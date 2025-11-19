Comienza la búsqueda de los mejores callos de toda España De la gelatinosidad al sabor. Se busca la mejor versión del tradicional plato con la apertura de inscripciones para el certamen nacional, con sede en Lena

A. S. González Oviedo Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:03 Comenta Compartir

Un año más arranca la búsqueda del mejor plato de callos de España. Humilde guiso, fruto de la necesidad y del aprovechamiento, en su origen, los callos son hoy un clásico de la gastronomía española que bulle en fogones bien dispares: de los restaurantes de alta cocina a las informales barras más castizas.

Ya están abiertas las inscripciones del Concurso Nacional de Callos de Lena 'La callada por respuesta', que alcanza este año su cuarta edición. Organizado por el Ayuntamiento lenense y la empresa de eventos gastronómicos Gustatio, tiene como objetivo reconocer la mejor elaboración del país de este plato tradicional, cuyo autor recibirá un premio de 1.500 euros.

El certamen pone en valor la cocina de raíz, distinguiendo la excelencia en la elaboración de un plato que aúna tradición y técnica. También entra en juego la paciencia. Las claves son el tiempo, la limpieza y cocción del producto, y esa textura gelatinosa, ni demasiado líquida ni espesam que convierte el guiso en un bocado untuoso y profundo.

Los callos pueden ser de ternera o cerdo, y deben presentarse sin acompañamientos como garbanzos o patatas, una regla que busca preservar la pureza del plato. El jurado, compuesto por cocineros con Estrella Michelin, críticos gastronómicos y otros expertos en la materia, valorará desde la presentación del plato hasta su olor y, por supuesto, el sabor; tendrá en cuenta, también, esa particular gelatinosidad.

A la final nacional del concurso, que se celebrará el 2 de marzo en Lena, llegarán solo una veintena de elaboraciones previamente seleccionadas por un jurado misterioso que visitará cada uno de los restaurantes participantes, en torno al medio centenar en ediciones anteriores.

De forma conjunta al concurso, se desarrollarán unas jornadas gastronómicas por toda España, entre los días 15 de enero y 8 de febrero de 2026, donde el protagonista innegable será este tradicional guiso. Este periodo será el que aprovecharán los jurados misteriosos para probar las distintas elaboraciones para puntuarlas y elegir a los finalistas.

Los establecimientos hosteleros disponen de plazo hasta el miércoles 26 de noviembre para inscribirse en la web gustatioeventos.es.

Temas

Gastronomía