregado en cuerpo y alma a nuestro proyecto, pero me lo he pasado tan bien… Tenemos la profesión más hermosa y maravillosa del mundo, te atrapa y es muy difícil separar trabajo y forma de vida.

–Atrio es un proyecto de vida.

–Sí. Hemos hecho un proyecto precioso y he tenido el mejor compañero de viaje que se pueda tener en esta vida. Además, hace tres años hemos puesto en marcha la Fundación Atrio, y eso nos dio un subidón. Tenemos cerca de 2.000 personas vinculadas, es algo extraordinario. Nos toca devolver a la vida todo lo que nos ha dado. Además no hay otro camino: los pueblos solamente nos transformaremos a través de la cultura, incluyendo la cultura gastronómica. Trabajamos con niños, que no tienen las mismas oportunidades que los niños de otros territorios, con mayores, con personas con diversidad funcional o en riesgo de exclusión…

–Están consiguiendo transformar el mundo a través de la gastronomía

–En todo este camino han ocurrido cosas importantes. Las tres Estrellas, por ejemplo, nos ayudan a tirar de nuestro sector primario, que tiene una importancia capital en Extremadura, es una forma de vida, muy vinculado al ibérico, el territorio, la dehesa, la cantidad de gente que vive de eso… Es algo absolutamente único. Todo lo que hemos hecho en nuestra vida ha sido en un territorio muy complejo como es el extremeño, mal comunicado, con una renta per capita muy baja, poca población… pero que es muy hermoso. Las tres Estrellas nos dan la responsabilidad y el beneplácito de poder hablar de cómo son nuestros territorios y nuestros productos. Los cocineros hemos entendido que lo realmente importante son los territorios, la materia prima, los productos, la forma de vida.

–Imposible olvidar aquella gala donde recibieron las 3 Estrellas.

–Eso fue algo increíble. Incluso la propia dirección de la Guía Michelin nos lo dijo: nunca en la historia de las galas Michelin había ocurrido esto. Ver todo el auditorio de El Greco de pie, abrazándose, con mucha emoción, muchos colegas llorando, celebrándolo… Sentían esas 3 Estrellas como si fueran suyas. Sentirte tan querido por toda la profesión es algo precioso. Yo sentía que esas 3 Estrellas eran de todos. Jamás olvidaremos ese momento.

–Dicen que del cerdo se comen hasta los andares, y ustedes lo ejemplifican con ese menú monográfico.

–Sí. Nos dimos cuenta que en todos esos bocados sobresalientes que nos identificaban con el territorio, estaba presente el ibérico. Y ahí decidimos reforzarlo y crear una experiencia donde el ibérico fuera el hilo conductor. Y funciona muy bien, porque nos permite adaptarnos a la temporalidad. El ibérico es capaz de bendecir los vegetales, los productos del mar… Todo para desarrollar una experiencia que hable de Extremadura, cómo somos y cómo comemos.

–Hablaba de esa carta de jubilación, ¿hacia dónde va su futuro?

–Nos queda carrete para largo, tenemos aún mucha energía. Queremos dejar un proyecto sólido. La gente joven que está en la casa, que llevan con nosotros tiempo y están perfectamente preparados, estamos seguros de que lo harán muy bien. Incluso van a mejorarlo, estoy convencido. Son savia nueva y han tenido oportunidades que nosotros no. El fin último es que todo revierta aquí, todo será patrimonio de la fundación y seguiremos haciendo proyectos en nuestro territorio, trabajando por Extremadura y las futuras generaciones.