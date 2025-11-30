Los 40 nombres propios de Asturias de la guía Michelin 2026

La 'Guía Michelin de España 2026' saldrá a la venta en formato físico en las próximas semanas, si bien la gala de presentación ... de sus novedades celebrada el pasado martes en Málaga puso de manifiesto todos los nombres propios que hay en Asturias. Son un total de 40 los restaurantes que están presentes de una u otra forma en la prestigiosa publicación francesa.

Tiene Asturias desde hace un año un restaurante que brilla con tres estrellas Michelin. Casa Marcial ostenta en La Salgar, concejo de Parres, un reconocimiento que actualmente solo tiene otros 15 establecimientos en todo el país (Abac, Akelarre, Aponiente, Arzak, Atrio, Azurmendi, Disfrutar, Cenador del Amós, Diverxo, Celer de Can Roca, Hermanos Torres, Martín Berasategui, Lasarte, Noor y Quique Dacosta). Todo un hito el conseguido por la familia Manzano.

También alumbrando el cielo asturiano hay otros 11 restaurantes, que son los que actualmente poseen una estrella en la guía Michelin. Son: Ferpel (Ortiguera, Coaña), Real Balneario (Salinas, Castrillón), Casa Gerardo (Prendes, Carreño), Auga (Gijón), Marcos (Gijón), NM (Oviedo), Monte (San Feliz, Lena), El Corral del Indianu (Arriondas, Parres), El Retiro (Pancar, Llanes), Ayalga (Ribadesella) y el más reciente en conseguirla, Regueiro (Tox, Villapedre, Navia). Este reconocimiento, explican responsables de la guía, supone «cocina de alta calidad que merece la pena probar».

Más allá de las populares estrellas, tiene la publicación francesa que empezó a editarse en el año 1900 otras distinciones. Uno es Bib Gourmand, que aplaude a los restaurantes con una excelente relación calidad-precio, ofreciendo una cocina de alta calidad a precios moderados. Tiene Asturias actualmente tres restaurantes en esta categoría: El Recetario de Alex Sampedro y Farragua de Ricardo Señorán, ambos sitos en Gijón. Del primero destacan que «se desvincula de los tópicos en esta tierra y apuesta, sin complejos, por una cocina tradicional actualizada de buen nivel técnico, con guisos largos, finas texturas y productos frescos de temporada (pizza de foie, albóndigas de merluza en salsa de gambas, callos...). El segundo lo califican como un »curioso local con ambiente de bistró. Proponen unas elaboraciones de tinte tradicional actualizado en las que no faltan los detalles de fusión y los guiños a Extremadura, la tierra de origen del chef, que borda los escabeches y siempre trabaja en base a productos tanto de temporada como de proximidad«.

En 2026 se ha sumado Le Bistró, un espacio, instalado en el porche de la misma casa que acoge el restaurante gastronómico El Retiro. «Presenta un encantador ambiente rústico y su propia identidad. El laureado chef Ricardo González Sotres ofrece aquí esa cocina tradicional asturiana que respeta los productos y los sabores para hablarnos de esta tierra desde la sinceridad, con texturas sumamente delicadas y algún que otro guiño de fusión (no te pierdas su pitu de caleya guisado con mole poblano) como homenaje a los numerosos indianos que regresaron, sobre todo desde México, tras hacer fortuna en América», destacan.

