Cinco platos para cinco verduras de temporada
Técnicas diferentes y combinaciones menos obvias para disfrutar en verde también esta época del año
Oviedo
Domingo, 9 de noviembre 2025, 17:10
Las verduras del frío no son, a primera vista, atractivas. Una coliflor luce menos que el tentador tomate. Las acelgas suenan, por si solas, aburridas. La aparente falta de glamour no está reñida con el disfrute y a través del paso por los fogones una simple calabaza puede devenir en sugerente propuesta.
El 'pero', muchas veces, está en la falta de inspiración a la hora del cocinado. El brócoli, de verdad, puede protagonizar algo más que un acompañamiento triste al vapor. Sacar partido a las verduras de temporada puede ser la oportunidad perfecta para jugar con sabores nuevos, técnicas diferentes y combinaciones menos obvias.
Incorporarlas a tu despensa es la constatación de que comer bien no tiene por qué ser complicado ni caro. Sobre todo, si echas mano de estas cinco recetas que te proponemos pensadas para sacar todo el partido a cinco verduras que ahora están en su punto óptimo: calabaza, acelga, brócoli, lombarda y alcachofa.
Más que pericia en los fogones, requieren un mínimo de curiosidad y ganas de probar: desde una crema con jengibre y naranja hasta un risotto con alcachofas y limón, ahí van cinco oportunidades para disfrutar de la verdura de temporada.
-
1
Crema de calabaza asada con jengibre y naranja
La calabaza, además de recurrente 'atrezzo' para la noche de los muertos, es reina indiscutible de la huerta en otoño. Su dulzura natural se potencia al asarla lentamente en el horno. Tritúrala después con caldo de verduras, un toque de jengibre fresco y ralladura de naranja. Sirve con un chorrito de aceite de oliva y semillas tostadas. Es una sopa ligera, aromática y llena de energía.
-
2
Tarta salada de acelgas, ricotta y piñones
Las acelgas vuelven con fuerza cuando bajan las temperaturas. Salteadas con ajo y mezcladas con ricotta o requesón, son el relleno perfecto para una tarta salada. Añade piñones tostados y hornea sobre masa quebrada hasta que esté dorada. Ideal para una cena rápida o para llevar en un picnic otoñal que, con estas temperatura, no es una opción tan descabellada.
-
Salteado asiático de brócoli y tofu
El brócoli, además de versátil, es un aliado de la salud. Aunque se cuela en la cocina en cuanto la operación bikini se activa, estos son los días en los que verdaderamente está en temporada. Cocínalo al vapor unos minutos y luego salteado con tofu, salsa de soja, jengibre y sésamo. En pocos minutos tendrás un plato completo, rico en proteínas y con un sabor fresco y equilibrado.
-
Ensalada tibia de lombarda, manzana y nueces
La lombarda gana mucho si su paso por los fogones es fugaz, manteniendo su textura crujiente. Mézclala con manzana salteada, nueces, un poco de vinagre de manzana y aceite de oliva virgen extra.
-
Risotto de alcachofas y limón
La alcachofa, tesoro de invierno, merece un plato que realce su sabor terroso. Cremoso, elegante y con un punto cítrico irresistible, este risotto promete conquistarte. Saltea los corazones con cebolla, añade arroz arborio y ve incorporando poco a poco caldo caliente. Termina con un poco de parmesano rallado, mantequilla con sal y ralladura de limón.