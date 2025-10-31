El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Cinco ideas para aprovechar tus plátanos maduros

La madurez excesiva del fruto permite integrarlo en recetas, desterrando el azúcar y convirtiéndolas en alternativas saludables

A. S. González

Oviedo

Viernes, 31 de octubre 2025, 19:00

Su piel se torna negra y la pulpa se ablanda mutando su interior anacarado por un tono marronáceo. Los plátanos que casi compraste verdes pasan primero al amarillo y luego a adquirir vetas oscuras en un abrir y cerrar de ojos. Su destino no tiene por qué ser la basura.

La madurez excesiva del fruto abre la puerta a una forma diferente de consumo, integrándolo en recetas que transforman en virtud su fugaz envejecimiento. Ahora, blandos y con un aspecto deplorable, su dulzura natural se intensifica y su textura se vuelve más cremosa.

Permiten desterrar el azúcar sustituyéndolo por una alternativa saludable, Desde atractivos postres hasta desayunos energéticos, los plátanos asados de madurez pueden salvar tus recetas y hasta tu día. Hoy te contamos cinco ideas irresistibles para sacarles el máximo partido y que definitivamente descartes la tentación de lanzarlos al cubo de los deshechos orgánicos.

Banana Bread

La sencillez hecha receta. El bizcocho de plátano, fácil y esponjoso, es quizás una de las alternativas más populares. Solo necesitas machacarlos, mezclarlos con harina, huevos, un poco de aceite o mantequilla, y si quieres, algunas nueces o chispas de chocolate. El resultado es un pan húmedo, aromático y naturalmente dulce, ideal para acompañar el café o el té de la tarde.

Galletas saludables

Salvar un plátano puede convertirse en la excusa perfecta para atajar un antojo en clave saludable. Machácalo y mézclalo con avena y un puñado de chips de chocolate o pasas. Forma pequeñas bolitas, aplánalas y llévalas al honor. Sin azúcar ni harinas refinadas, obtendrás unas galletas suaves, dulces y llenas de fibra. Perfectas para niños, meriendas o para picar sin el menor resquicio de culpa.

Tortitas

Los plátanos maduros también funcionan de maravilla en las tortitas de desayuno. Machaca uno y mézclalo con un huevo y un poco de avena molida. Cocina pequeñas porciones en una sartén antiadherente y verás cómo se doran por fuera y quedan tiernas por dentro.

Son dulces por naturaleza. Puedes servirlas con miel, frutas frescas o yogur.

Helados

Una colección de plátanos maduros puede ser la base de una bacanal helada. Basta cortar en trocitos las bananas y congelarlas acompañadas de las frutas que desees incorporar para disfrutar de distintos sabores. Si es de fresas, basta congelarlos juntos y llevar ambos a la batidora de vaso hasta que adquieran la textura deseada. Junto al mango y el coco el resultado será tropica y también es un acierto con sandía y ralladura de lima. Opciones hay muchas: de arándanos, de chocolate -empleando cacao y dátiles- o simplemente de plátano con yogur.

Smoothies

Un batido cremoso y nutritivo cuya elaboración solo requiere de una licuadora y poco más de un par de minutos de preparación. Su textura suave y su sabor dulce combinan bien con casi todo, de la leche de vaca a la de almendras, la avena, el cacao, los frutos rojos, o incluso la mantequilla de cacahuete. Si congelas los plátanos pelados en trozos, como te recomendamos hacer con los helados, conseguirás una bebida más fría, espesa y refrescante.