Recomendados de la guía Michelin

Los recomendados de la guía Michelin son, especifican, restaurantes que sirven una buena cocina, en la que se utilizan ingredientes de calidad y se aplican buenas técnicas culinarias. Asturias tiene actualmente 25 negocios con el beneplácito. Son: Fumu (Gijón), Güeyo-Mar (Playa de Vega, Ribadesella), Cabo Vidio (Oviñana, Soto de Luiña), Casa Eutimio (Lastres), El cenador del azul (Mieres), Roble (Pola de Lena), Casa Fermín (Oviedo), Gloria (Oviedo y Gijón), El molín de Mingo (Peruyes, Cangas de Onís), El Pandora (Avilés), Pedro Martino (Caces, Oviedo), Mesón El Centro (Puerto de Vega, Navia), La Huertona (Ribadesella), Ca'Suso (Oviedo), Casa Chuchu (Turón, Mieres), El bálamu (Llanes), Abarike (Gijón), Cocina Cabal (Oviedo), Yume (Avilés), El Pescador (Cudillero), Alenda (Castiello de Selorio, Villaviciosa), Casa Farpón Asador (La Revuelta del Coche, Siero), Arraigo (Posada de Llanera) y Narbasu (Cereceda, Piloña).

Cabe destacar que Asturias, además de todo esto, tiene tres de los restaurantes citados anteriormente con estrella verde, que no es un certificado ecológico ni un patrón de búsqueda como hace un mes, pero sí un añadido a tener en cuenta. Son Monte, Narbasu y Casa Marcial los que cuidan esta filosofía y la Michelin se lo reconoce.

Las recetas

Ampliar Escabeche de apio elaborado por Alex Sampedro en El Recetario D. Mora Escabeche de apio Incredientes: -Apio, dos cebollas, un manojo de puerros, dos zanahorias, una cabeza de ajo, laurel, pimienta en grano, eneldo, clavo, 250 mililitros de vino blanco y de vinagre de sidra, 500 mililitros de agua y aceite de oliva. Elaboración: -Limpiar bien el apio e introducirlo en una bolsa de vacío con un chorrito de aceite. -Cerrarla y ponerla a cocer durante dos horas a 85º centígrados. Reservar. -Para hacer el escabeche, hay que pochar casi todos los vegetales. Reservar un puerro, media cebolla y media zanahoria y, el resto, ponerlos en una sartén con un poco de aceite. -Cuando estén, añadir el vino, el agua, el vinagre y la cabeza de ajo y todos los aromas. Dejar cocer durante 20 minutos. -Triturarlo bien y colar. -Cortar en juliana las verduras reservadas y pasarlas por una sartén con un poco de aceite. -Colocar el apio cocido encima de un plato y decorar con el escabeche y las verduritas en juliana.

Ampliar Plato de ventresca de xarda ahumada en escabeche preparado en el restaurante Farragua por Ricardo Señorán J. C. Tuero Ventresca de xarda ahumada en escabeche Ingredientes: Xardas. Para el escabeche: 150 gr. de cebolla, 30 gr. de zanahoria, 30 gr. de apio, 50 gr. de jengibre, una cucharada de tomate concentrado, 3 limones, 3 naranjas, tomillo, sal y aceite. Elaboración: - Con un cuchillo bien afilado, extraemos las ventrescas de la xarda quitándoles con cuidado las espinas y una fina piel. Reservamos hasta el momento de emplatar. - Para el escabeche, cortamos la cebolla, la zanahoria, el apio y el jengibre en trocitos, y sofreímos primero la cebolla y una vez tenga un color caramelizado, metemos el resto y dejamos cocinar durante 10 minutos a fuego lento. Añadimos una cucharada de tomate concentrado, la ralladura de un limón y una naranja y un puñadito de tomillo y cocinamos durante un par de minutos más. Añadimos los zumos de las naranjas y limones y cocinamos cinco minutos más. - Trituramos el escabeche, lo ponemos a punto de sal lo pasamos por un tamiz y reservamos hasta el momento del emplatado. Presentación: - En una sartén con aceite caliente, ponemos las ventrescas durante 10-15 segundos a fuego fuerte por cada lado y retiramos. Después, en un recipiente estanco, ponemos una ramita de sarmiento y añadimos las ventrescas, tapamos y ahumamos durante 4 ó 5 segundos. - Ponemos en la base del plato el escabeche y, encima, las ventrescas ahumadas.