El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Plato de callos del restaurante La Gitana. José Simal

Comienza la búsqueda de los mejores callos de toda España

De la gelatinosidad al sabor. Se busca la mejor versión del tradicional plato con la apertura de inscripciones para el certamen nacional, con sede en Lena

A. S. González

A. S. González

Oviedo

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:03

Comenta

Un año más arranca la búsqueda del mejor plato de callos de España. Humilde guiso, fruto de la necesidad y del aprovechamiento, en su origen, los callos son hoy un clásico de la gastronomía española que bulle en fogones bien dispares: de los restaurantes de alta cocina a las informales barras más castizas.

Ya están abiertas las inscripciones del Concurso Nacional de Callos de Lena 'La callada por respuesta', que alcanza este año su cuarta edición. Organizado por el Ayuntamiento lenense y la empresa de eventos gastronómicos Gustatio, tiene como objetivo reconocer la mejor elaboración del país de este plato tradicional, cuyo autor recibirá un premio de 1.500 euros.

El certamen pone en valor la cocina de raíz, distinguiendo la excelencia en la elaboración de un plato que aúna tradición y técnica. También entra en juego la paciencia. Las claves son el tiempo, la limpieza y cocción del producto, y esa textura gelatinosa, ni demasiado líquida ni espesam que convierte el guiso en un bocado untuoso y profundo.

Los callos pueden ser de ternera o cerdo, y deben presentarse sin acompañamientos como garbanzos o patatas, una regla que busca preservar la pureza del plato. El jurado, compuesto por cocineros con Estrella Michelin, críticos gastronómicos y otros expertos en la materia, valorará desde la presentación del plato hasta su olor y, por supuesto, el sabor; tendrá en cuenta, también, esa particular gelatinosidad.

A la final nacional del concurso, que se celebrará el 2 de marzo en Lena, llegarán solo una veintena de elaboraciones previamente seleccionadas por un jurado misterioso que visitará cada uno de los restaurantes participantes, en torno al medio centenar en ediciones anteriores.

De forma conjunta al concurso, se desarrollarán unas jornadas gastronómicas por toda España, entre los días 15 de enero y 8 de febrero de 2026, donde el protagonista innegable será este tradicional guiso. Este periodo será el que aprovecharán los jurados misteriosos para probar las distintas elaboraciones para puntuarlas y elegir a los finalistas.

Los establecimientos hosteleros disponen de plazo hasta el miércoles 26 de noviembre para inscribirse en la web gustatioeventos.es.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Asaltan otros tres chalés en Gijón, uno de ellos con una mujer mayor dentro
  2. 2 El Chaflán, de Gijón, reabre con la «esencia de siempre» y cachopos descapotables
  3. 3

    Un quinto sin ascensor bloquea el tratamiento de cáncer de Pablo en Gijón: «Es triste que su salud dependa de un piso»
  4. 4 Herido de gravedad un motorista de 19 años en Gijón
  5. 5

    El Ayuntamiento de Gijón restaurará la piscina y las pistas polideportivas de la Universidad Laboral
  6. 6 Alerta alimentaria por listeria en embutidos distribuidos en nueve comunidades, entre ellas, Asturias
  7. 7

    La compraventa de vivienda cae en Asturias lastrada por la menor oferta y la subida de precios
  8. 8 Un camión vuelca de madrugada en una calle de Oviedo y corta cuatro carriles
  9. 9 Almeida se despide: «Me voy con los deberes hechos y la conciencia tranquila»
  10. 10

    Oscar Cortés, una operación a estudio para el Sporting de Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Comienza la búsqueda de los mejores callos de toda España

Comienza la búsqueda de los mejores callos de toda España