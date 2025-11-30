El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un plato de temporada elabrado en uno de los restaraurantes D. Mora
Para comer

Los 40 nombres propios de Asturias de la guía Michelin 2026

Hay un triestrellado, once restaurantes que poseen una estrella, tres Bib Gourmand y 25 establecimientos recomendados a lo largo y ancho del Principado

Jessica M. Puga

Jessica M. Puga

Gijón

Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:30

Comenta

La 'Guía Michelin de España 2026' saldrá a la venta en formato físico en las próximas semanas, si bien la gala de presentación ... de sus novedades celebrada el pasado martes en Málaga puso de manifiesto todos los nombres propios que hay en Asturias. Son un total de 40 los restaurantes que están presentes de una u otra forma en la prestigiosa publicación francesa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

