Potes asturianos de premio: ¿cuál es tu favorito?

Jessica M. Puga Lunes, 1 de diciembre 2025, 21:20 Comenta Compartir

El VII Campeonato de España de Pote Asturiano Ciudad de Oviedo ha llegado a su última ronda con la confirmación de los 15 restaurantes finalistas que competirán mañana, 2 de diciembre, por alzarse con el título de Mejor Pote Asturiano de España 2025. Lo harán ante un jurado presidido por la periodista gastronómica Paz Álvarez Calvo, a la que acompañan Amada Álvarez, presidenta del Club de Guisanderas de Asturias; Eufrasio Sánchez, del Colegio de Críticos de Asturias y colaborador de 'YANTAR'; la periodista Ana Paz Paredes, y Mirta Rodríguez, del restaurante El Torneiro, actual campeona de España de Pote Asturiano.

Esto son los 15 finalistas: Abrelatas (Pola de Siero), Casa El Marmío (Oviedo), El Chigre de Faedo (Faedo, Cudillero), El Fartuquín (Oviedo), El Molín de Salas (Salas), El Puchero de mi Abuela (Valdemoro, Madrid), El Recreo de las Caldas (Las Caldas, Oviedo), La Botica de Lastres (Lastres), La Collota (Gijón), La Escollera (San Juan de la Arena, Soto del Barco), La Sauceda (Buelles, Peñamellera Baja), La Tabernilla (Oviedo), Parador de Corias (Corias, Cangas del Narcea), Sidrería Niza (Oviedo) y Tixileiro (Sisterna, Ibias).

La edición de este año ha vuelto a superar todas las expectativas, con una participación masiva tanto de público como de establecimientos, consolidándose en Asturias. En total se han registrado a través de la web oficial más de 3.000 valoraciones en los propios restaurantes. Los cinco mejor valorados por los comensales obtuvieron su plaza directa para la gran final a la que se sumaron 10 escogidos por el jurado de clasificación en una cata ciega celebrada en la Escuela de Hostelería y Turismo de OTEA, Olloniego, y que contó con la participación como jurado del cocinero Francisco Heras, al frente de Mi Candelita y Llamber; Ángel Lago, de La Folixa del Pote; Segundo Riesco, profesor de hostelería en el IES Valle de Aller, y el crítico Eufrasio Sánchez.

La gran final de mañana tendrá lugar en La Quinta de Abuli, Oviedo. Los 15 finalistas presentarán sus potes ante el jurado, que realizará una cata ciega ante notario puntuando sabor, calidad del compango y presentación. Tras la cata, la organización entregará los siguientes premios: Mejor Pote Asturiano 2025, Mejor Pote Asturiano de Oviedo, Mejor Pote Asturiano con Alimentos del Paraíso y Premio del Público.

El VII Campeonato de España de Pote Asturiano está organizado por Idea Redonda con la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo, Turismo de Asturias, ña Consejería de Medio Rural, Alimentos del Paraíso, Otea y Regala Restaurantes, y con La Quinta de Abuli como sede oficial de la final.

Temas

Oviedo